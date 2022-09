3 mỹ nhân được yêu thích nhất phim Việt hiện nay: Từ Quỳnh Kool đến phản diện Duyên Kiếp

Truyền hình Việt thời gian gần đây có khá nhiều tác phẩm ấn tượng ở cả hai đầu cầu Nam - Bắc. Góp mặt trong những tác phẩm này là loạt nữ diễn viên xinh đẹp được nhiều khán giả yêu mến.

Quỳnh Kool từng là cái tên gây nhiều tranh cãi về diễn xuất và cách chọn vai diễn thế nhưng tới với Gara Hạnh Phúc, mọi thứ được cải thiện khá nhiều. Từng "chết vai" tiểu thư, lần này, cô có một màn lột xác khá ấn tượng khi thay đổi hoàn toàn hình tượng để vào vai Sơn Ca, một cô gái mạnh mẽ, cá tính, có xuất thân nghèo khó, phải làm việc ở một gara để mưu sinh.

So với những nhân vật trước đây và ngay cả Quỳnh Kool ở ngoài đời, tạo hình lần này có phần kém sắc hơn hẳn nhưng lại giúp cô thuyết phục được khán giả. Tuy vẫn còn một số bình luận trái chiều về diễn xuất nhưng nhìn chung Sơn Ca của Quỳnh Kool đang nhận được nhiều bình luận tích cực.

Dù đảm nhận vai diễn có màu sắc phản diện ở Duyên Kiếp nhưng Ngô Phương Anh còn được yêu mến hơn cả dàn nữ chính diện bởi màn thể hiện ấn tượng. Trong phim, nhân vật của cô ban đầu vốn dĩ không hề xấu xa nhưng vì dòng đời đưa đẩy nên đã đánh mất bản chất lương thiện. Cụ thể, Phương Anh vào vai Thúy, tiểu thư giàu có từng có mối tình đẹp như mơ với chàng trai cô yêu nhưng tình yêu bị ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối. Cô buộc lòng phải cưới cậu Hai Lương khờ, làm mợ hai sống trong tình cảnh không có được tình yêu của chồng. Khi bố mẹ ruột gặp biến cố, Hai Lương lấy thêm vợ hai, Thúy bắt đầu trở nên đố kị, ghen tuông và dần không còn giữ được sự thiện lương.

Màn thể hiện ấn tượng của Phương Anh thêm việc nhân vật Thúy không hoàn toàn là phản diện khiến khán giả yêu mến nữ diễn viên nhiều hơn.

3. Diễm My 9x (Giấc Mơ Của Mẹ)

So với vai chính gây tranh cãi trước đó ở Tình Yêu Và Tham Vọng, lần này Diễm My 9x được yêu mến hơn hẳn với màn tái xuất ở Giấc Mơ Của Mẹ. Vào vai My, cô con gái bị mẹ phân biệt đối xử, My được yêu mến vì luôn hiếu thảo, tài giỏi, dù thường xuyên lớn tiếng cãi cọ với mẹ nhưng luôn dành hết mọi điều quý giá cho gia đình. Ngoài ra, Diễm My cũng được ủng hộ nhờ chemistry ấn tượng với bạn diễn trẻ - Trần Quốc Anh.

Nguồn ảnh: THVL, VTV, HTV