Những thay đổi ngoại hình chóng mặt của các ngôi sao nổi tiếng thế giới

Có tin đồn rằng Renée Zellweger đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, đó là lý do khiến các đường nét trên khuôn mặt của cô thay đổi hoàn toàn. Sự lột xác của nữ diễn viên khiến giới truyền thông bàn tán sôi nổi. Bản thân diễn viên "Nhật ký tiểu thư Jones" nói cô không để ý đến vẻ ngoài và không nhận ra sự thay đổi như nhiều người vẫn thấy. Tuy nhiên, nhìn vào bức ảnh của cô, các bác sĩ thẩm mỹ đoán rằng cô đã thực hiện nhiều tiểu phẫu như nâng cơ mặt, cơ mắt, phẫu thuật độn cằm. Tuy đó là nỗ lực để nữ diễn viên giữ gìn vẻ đẹp nhưng không may rằng đây là một sự thất bại, trông cô già hơn so với tuổi, gương mặt cứng nhắc nhiều nếp nhăn và có vẻ như phần bầu mắt trên gương mặt đã hoàn toàn biết mất.