Những vòng tròn bằng chai nước đầy bí ẩn xung quanh người say ở Nhật Bản là gì?

Văn hóa uống rượu sau giờ làm là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội của người Nhật. Sau một ngày làm việc căng thẳng, việc tụ tập với đồng nghiệp hoặc bạn bè để uống rượu trở thành một cách để giải tỏa căng thẳng, kết nối và duy trì mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, khi việc uống rượu trở nên quá chén, nhiều người gặp khó khăn trong việc trở về nhà và thường có hiện tượng nằm ngủ bên lề đường hoặc trên ghế công cộng. Ở Nhật Bản, cảnh tượng này không hiếm, nhất là ở các khu phố sầm uất như Shibuya hay Shinjuku ở Tokyo. Trong những tình huống này, một hành động đặc biệt của cộng đồng Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh mẽ, đó là việc hỗ trợ người say rượu bằng nước hoặc đồ uống giải khát để giúp họ bù nước và tỉnh táo lại.

Trên nền tảng Twitter, một tài khoản đã chia sẻ một bức ảnh thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Bức ảnh ghi lại cảnh một chàng trai trẻ say rượu đến mức không thể tự mình đứng dậy, phải ngồi ngủ bên vệ đường. Trong khi đó, những người qua đường không chỉ đi ngang mà còn dừng lại, mang theo vài chai nước và để xung quanh anh chàng say rượu như một vòng tròn. Hành động này có một ý nghĩa đặc biệt: khi người say tỉnh lại, họ sẽ thấy xung quanh là những lon nước, giúp họ có thể lấy lại sự tỉnh táo và đi bộ về nhà một cách an toàn.

Đây không phải là một tình huống hiếm hoi ở Nhật Bản. Ở các thành phố lớn, nơi mà nền văn hóa uống rượu rất phát triển, chúng ta thường xuyên chứng kiến những hành động như vậy. Người Nhật coi việc giúp đỡ người say rượu là một phần trong trách nhiệm xã hội, một biểu hiện của sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh. Không ít người nước ngoài khi chứng kiến hành động này đều cảm thấy ấn tượng và ngưỡng mộ sự tử tế của người Nhật. Một hành động tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại thể hiện một tinh thần cộng đồng mạnh mẽ và sự chú trọng đến sự an toàn và sức khỏe của người khác.

Văn hóa uống rượu ở Nhật Bản không chỉ gói gọn trong việc thưởng thức những ly rượu, mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ và kết nối xã hội. Việc uống rượu sau giờ làm không chỉ là một dịp để thư giãn mà còn là cơ hội để chia sẻ và gắn kết mọi người lại với nhau. Và khi có sự cố xảy ra, cộng đồng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ, thể hiện sự tôn trọng và chăm sóc đối với nhau, dù trong hoàn cảnh nào.

Nguồn ảnh: @artneversleeps