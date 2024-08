Mới đây, MXH xôn xao trước mâu thuẫn nội bộ của FC HIEUTHUHAI. Cụ thể, một tài khoản ẩn danh đã đăng tải vào 1 group bàn chuyện showbiz, cho biết phía ban quản trị của FC HIEUTHUHAI mặc dù mang tên của nam rapper nhưng mọi tình cảm, hoạt động lại không ưu tiên đặt HIEUTHUHAI lên đầu mà lại ưu tiên các hoạt động chung của tổ đội GERDNANG, thậm chí có phần thiên vị cho cả NEGAV và HURRYKNG. Đây là câu chuyện khá phức tạp vì nó không chỉ liên quan đến HIEUTHUHAI mà còn cả 2 nam rapper còn lại của tổ đội.

FC HIEUTHUHAI: PAGE ONLY NHƯNG LÒNG THÌ HƯỚNG VỀ NGƯỜI KHÁC

HIEUTHUHAI hiện tại đang là rapper được chú ý nhất nhì hiện nay, khi tham gia vào chương trình "Anh trai say hi" càng giúp Hiếu tỏa sáng và biết tới rộng hơn, là rapper sở hữu FC đông nhất nhì hiện nay trong chương trình. Nhưng trong khi Hiếu tốt đẹp, tử tế bao nhiêu thì đầu tàu FC lại làm ăn thiếu chuyên nghiệp, support không tử tế. Vụ việc đã âm ỉ từ lâu nhưng thực sự tối qua là giới hạn để bùng nổ

Trong ATSH, việc FC chuẩn bị foodtruck để support idol là chuyện rất hiển nhiên, các nghệ sĩ trong chương trình cũng ra giao lưu, chụp ảnh với foodtruck riêng của mình. Nhưng tuyệt nhiên HIEUTHUHAI thì không hề có một foodtruck riêng nào mặc dù độ nổi tiếng đang thuộc hàng top. Thay vì support riêng cho idol, admin FC HIEUTHUHAI lại bắt tay với 2 FC 2 thành viên khác để gửi cả foodtruck chung cả nhóm với lý do FC không đủ chỉ tiêu.

Project sinh nhật Hiếu được donate 135 triệu, nhưng admin chỉ dùng 8 triệu tổ chức sinh nhật cho Hiếu (chưa kể sinh nhật HIếu còn vào ngày tổ chức concert). Tự hỏi 8 triệu thì có thể làm được gì, và tại sao lại dùng ít tiền đến thế mặc dù tiền donate không thiếu? Lúc sau khi bị phản ánh, admin mới tăng từ 8 triệu lên 20 triệu và photobooth 30 triệu. Việc này cho thấy sự không minh bạch cũng như không biết chi tiêu hợp lý của admin. Cầm tiền nhưng thích làm theo ý mình, đến nỗi một vài bạn fan donate phải ức đến phát khóc vì cách chi tiêu của admin

Làm project sn cho Hiếu 8 triệu nhưng sẵn sàng lấy page only ra kêu gọi donate 13 triệu để làm project support nhóm G trong đêm concert.

Edit sai tên Hiếu ở poster trong khi ai ad cũng viết đúng, chỉ có mình Hiếu là sai. Admin không hề update hay hướng dẫn cách stream nhạc số cho Hiếu, hay kể cả lịch diễn của Hiếu cũng không có lấy 1 bài. Trong group FC, fan gửi bài hướng dẫn cày thành tích thì từ chối? Đây là cách admin đang vận hành FC để support cho Hiếu sao? Hay đơn cử như việc vote cho HT2 ở đêm chung kết, trong khi page của các anh trai khác đã lên bài hướng dẫn cách vote thì sau khi để nhắc nhiều lần, sang nay admin mới lên bài hướng dẫn cách vote cho Hiếu.

Admin FC HIEUTHUHAI không thực sự focus only mình Hiếu. Theo như tìm hiểu admin có cái tên là Thu Phương, người cầm đầu FC HIEUTHUHAI và cũng kiêm luôn cả cầm FC của 2 thành viên còn lại và mới lòi ra là kiêm luôn ad của FC W. Ad luôn nói mình luôn ưu tiên HT2 nhưng khi HT2 bị fan thành viên kia toxic hồi live stage 2, tuyệt nhiên không thành 1 hành động lên bài bảo vệ Hiếu của ad. Thế nhưng người mà ad không ưu tiên bị bash thì sao? Ad lập tức vác acc cá nhân đi công khai bảo vệ và đổ lỗi cho FC Hiếu

Biết rằng bạn có thể support nhiều người, support những ai bạn thích nhưng khi đã cầm page only mà còn là page đầu tàu thì hãy chỉ focus vào mình Hiếu. Vì người ta đến với page đôi khi chỉ vì Hiếu, donate cho page để support Hiếu. Hiếu nâng đỡ anh em nhưng không có nghĩa fan Hiếu cũng phải làm vậy. Fan Hiếu chỉ vì Hiếu, only Hiếu và khi lợi ích của Hiếu bị ảnh hưởng bởi bất kì ai thì fan Hiếu sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ cho qua được. Nếu nhắm support hết mình được cho Hiếu thì làm còn không thì ngừng support Hiếu lại và focus vào idol bạn thật sự yêu. Hãy ngó và học hỏi những fanpage only khác xem cách người ta support idol như thế nào.