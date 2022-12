Xe tải chở keo gây tai nạn khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế: Vào khoảng 17h30 ngày 10/8, ô tô tải mang BKS: 75C-032.32 do tài xế Huỳnh Văn C. (sinh năm 1995, trú tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) điều khiển chở theo 3 người chạy từ hướng A Lưới về TP Huế. Khi đến vị trí vị trí Km72+800 tuyến Quốc lộ 49A, ô tô tải va chạm với xe gắn máy mang BKS 75G1-458.55, do chị Phạm Thị Hoài Th. (sinh năm 1979, trú tại huyện A Lưới) điều khiển, chở theo 1 người và xe gắn máy 75Z1-3090 do anh Hồ Văn V. điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.