Những thước phim đầu tiên của “Nàng tiên cá” nhà Disney gây thất vọng

Trailer của The Little Mermaid (Nàng tiên cá) phiên bản người đóng (live-action) của hãng Disney đã chính thức ra mắt vào sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam). Với thời lượng chưa đầy 2 phút, khán giả đã phần nào có cái nhìn bao quát về bối cảnh sâu thẳm nơi đáy đại dương với những đàn cá đủ màu sắc và rạn san hô dài bất tận được tái hiện trên nền nhạc kinh điển Part of your world.

Nữ chính Halle Bailey thủ vai nàng tiên cá Ariel có những thước phim đầu tiên, cô gây ấn tượng bằng giọng hát trong trẻo, cao vút, nhưng điều nhiều cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại là tạo hình của nhân vật này.

Ngoài việc “đổi màu da” cho tiên cá Ariel, phần vây cá dài và nhiều chi tiết hơn so với bản hoạt hình, kiểu tóc cũng không phải sắc đỏ rực và độ bồng bềnh vốn có.

Thời điểm trước đó khi công bố Halle Bailey nhận vai Ariel, cô từng nhận nhiều lời chê bai vì một số khán giả cho rằng cô không đủ đẹp để vào vai tiên cá. Thậm chí, có người tuyên bố "từ mặt" Nhà Chuột vì lựa chọn đi ngược lại với hình ảnh tiên cá da trắng, tóc đỏ bồng bềnh vốn rất quen thuộc ở bản hoạt hình. Một số người đã chờ đợi trailer chính thức công bố, nhưng phản ứng của đám đông cho đến thời điểm này vẫn không khả quan hơn.

Các ý kiến chỉ ra, sở dĩ tạo hình nàng tiên cá da màu này nhận được nhiều bình luận trái chiều bởi lẽ Disney đã đi lạc quá xa khỏi nguyên tác.

"Nếu đây không phải là nàng tiên cá Ariel bản live-action của 1989, mà là nàng tiên cá nào đó thì nó sẽ ổn. Nhưng đây lại là Ariel dưới phiên bản người thật, mọi người đã lớn lên cùng hình tượng nàng tiên cá Ariel mắt xanh, da trắng, tóc đỏ, nhưng lại hồi tưởng về quá khứ khi nhìn thấy nàng công chúa da đen tóc bím như thế này?

Chưa kể, bối cảnh của The Little Mermaid diễn ra vào những năm trung cổ ở Châu Âu, nên việc một nàng công chúa da đen thế này xuất hiện là không hề phù hợp với bối cảnh. Đây không phải vấn đề về chủng tộc, nó là vấn đề về logic" – một khán giả viết.

Không ít người xem tỏ ra thất vọng vì nàng tiên cá Ariel phiên bản người đóng lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của họ.

Trailer của The Little Mermaid (Nàng tiên cá) phiên bản người đóng (live-action)

Halle Bailey sinh năm 2000, là nữ ca sĩ R&B lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất ngay thời gian đầu tuyển chọn diễn viên. Cô được đạo diễn Marshall đánh giá là "sự tổng hòa hiếm có từ các yếu tố nhiệt huyết, tinh thần, tuổi trẻ, sự ngây thơ và khả năng ca hát tuyệt vời".

Việc Halle Bailey thủ vai tiên cá Ariel khiến người hâm mộ chia thành hai phe, một bên phản đối vì tạo hình khác xa bản hoạt hình, phe ủng hộ thì lập luận Halle Bailey chính là làn gió mới để thổi hồn cho Ariel trong một thế giới mới, đầy sự đa dạng hiện nay.

Ảnh: Disney