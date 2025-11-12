“No show” là gì mà khách sạn lại có quyền huỷ phòng của khách?

Khi du lịch, chắc chắn hầu hết các du khách thường có thói quen đặt phòng khách sạn trước để chủ động về mặt chỗ ở, đặc biệt trong những mùa cao điểm hay các điểm đến nổi tiếng. Việc đặt trước giúp chuyến đi trở nên thuận tiện hơn, tránh cảnh “cháy phòng” hay phải tìm chỗ lưu trú vào phút chót.

Tuy nhiên, có một điều mà không phải ai cũng để ý, đó chính là chính sách “no show” của khách sạn. Đây là quy định tưởng chừng nhỏ nhưng lại có khiến khách mất tiền oan nếu không nắm rõ. Chính vì vậy, trước mỗi chuyến đi, việc hiểu “no show” là gì và vì sao khách sạn có quyền huỷ phòng hoặc thu phí trong trường hợp này là một điều rất đáng lưu ý.

"No Show" thực chất là gì?

Được biết, “no show” trong lĩnh vực khách sạn là trường hợp khách hàng đã đặt trước phòng nhưng lại không xuất hiện đúng thời gian đã đặt trước. Cụ thể hơn, “no show” được dùng để chỉ những trường hợp khách hàng đã đặt phòng thành công, có xác nhận rõ ràng về ngày nhận phòng nhưng đến ngày đó lại không đến nhận phòng và cũng không thông báo huỷ trước.

Hiểu rõ "no show" giúp du khách tránh mất tiền oan khi đi du lịch

Vì sao khách sạn có quyền thu phí và hủy phòng?

Khi khách hàng đặt phòng thông qua địa chỉ chính thức của khách sạn hoặc thông qua những ứng dụng đặt phòng khác, khách sạn sẽ giữ chỗ theo đúng yêu cầu và thời gian được xác nhận. Điều này có nghĩa là trong thời gian đó, phòng sẽ không được bán cho người khác, kể cả khi có khách mới muốn đặt.

Khách sạn sẽ có thời gian quy định hạn cuối khách đến nhận phòng

Nếu như người đặt không đến mà không báo trước, khách sạn sẽ mất một phần doanh thu của phòng đã được đặt trước trong đêm đó nếu khách hàng không trả tiền cọc. Hoặc trong trường hợp khách hàng đã thanh toán trước tiền phòng mà không đến nhận phòng và không báo huỷ trước thời hạn quy định, thì khoản tiền đó thường sẽ không được hoàn lại, nghĩa là khách hàng hoàn toàn mất khoản tiền đó. Chính vì thế, chính sách “no show” không chỉ là biện pháp bảo vệ lợi ích của khách sạn mà còn là một hình thức đảm bảo công bằng trong kinh doanh.

Ví dụ, nếu khách hàng đặt phòng trong 3 đêm nhưng đến ngày nhận phòng đầu tiên lại không xuất hiện và cũng không thông báo cho khách sạn thì đặt phòng đó sẽ được xem là “no show”. Trong trường hợp này, khách sạn có quyền huỷ toàn bộ đơn đặt để bán lại phòng cho người khác, đồng thời thu phí “no show” theo quy định.

Làm thế nào để tránh mất tiền oan?

Tuy nhiên, nếu đứng theo góc độ của khách hàng, khi họ chủ động báo trước rằng mình sẽ đến trễ, đa phần khách sạn sẽ linh động hỗ trợ giữ phòng lại để đảm bảo quyền lợi cho khách. Vì vậy, việc liên hệ trước khi đến muộn hoặc thay đổi lịch trình là điều rất quan trọng, giúp tránh bị mất phòng và tránh mất tiền oan.

Thêm vào đó, trên các nền tảng, ứng dụng đặt phòng đều thông tin rõ ràng với các khách hàng thời hạn được phép huỷ phòng để du khách có thể chủ động hơn. Đơn cử như khi đặt phòng tại Agoda, tuỳ vào các cơ sở lưu trú và các chính sách mà Agoda cho phép người dùng huỷ đặt phòng trước 48 tiếng hay trước 3 ngày.

Khi đặt phòng, nền tảng Agoda sẽ hiển thị thông tin thời gian khách hàng có thể huỷ phòng và chính sách hoàn trả tiền hoặc phí khi huỷ

Trên ứng dụng Traveloka cũng tương tự, tuỳ vào khách sạn và chính sách từ nền tảng mà khách lưu trú có thể huỷ phòng từ 3 - 7 ngày hoặc 1 - 2 ngày trước thời điểm nhận phòng. Ngoài ra, trên Trip.com, chính sách huỷ phòng được hiển thị rõ ràng để khách dễ theo dõi, với nhiều khách sạn cho phép huỷ miễn phí trước 24 - 48 giờ, trong khi một số khách sạn áp dụng quy định linh hoạt hoặc không hoàn huỷ đối với các phòng giá ưu đãi.

Nền tảng Traveloka cũng tương tự khi khách hàng lựa chọn thời điểm đặt phòng và khách sạn, Traveloka sẽ hiển thị rõ thông tin thời hạn khách hàng có thể miễn phí huỷ phòng

Tóm lại, “no show” là tình huống không ai mong muốn nhưng lại cần được cả khách lưu trú hiểu rõ để tránh rủi ro cho cả hai bên. Với du khách, việc nắm kỹ chính sách và chủ động thông báo khi thay đổi kế hoạch sẽ giúp tránh mất tiền và giữ được quyền lợi. Còn với khách sạn, việc áp dụng quy định “no show” minh bạch, linh hoạt và thông tin rõ ràng ngay từ đầu sẽ góp phần xây dựng uy tín và tạo trải nghiệm chuyên nghiệp cho khách hàng.

Nguồn: Mews, Octorate