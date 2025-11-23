Những tờ giấy note theo túi quần áo gửi về miền Trung lúc này: Thương nhau từ cái nhỏ nhất!

Những ngày vừa qua, lũ lụt ở miền Trung diễn biến phức tạp, cùng lúc này, hình ảnh về tinh thần đoàn kết, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, hiện các địa phương vùng lũ đang thiếu nghiêm trọng quần áo mới hoặc cũ còn sử dụng được và nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đây là những mặt hàng người dân cần ngay để ổn định cuộc sống trong giai đoạn khẩn cấp. Từ già đến trẻ, từ miền ngược đến miền xuôi, ai có tiền góp tiền, ai có lương thực góp lương thực, ai có sức góp sức… đâu đâu cũng tràn ngập những hành động ấm áp hướng về vùng lũ.

Hình ảnh những túi chứa quần áo - bên trong, kèm theo giấy ghi rõ độ tuổi, giới tính để dễ cho cho công tác phân loại, lựa chọn.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh các điểm tập kết hàng cứu trợ chật cứng, hình ảnh người dân vùng lũ nhận được đồ gửi lời cảm ơn.

Trong đó, những bức ảnh chụp túi chứa quần áo nhanh chóng gây chú ý. Hầu hết các bịch đồ đều được phân loại rõ ràng, ghi rõ từ giới tính, đến độ tuổi, thậm chí là cân nặng nếu là quần áo cho trẻ nhỏ. Những điều nhỏ sao mà dễ thương vô cùng.

Đây cũng là kinh nghiệm được đúc kết sau nhiều đợt từ thiện. Khi hàng hóa được đóng gói, phân loại rõ ràng theo độ tuổi, giới tính hay cân nặng, điều đó giúp người nhận dễ dàng tiếp nhận và sử dụng ngay, đồng thời gửi đi thông điệp rằng mỗi món đồ đều được trao đi với tình cảm chu đáo và suy nghĩ cẩn thận.

Nhiều người còn nhắn nhủ thêm những lưu ý rất nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế: chọn những bộ đồ mặc được, giữ ấm, thoải mái, đã được giặt sạch, để khi trao đến tay đồng bào, không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn mang theo cả tình cảm, sự quan tâm chân thành.

Những bài đăng xứng đáng viral nhất lúc này. Nguồn: threads

Một số lời nhắn đáng yêu trên mạng xã hội xứng đáng viral nhât lúc này:

- "Những bộ đồ dù chưa hẳn dày dặn cũng hy vọng sưởi ấm cho đồng bào tôi trong những ngày tới. Sau lũ thì quần áo và chăn mền rất cần ạ. Nếu được mọi người phân loại trước khi đem đến điểm tiếp nhận để lực lượng cứu trợ đỡ vất vả hơn nhé ạ".

- "Cần nhất là quần áo và lương thực. Quần áo nên phân loại từng túi để mọi người dễ chia nha".

- "Cháu mình 6 tuổi ngồi phụ viết giấy note bỏ vào từng túi đồ. Mình đã phân loại, nén chặt cho đỡ bẩn. Có cả vài bộ váy dài qua gối lịch sự, mong Tết này chị em có đồ mặc nha".

- "Những điều nhỏ bé mà dễ thương vô cùng, có thể là khóc vì hạnh phúc quá, sao mà người Việt mình đáng yêu thế này".



