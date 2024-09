Những sự thật thú vị về ngôi sao The Frog - Go Min Si

Trong khi Yoo Sung A của The Frog đã đưa tài năng của Go Min Si đến với khán giả quốc tế, những người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc lại biết đến nữ diễn viên này qua những màn trình diễn ấn tượng của cô trong Love Alarm, Sweet Home và Youth of May cùng màn kết hợp ăn ý không thể phủ nhận với bạn diễn Lee Do Hyun. Chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ kể từ khi ra mắt làng giải trí, Go Min Si đã chứng minh rằng cô sinh ra để trở thành một diễn viên - một ước mơ mà cô đã ấp ủ từ nhỏ.

Dưới đây là mốt sô sự thật ít được biết đến về nữ diễn viên của The Frog, Go Min Si

Từ công việc wedding planner để theo đuổi ước mơ diễn xuất

Đối với Go Min Si, việc trở thành một diễn viên là niềm đam mê cháy bỏng của cô ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng cô đã không theo đuổi nó sớm hơn vì nghĩ rằng đó là điều không thực tế. Thay vào đó, cô đã hoàn thành chương trình trung học và có được một công việc bình thường.

Theo 1 News (thông qua South China Morning Post), cô đã học thẩm mỹ tại trường trung học, tập trung vào mọi thứ liên quan đến chăm sóc da, chăm sóc tóc... Cuối cùng, Go Min Si đã có một công việc là một wedding planner (người lập kế hoạch cho đám cưới) và tiếp tục thêm hai năm nữa trước khi quyết định từ bỏ để theo đuổi diễn xuất toàn thời gian. Một số nguồn tin còn cho biết thêm rằng cô thậm chí còn làm việc tại một quán cà phê vào đầu sự nghiệp sau khi đến Seoul.

Ra mắt với tư cách là diễn viên, biên kịch và đạo diễn trong bộ phim Parallel Novel năm 2016

Những ngày đầu của Go Min Si trong ngành công nghiệp điện ảnh không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, cô đã vượt qua tất cả bằng tài năng và sự chăm chỉ của mình.

Theo Soompi, cô không có bất kỳ công ty đại diện nào, tự đi xe buýt đến phim trường và thậm chí tự mang quần áo đến nơi làm việc. Trong khi những diễn viên khác có bước đột phá lớn bằng cách hợp tác với những nhà làm phim và nhà biên kịch nổi tiếng, Go Min Si đã chọn tự thân vận động, trở thành anh hùng của chính mình.

Thậm chí, cô không chỉ diễn xuất mà còn viết kịch bản và đạo diễn bộ phim đầu tay của mình là Parallel Novel. Dự án này thậm chí còn giành được Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim ba phút, đánh dấu giải thưởng đầu tiên trong số nhiều giải thưởng sau này của nữ diễn viên.

Giảm 13 kg cho vai diễn viên múa ba lê trong Sweet Home

Go Min Si là một diễn viên cố gắng thay đổi thể chất để thể hiện tốt các nhân vật đa dạng của mình. Điều đó cũng đúng với bộ phim về ngày tận thế ăn khách "Sweet Home". Trong bộ phim, cô đã giảm 13 kg để vào vai một diễn viên múa ba lê đầy tham vọng. Ngoài ra, cô được cho là đã học múa ba lê trong bảy tháng và tiết lộ đã phải luyện tập 1.000 lần để thành thạo cử chỉ tay đúng chuẩn diễn viên ba lê trong phim.

Một ví dụ khác về sự chăm chỉ không ngừng của cô là Youth of May, một chương trình lấy bối cảnh vài thập kỷ trước. Go Min Si đã đắm mình vào văn hóa những năm 80, đọc những cuốn sách như There Comes a Boy của Han Kang và nghe nhạc từ những năm 1980 để vào vai y tá Kim Myung Hee.

Giảm cân đến 43 kg trong The Frog, để có vẻ ngoài kỳ lạ

Tương tự, nữ diễn viên cũng từng giảm 43 kg để khắc họa một nhân vật như Sung A. Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng "sẽ hiệu quả hơn nếu xương sống của tôi lộ ra, như thế sẽ khiến tôi có vẻ ngoài kỳ lạ hơn". Cô ấy nói thêm rằng cô ấy muốn nắm bắt được "cảm giác thô sơ, giống như một con vật" của nhân vật mình thủ vai.

Tin đồn hẹn hò với rapper Gray

Nói về cuộc sống tình cảm, Go Min Si được cho là đã hẹn hò với rapper Gray vào năm 2022. Mọi chuyện bắt đầu khi cư dân mạng chỉ ra những bức ảnh Instagram giống nhau của cặp đôi, dường như được chụp cùng một địa điểm trong khi đi du lịch đến Hoa Kỳ.

Tin đồn lan rộng đến mức công ty quản lý của Go Min Si phải đưa ra tuyên bố. Theo Soompi, họ cho biết: "Chúng tôi không có gì để nói về tin đồn hẹn hò vì đó là chuyện riêng tư của nữ diễn viên."

Thêm dầu vào lửa là video âm nhạc Make Love của GRAY, có sự tham gia của anh và Go Min Si thể hiện tình cảm như một cặp đôi.

Bạn thân của ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc Song Kang

Sau khi cùng nhau tham gia trong hai dự án phim ăn khách là Love Alarm và Sweet Home, Go Min Si và Song Kang đã trở thành bạn thân. Cặp đôi này đã công khai về tình bạn, gửi cho nhau những món quà ngọt ngào vào nhiều dịp khác nhau. Song Kang đã từng gửi cho Min Si một xe cà phê đến phim trường Mount Jiri. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã đáp lại bằng cách gửi tặng anh một xe cà phê khác đến phim trường Nevertheless.

Mong muốn đảm nhận nhiều vai diễn trưởng thành hơn

Vào nghề ở tuổi 21, Go Min Si thường vào vai các nhân vật ở độ tuổi thiếu niên vì phù hợp với ngoại hình của cô. Tuy nhiên, nữ diễn viên này mong muốn sẽ đảm nhận thêm nhiều vai diễn trưởng thành hơn trong tương lai, chẳng hạn như phim truyền hình cổ trang hay phim tình cảm lãng mạn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Esquire, nữ diễn viên cho biết cô muốn tham gia vào những câu chuyện có nhiều tai tiếng và lãng mạn hơn. Giờ đây, với The Frog , nữ diễn viên dường như đã đóng đinh được vai diễn "tai tiếng".

Nhiều giải thưởng danh giá

Trong sự nghiệp 8 năm của mình, nữ diễn viên đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Từ Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim ba phút cho bộ phim đầu tay Parallel Novel, Giải thưởng Ngôi sao được yêu thích nhất tại Giải thưởng Ngôi sao xuất sắc nhất Hàn Quốc cho vai diễn trong The Witch: Part 1. The Subversion, Giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards cho bộ phim kinh dị Secret Boutique, Giải thưởng Diễn viên mới tại Asia Contents Awards cho Sweet Home và nhiều giải thưởng khác.