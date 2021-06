Những nữ phản diện đẹp lộng lẫy nhất Hollywood: Maleficent lẫn Harley Quinn đứng top nhưng vẫn phải nhún nhường 1 cái tên!

Những năm trở lại đây, thế giới Hollywood đang ngày càng quan tâm hơn đến những câu chuyện của hội nhân vật phản diện - những kẻ vốn luôn được hình tượng hóa theo phong cách xấu xí, xảo quyệt, một trời một vực với phe thiện. Hình mẫu nhân vật ấy đang ngày càng đổi chiều, khi các hãng phim nhận ra họ có thể khai thác nhiều yếu tố tâm lý, hành động từ những nhân vật phản diện nổi tiếng trong thế giới giải trí. Chính vì vậy, các bom tấn như Maleficent, Snow White & The Huntsman, Cinderella... đã được tạo ra, với một đội ngũ những nhân vật ác nhưng có lớp lang, đầy cảm xúc khiến người xem đồng cảm sâu sắc.

Netizen Việt đã lựa chọn ra những gương mặt phản diện nữ có tạo hình đẹp xuất sắc ở Hollywood. Tất cả đều được đảm nhận bởi những nữ minh tinh, diễn viên xuất chúng, thành công trong việc "kể lại" các câu chuyện kinh điển theo cách riêng của họ.

Harley Quinn - Vũ trụ DC

Nhân vật Harley Quinn vốn dĩ đã rất được yêu thích dù hay nắm giữ vai trò phản diện trong thế giới truyện tranh, hoạt hình của DC. Khi nhân vật này được giao cho nữ minh tinh Margot Robbie nắm giữ, cái tên Harley Quinn lại càng được trở nên yêu thích hơn nữa nhờ nhan sắc tinh quái mà vẫn đẹp hút hồn trong từng khung hình.

Maleficent

Một trong những bộ phim live-action kinh điển và thành công nhất trong thế giới cổ tích của Disney chính là Maleficent, đến từ câu chuyện Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Không tập trung vào Aurora cùng hoàng tử Phillip ngời ngời quyến rũ, bộ phim "đổi hướng" khi chọn Angelina Jolie vào vai mụ phù thủy Maleficent, mang đến một nữ phản diện ánh lên sự gai góc nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

Hoàng hậu Ravenna - Bạch Tuyết Và Gã Thợ Săn

Câu chuyện về nàng Bạch Tuyết được kể lại vào năm 2012, nhưng không bởi Disney. Thay vào đó, hãng Universal đã lựa chọn minh tinh Charlize Theron vào vai mụ hoàng hậu biết phép thuật Ravenna, vô cùng độc ác nhưng cũng vô cùng cuốn hút với nhan sắc được cho là còn "chặt đẹp" nàng Bạch Tuyết Kristen Stewart. Thậm chí nếu nói về mức độ đầu tư trong trang phục đa dạng, hoàng hậu Ravenna còn có thể "chặt đẹp" Maleficent.

Cruella de Vil - Cruella

Cô nàng Emma Stone làm sống dậy "huyền thoại trộm chó" Cruella de Vil của loạt phim hoạt hình 101 Chú Chó Đốm, khiến khán giả khắp thế giới phải xôn xao vì nhan sắc "lên hương" của nữ phản diện và hơn hết là phong cách thời trang táo bạo, đẹp mắt. Bộ phim được đánh giá cao, được coi là một trong những tác phẩm điện ảnh tốt nhất của Hollywood nửa đầu 2021.

Quý bà Tremaine - Cinderella

Không thể không nhắc đến, chính là sự thể hiện tuyệt vời của nữ diễn viên Cate Blanchett trong vai quý bà Tremaine - mẹ ghẻ của nàng Lọ Lem ở bộ phim Cinderella năm 2015. Trong bộ phim này, khán giả không chỉ thấy một người mẹ kế độc ác mà còn hiểu được những giằng xé, tủi nhục của bà khi phải sống cùng một người chồng vẫn đem lòng yêu vợ quá cố. Nhan sắc của Cate Blanchett thực sự mang đến một người phụ nữ khác hoàn toàn so với kẻ phản diện đáng ghét mà nhiều khán giả đã biết tới trong hoạt hình.

Regina George - Mean Girls

Bộ phim tuổi teen kinh điển Mean Girls luôn chiếm vị thế quan trọng trong lòng nhiều khán giả. Cô nàng Regina George chỏng lỏn, đanh đá và xấu tính được thể hiện bởi Rachel McAdams nhanh chóng trở thành "huyền thoại" với hàng loạt câu quote được khán giả tôn sùng. Tất nhiên, để làm vậy thì nhan sắc của cô nàng cũng khiến người xem không-thể-ghét-nổi.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều các nữ phản diện đẹp xuất thần trong những bộ phim khác nữa:

Nữ diễn viên Eva Green trong vai Angelique Bouchard (Dark Shadows)

Megan Fox trong vai Jennifer Check (Jennifer's Body)

Anne Hathaway trong vai Bruxa Rainha (The Witches)

Anya Taylor-Joy trong vai Gina Gray (series Peaky Blinders)

Nguồn: Tổng hợp, Group Maybe You Never Watched This Movie