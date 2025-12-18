Nitro V 16S ProPanel: Laptop gaming mỏng nhẹ, mạnh mẽ với Ryzen AI và RTX 50 Series

Sức mạnh vượt trội từ Ryzen AI và RTX 50 Series trên laptop gaming thế hệ mới

Nitro V 16S ProPanel (ANV16S-61) là chiếc laptop RTX 50 series được trang bị CPU AMD Ryzen AI 7 350, tích hợp NPU chuyên dụng đạt hiệu suất lên đến 66 TOPS. Đây chính là trung tâm sức mạnh cho các tác vụ AI, từ chỉnh sửa hình ảnh, video, stream đến tăng tốc những phần mềm sáng tạo.

Hiệu năng xử lý Ryzen AI 7 350 và RTX 5060

Về đồ họa, Nitro V 16S ProPanel sở hữu NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB (572 AI TOPS) với kiến trúc Blackwell, phù hợp để trải nghiệm các tựa game AAA. Hỗ trợ DLSS 4 và Ray Tracing giúp tăng FPS, giảm độ trễ và nâng cao chất lượng đồ họa rõ rệt. Người dùng có thể trải nghiệm game mượt mà hơn ngay cả ở mức thiết lập cao.

Màn hình ProPanel 2K+ 180Hz - Chuẩn hiển thị của laptop gaming

Thuộc dòng Acer Nitro ProPanel, điểm nhấn quan trọng của Nitro V 16S ProPanel nằm ở màn hình 16 inch, tỉ lệ 16:10, độ phân giải 2K+, tần số quét 180Hz và độ phủ màu 100% sRGB.

Độ sáng 400 nits giúp hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời hoặc trong không gian nhiều ánh sáng. Viền màn hình mỏng cho cảm giác rộng thoáng hơn, tăng sự tập trung khi chơi game hoặc làm việc sáng tạo.

Màn hình ProPanel chuẩn hiển thị gaming

Thiết kế kim loại siêu mỏng - Xu hướng mới cho laptop gaming

Với độ dày chỉ 13,9 – 19,95mm, Nitro V 16S ProPanel thuộc nhóm laptop gaming mỏng nhẹ hiện nay mà vẫn đảm bảo độ bền chắc nhờ khung kim loại. Thiết kế hiện đại, sắc sảo, không quá hầm hố nên phù hợp với nhiều môi trường sử dụng: phòng game, lớp học, studio sáng tạo hay văn phòng chuyên nghiệp.

Thiết kế kim loại mỏng nhẹ

Công nghệ tản nhiệt tối ưu dành cho laptop gaming

Acer trang bị cho Nitro V 16S ProPanel hệ thống tản nhiệt hai quạt với 8 luồng khí và 4 khe thoát nhiệt. Thiết kế này giúp máy duy trì nhiệt độ ổn định khi chơi game nặng hoặc render video trong thời gian dài.

Phần mềm NitroSense cho phép người dùng theo dõi nhiệt độ CPU/GPU, tùy chỉnh tốc độ quạt hoặc chọn chế độ hiệu năng phù hợp. Hệ thống hoạt động yên tĩnh, giúp cân bằng giữa hiệu năng và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Chính bảo hành 2 năm VIP 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop Gaming như Nitro V 16S ProPanel sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 03 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật. Nếu trong 03 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Chương trình NITRO V 16S AI PROPANEL - Chiến game ngầu, nhận quà chất

Từ ngày 22/11/2025 đến hết 31/12/2025 khi mua sản phẩm Nitro V 16S ProPanel sẽ được nhận các phần quà giá trị sau bao gồm 1 balo Predator Robust (phiên bản limited) và bàn phím gaming Predator Aethon 330.