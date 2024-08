Những sự cố thót tim trong các đêm diễn của Lưu Đức Hoa

Một phần trình diễn được thiết kế đặc biệt trong chuyến lưu diễn mới của Lưu Đức Hoa đã vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả. Trong đêm nhạc ở Thượng Hải, một số người hâm mộ đã chụp ảnh cảnh di chuyển trên sân khấu khi Lưu Đức Hoa bị trượt trên tấm nâng khá hẹp. Ông kịp dừng lại ở mép tấm nâng, chỉ tích tắc thôi là nam nghệ sĩ có thể bị ngã lộn nhào xuống phía dưới sàn sân khấu từ độ cao vài mét. Tiếp đó, khi đưa bạn diễn nữ vào bục nâng để đi xuống gầm sân khấu, nam nghệ sĩ đã không để ý mép sân khấu và suýt vấp chân.

Sàn nâng ở các sân khấu tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm trong loạt đêm diễn của Lưu Đức Hoa. (Ảnh: Weibo)

Trong một buổi diễn khác của chuyến lưu diễn ở Bắc Kinh, tấm nâng sân khấu bị lỗi kỹ thuật nên chỉ nâng cao được 3 góc. Lưu Đức Hoa đã phải ngừng lại và nhắc nhân viên kỹ thuật điều chỉnh.

Tại Quảng Châu, Lưu Đức Hoa đứng trên bệ nâng, do mải hát nên bước gần phía ngoài rìa. May mắn thay, ông đã phản ứng nhanh chóng, lùi lại một bước và nắm lấy tay vịn. Sau đó nam nghệ sĩ điều chỉnh trạng thái, tiếp tục trình diễn. Những khán giả có mặt tại hiện trường đều lo lắng cho sự an toàn của thiên vương Hong Kong (Trung Quốc).

Lưu Đức Hoa có nhiều khoảnh khắc xúc động và cũng hồi hộp trong chuyến lưu diễn (Ảnh: Weibo)

Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại về hàng loạt sự cố trong chuyến lưu diễn của Lưu Đức Hoa. Khán giả cho rằng dù sao ông cũng đã hơn 60 tuổi nên không cần biên đạo những động tác sân khấu quá nguy hiểm như vậy.

Ngay sau đó, Lưu Đức Hoa đã phải lên tiếng xin lỗi về sự cố liên tiếp. Ông chia sẻ bản thân không nghĩ rằng sàn sân khấu trơn trượt. Sau khi xảy ra các vấn đề này, ông đã rất sợ. Lưu Đức Hoa hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và sẽ không thực hiện những màn trình diễn có tính rủi ro cao tương tự.



Chuyến lưu diễn của Lưu Đức Hoa trong năm 2024 có 22 buổi diễn tại đại lục với 5 điểm dừng ở Nam Kinh, Hàng Châu, Trùng Khánh, Thâm Quyến và Thành Đô. Từ nay đến cuối năm, ông sẽ diễn ở Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)...