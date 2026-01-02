Nói chuyện tử tế với con khó đến vậy à?

Sự thật không phải lúc nào cũng nên nói ra trần trụi, bởi nhiều khi nó đủ sức làm tổn thương người khác. Chỉ khi trưởng thành, người ta mới dần nhận ra rằng tiêu chí để lựa chọn bạn bè không nằm ở việc có thể thường xuyên ở bên nhau hay không, mà là ở chỗ người đó có dành cho mình một sự “thiên vị” hay không. Ai cũng biết người bình thường thì có ngoại hình bình thường, nhưng khi là bạn bè, họ vẫn sẵn sàng thiên vị bạn, không ngần ngại khen bạn xinh đẹp hết lần này đến lần khác.

Ngay cả với bạn bè không cùng trường lớp còn như vậy, huống chi là những mối quan hệ ruột thịt trong gia đình. Nếu giữa người thân không tồn tại sự thiên vị ấy thì dù có gắn bó đến đâu, những lời nói thốt ra đôi khi vẫn có thể khiến người nghe tổn thương hơn cả lời của người xa lạ.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại một câu chuyện gây tranh cãi. Trong video, người mẹ quay lại cảnh con gái mình mặc một bộ quần áo mới kèm theo dòng chú thích: “Mọi người làm chứng giúp tôi nhé, là nó tự chọn mặc bộ này để đón Tết. Đến lúc đó đừng nói là tôi không mua đồ đẹp cho con. Chuyện này không liên quan gì tới tôi đâu nhé”.

Vậy bộ quần áo ấy rốt cuộc kỳ quặc đến mức nào mà người mẹ phải vội vàng phủi bỏ trách nhiệm với con gái mình? Khi xem video, có thể thấy đó không phải là trang phục quá lố. Chỉ là một bộ váy mang phong cách dân tộc, chất liệu hơi bông xù. Bộ váy dù không phù hợp để mặc hằng ngày, nhưng diện vào dịp Tết cũng không hề phản cảm.

Người mẹ liên tục "chê" con gái. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, trong suốt video, người mẹ liên tục hạ thấp và nghi ngờ gu thẩm mỹ của con. Ban đầu, cô bé tỏ ra vui vẻ khi mặc váy mới. Nhưng khi người mẹ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: “Con thấy bộ này có đẹp thật không?”, biểu cảm của cô bé dần thay đổi, chuyển sang hoài nghi bản thân. Đến cuối video, ánh mắt của em trở nên thất vọng hẳn.

Điều trớ trêu là nickname của người mẹ trên mạng lại là “Một người mẹ luôn cố gắng không làm con mất vui”. Trái ngược với cái tên đó, hành vi và lời nói của bà lại liên tục dập tắt niềm vui của con gái. Cô bé chọn một bộ quần áo mình yêu thích để mặc dịp Tết, nhưng lại bị chính mẹ mình, dùng lời lẽ làm tổn thương đến mức ánh mắt trở nên sầu muộn.

Theo nhiều netizen, nếu đánh giá một cách khách quan về mặt thẩm mỹ thì bộ váy này có phần làm lộ nhược điểm vóc dáng. Nhưng ngay kể cả người ngoài, không ai lại nói thẳng những lời cay nghiệt đó trước mặt một đứa trẻ. Vì phép lịch sự và vì lòng tự trọng của trẻ, người lớn vẫn có thể khen vài câu rằng em trông đáng yêu.

Thế nhưng, người nói ra những lời làm tổn thương ấy lại chính là mẹ của đứa trẻ. Mẹ lẽ ra phải là người yêu thương con nhất, đồng thời cũng là người mà con quan tâm nhất. Việc liên tục dùng lời nói phủ định đã làm tổn hại sự tự tin của con, khiến một cô bé yêu cái đẹp phải đứng trước ống kính và chịu sự phán xét cay nghiệt từ chính mẹ mình.

Ngay cả nhiều cư dân mạng trong phần bình luận cũng bày tỏ sự bức xúc: “Nói chuyện tử tế với con mình khó đến vậy sao?”. Một người chia sẻ rằng, khi còn nhỏ, mẹ luôn chê bai những gì con mặc. Hệ quả là đến khi trưởng thành, con không còn cảm thấy vui khi mặc quần áo mới nữa.

Là cha mẹ, phụ huynh phải kích lệ con cái. (Ảnh: Sohu)

Là cha mẹ, nếu không dành cho con đủ sự công nhận và khích lệ, trẻ sẽ rất khó xây dựng được sự tự tin. Với các bé gái, sự tự ti hình thành từ gia đình có thể theo các em suốt cả cuộc đời.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là khi con chọn một bộ trang phục chưa thật sự phù hợp, cha mẹ chỉ có thể khen cho qua. Sau khi thừa nhận rằng con thích phong cách đó, cha mẹ hoàn toàn có thể giúp con chọn một bộ váy phù hợp hơn, hoặc gợi ý thêm phụ kiện như băng đô, kẹp tóc để tổng thể hài hòa hơn.

Đó mới là cách giúp trẻ xây dựng sự tự tin. Việc liên tục phủ định, nghi ngờ và dập tắt niềm vui của con không những không giúp con đẹp hơn, mà còn làm tổn thương con. Thay vì chỉ nói rằng mình không phải là người mẹ “làm con mất vui”, cha mẹ cần thể hiện điều đó bằng hành động, bằng sự tôn trọng sở thích và cảm xúc của con. Câu nói “nó tự chọn mặc, không phải tôi không mua đồ đẹp cho nó” tưởng như vô can, nhưng thực chất lại cho thấy sự thiếu trách nhiệm và tâm lý né tránh trách nhiệm của người lớn.

Theo Sohu