Tại sao ‘Mùa hè kinh hãi 2025’ lại khiến cả thế giới phải chú ý

Mùa hè kinh hãi (tựa gốc: I Know What You Did Last Summer) là phần hậu truyện của phim kinh dị nổi tiếng cùng tên ra mắt năm 1997. Bộ phim đưa khán giả trở lại thị trấn Southport sầm uất, nhộn nhịp song lại đang ẩn chứa kẻ sát nhân ghê rợn với chiếc móc câu.

Khác với phiên bản cũ chỉ xoay quanh một nhóm bốn thiếu niên, phần mới mở rộng tuyến nhân vật: Danica Richards, Ava Brucks, Milo Griffin, Teddy Spencer và Stevie Ward, đồng thời khéo léo gắn kết các thế hệ cũ và mới. Đây không chỉ là câu chuyện của người trẻ, mà còn là chương tiếp theo trong bi kịch chưa hồi kết của những người còn sống sót.

Chiều sâu tâm lý vượt lên trên kinh dị máu me

Mùa hè kinh hãi 2025 mở màn bằng một sự kiện tưởng như đầy hạnh phúc: đám cưới của Danica Richards (Madelyn Cline thủ vai). Đây là cái cớ để nhóm bạn cũ trở về Southport và cũng là lúc quá khứ bắt đầu trỗi dậy. Một năm trước đó, trong lần tụ họp riêng tư, nhóm đã vô tình gây ra cái chết của một người lạ và cùng nhau thề sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này. Tưởng chừng mọi thứ đã bị chôn vùi, nhưng đúng vào dịp cưới Danica, từng người trong nhóm bắt đầu trở thành mục tiêu của một kẻ giết người dùng móc câu.

Một chi tiết tinh tế nhưng đậm chất đen tối xuất hiện ngay trong tiệc cưới: dải băng chúc mừng "Teddy and Danica got hooked" (Teddy và Danica đã "dính câu"). Bề ngoài là cách chơi chữ vui nhộn, dòng chữ này thực chất còn như một điềm báo: họ đã "dính câu", và rồi từng người sẽ lần lượt bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc. Không chỉ họ, khán giả cũng "get hooked", bị kéo theo nhịp phim căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Nếu trông chờ những màn rượt đuổi gay cấn và những cú jump-scare lạnh gáy, Mùa hè kinh hãi 2025 sẽ không làm người xem thất vọng. Nhưng vượt lên trên bề nổi kinh dị, phim gây ấn tượng mạnh bởi chiều sâu tâm lý và cách bóc tách nội tâm nhân vật.

Khán giả không chỉ theo dõi hành trình tìm kiếm kẻ giết người, mà còn chứng kiến cách các nhân vật vật lộn với sang chấn và mặc cảm tội lỗi. Câu chuyện của Stevie - cô gái với gia đình sụp đổ và bạn bè quay lưng, hay Ray - người vẫn day dứt với quá khứ đẫm máu, là những lát cắt sâu sắc cho thấy cái giá tâm lý của việc sống sót.

Phim dường như lồng ghép những câu chuyện này để có thể nhấn mạnh thông điệp: đôi khi chính quá khứ đầy ám ảnh là động lực đẩy con người đến với những hành động tội lỗi.

Một điểm cộng lớn của Mùa hè kinh hãi 2025 là cách xây dựng kịch bản thông minh và có lớp lang. Các tình tiết bất ngờ được cài cắm hợp lý, không bị "lật mặt" một cách lố tay. Đặc biệt, hồi cuối phim là cú twist đầy sức nặng: khi mọi thứ tưởng như đã sáng tỏ, một chi tiết nhỏ lại mở ra cả một chân trời mới về động cơ và danh tính thực sự của kẻ sát nhân.

Sự trở lại đầy ý nghĩa của những biểu tượng

Jennifer Love Hewitt và Freddie Prinze Jr. - hai gương mặt biểu tượng của bản gốc 1997 - trở lại trong Mùa hè kinh hãi 2025 với vai Julie James và Ray Bronson. Không còn là cặp đôi non trẻ chạy trốn cái chết, họ giờ đây là những con người từng trải mang trong mình những vết thương chưa lành.

Julie hiện là giáo sư tâm lý học tại một trường đại học, chuyên nghiên cứu về sang chấn hậu chấn thương (PTSD) - một chi tiết đầy ẩn dụ, như thể cô đang cố gắng lý giải chính những điều mình không thể quên.

Trong khi đó, Ray ở lại Southport, mở một quán bar nhỏ ven biển. Không còn là chàng trai bồng bột năm xưa, Ray mang trong mình vẻ điềm tĩnh của người đã quen sống với tội lỗi. Anh không rời khỏi thị trấn không phải vì không thể, mà vì anh chọn ở lại - để canh giữ một phần ký ức không ai muốn nhắc đến.

Những lời thoại sắc bén của Julie cùng những hành động dứt khoát của Ray - tất cả đều phản ánh hành trình trưởng thành của hai nhân vật sau gần ba thập kỷ. Họ không chỉ xuất hiện để "gây sốt" mà thực sự là mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình đối đầu với cái ác.

Mùa hè kinh hãi (2025) có thể không hoàn hảo nhưng với lối dẫn dắt đầy bất ngờ và màn khai thác tâm lý nhân vật sắc sảo, bộ phim vẫn là một lựa chọn kinh dị đáng xem. Những cú "plot twist" liên tục, sự trở lại của bộ đôi nhân vật cũ và cách mà bộ phim liên kết quá khứ và hiện tại đã tạo ra một trải nghiệm điện ảnh vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Phim thành công trong việc mang lại cảm giác hoài niệm cho những người hâm mộ lâu năm đồng thời thu hút được sự chú ý của khán giả mới.

Mùa hè kinh hãi (tựa gốc: I Know What You Did Last Summer) Đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.