Sự thật màn trượt ngã trên sân khấu của “anh tài” Thanh Duy

Trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, các "anh tài" đã phải luyện tập ngày đêm vô cùng chăm chỉ để cùng nhau tạo nên những phần trình diễn chỉn chu. Tuy nhiên mới đây, Thanh Duy đã hé lộ hậu trường phía sau phần trình diễn của mình.

Trong clip, nam ca sĩ sinh năm 1986 đang biểu diễn cùng các "anh tài" bất ngờ té ngã ngay trên sân khấu. Điều đáng nói là phản ứng nhanh nhạy, xử lý cực kỳ chuyên nghiệp của Thanh Duy.

Dù bất ngờ gặp phải sự cố nhưng "anh tài" này không hề lộ vẻ sợ hãi mà sau đó vẫn nhanh chóng biến cú ngã thành các động tác vũ đạo mượt mà bài bản. Nhiều netizen còn dành lời khen cho phản ứng "nhanh như chớp" này của Thanh Duy.

Thanh Duy chia sẻ bí mật về màn trình diễn của mình trên mạng xã hội

Nam ca sĩ sinh năm 1986 bất ngờ té ngã ở sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, anh lại ghi điểm vì ngay lập tức đứng lên tiếp tục biểu diễn

Tuy nhiên ở phần sau của clip, nam ca sĩ sinh năm 1986 chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện với khuôn mặt đầy... toan tính. Anh nhiệt tình đổ dầu ra khăn rồi lau lên sân khấu. Netizen tới lúc này mới ngã ngửa tất cả đều là nằm trong kế hoạch đã được Thanh Duy sắp xếp sẵn chứ không phải là ngẫu nhiên.

Trong group, Duy Khánh còn công khai "bóc" Thanh Duy là người chiêu trò khi chủ động bôi dầu ăn ở sân khấu để diễn xuất tỏ ra chuyên nghiệp. "Diễn nét té rồi đứng dậy như không có gì xảy ra. Kế hoạch chiếm spotlight quá tuyệt vời. Đúng là gừng càng già càng cay. Bài này không ré nốt cao được, sợ không được quan tâm. Nên bày mưu tạo chiêu các kiểu", Duy Khánh bình luận khiến khán giả không thể nhịn cười.

Thực tế, tất cả màn té ngã trên sân khấu đã nằm trong tính toán của Thanh Duy

Anh đã tự khui sự thật chấn động dùng dầu ăn bôi lên sân khấu

Duy Khánh còn hài hước "bóc" Thanh Duy ở trong group trò chuyện với fan

Thanh Duy được khán giả biết đến sau vị trí á quân Việt Nam Idol 2008. Năm 2015, anh giành chiến thắng Gương mặt thân quen. Ngoài ca hát, Thanh Duy Idol còn làm MC, đóng các phim Đập cánh giữa không trung, Dream man - Lời kết bạn chết chóc... Năm 2021, anh mang đến nhiều màu sắc âm nhạc mới tại cuộc thi The Heroes.



Thanh Duy Idol sở hữu một giọng hát cao vút, luôn gây ấn tượng với khán giả bằng sự năng động, trẻ trung và một nguồn năng lượng tích cực cho người xem. Anh được nhận xét có tính cách hài hước, vui nhộn và độ "lầy" không phải dạng vừa.

Vượt qua các thí sinh đầy tài năng, Thanh Duy trở thành á quân của Vietnam Idol 2008

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

Anh trai vượt ngàn chông gai đang là chương trình được đông đảo khán giả yêu thích nhất hiện nay

Sau Công diễn 2, 3 "anh tài" phải nói lời chia tay với chương trình là Thành Trung, Kiên Ứng và Huy R. Khi đứng trong phòng hội nghị, chia sẻ về quyết định dừng lại của 3 anh em, MC Thành Trung nói: "Đây là giây phút tất cả anh em đều biết là nó sẽ phải đến và sẽ không phải chỉ đến một lần. 3 anh em ở đây hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ lùi lại để nhường cơ hội cho những người anh em khác trong Liên Minh, để họ có cơ hội đến gần hơn với khán giả".

Sau Công diễn 2, khán giả phải tiếc nuối khi chia tay 3 "anh tài" là Thành Trung, Kiên Ứng và Huy R

Luật chơi của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đang ngày càng khốc liệt

