Nội bộ 1 nhóm anh tài lục đục, công khai đuổi cả quay phim

Vào tối 31/8, tập 9 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã chính thức lên sóng. Trong tập này, dàn anh tài tham gia các hoạt động ngoại khóa trên Đà Lạt. Các hoạt động này bao gồm: Thử thách hái Búp Non, thưởng thức trà cùng nghệ nhân, thử thách sáng tạo video ngắn và thử thách sáng tạo điệu nhảy hái trà. Bên cạnh đó, các anh tài tiếp tục phải đối diện với nhiều thử thách và luật chơi mới khi bước vào Công diễn 4.

Trước khi bước vào hoạt động ngoại khóa, dàn anh tài còn có màn pha trò trêu đùa nhau ở trong phòng riêng. Theo đó, Neko Lê và Tăng Phúc giữa đêm lại đi khám phá những phòng của các anh tài khác. Bộ đôi này đã dừng lại trước phòng của Jun Phạm khéo léo đột nhập để hù dọa anh. Trái lại, Jun Phạm không bị giật mình mà cho biết bản thân đang nghe nhạc để thiền.

Tuy nhiên, Bùi Công Nam bất ngờ chia sẻ với Duy Khánh việc cảm thấy phiền vì sự ồn ào của những anh tài khác: "Ở với những con người kia nhức đầu quá. Ôi trời ơi. Nhưng mà anh không thích ở với Neko và Tăng Phúc". Duy Khánh sau đó liền chia sẻ lại việc này trước mặt của 2 anh tài. Khi nghe thấy điều này, Tăng Phúc liền "dằn mặt" Bùi Công Nam: "Vậy à, vậy xuống đất ngủ đi em". Bùi Công Nam còn công khai đuổi Neko Lê trong chính căn phòng chung. Tăng Phúc sau đó đã tức giận và đuổi mọi người rời khỏi phòng bao gồm Duy Khánh, quay phim của chương trình. Netizen xôn xao cho rằng nội bộ nhà chung xảy ra vấn đề.

Chia sẻ của Bùi Công Nam khiến nhiều người cho rằng nội bộ giữa các thành viên trong team đang trục trặc. Tuy nhiên, đây chỉ là những câu nói trêu đùa giữa các anh tài mà thôi. Thực tế, họ vẫn có mối quan hệ thân thiết và cùng cố gắng, hỗ trợ nhau để tạo ra tiết mục biểu diễn đặc sắc nhất.

Bên cạnh đem tới những ca khúc ấn tượng ở trên sân khấu, các anh tài thường xuyên pha trò và trêu đùa nhau khi ghi hình Anh trai vượt ngàn chông gai. Thậm chí, họ còn lầy lội nhắc tới nhau trên mạng xã hội. Thông qua chương trình, nhiều anh tài đã có mối quan hệ gắn bó và khăng khít hơn.

Bùi Công Nam sinh năm 1994, là một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh được biết đến từ chương trình Sing My Song 2016. Bùi Công Nam được khán giả yêu thương đặt cho biệt danh là "ông hoàng nhạc Tết" với loạt hit về ngày lễ truyền thống như: Năm qua đã làm gì, Tự nhiên cái Tết, Tết này con sẽ về, Cái Tết giàu...



Bùi Công Nam từng chia sẻ: "Trước khi Nam tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai có rất nhiều bạn luôn luôn theo dõi, mong chờ Nam sẽ làm một cái gì đó hoặc sẽ có một sự bùng nổ. Tại vì những bạn đã theo ủng hộ Nam từ lâu, Nam thấy các bạn rất chung thủy, luôn luôn ủng hộ Nam.

Các bạn cổ vũ, ủng hộ Nam từ ngày tham gia Sing My Song đến tận bây giờ. Có những bạn lập gia đình, có con rồi nhưng mà những bài hát nào ra, thậm chí bài hát quảng cáo mọi người cũng theo dõi, cổ vũ, ủng hộ. Nam cảm thấy đây là một điều rất hạnh phúc đối với Nam".

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng". Sau Công diễn 2, 3 "anh tài" phải nói lời chia tay với chương trình là Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR. Cả ba đều tự nguyện dừng lại để nhường cơ hội tỏa sáng, đến gần hơn với khán giả cho các anh em khác trong liên minh của mình. Tiếp đó là Hồng Sơn và Hà Lê chính thức rời nhà chung.

