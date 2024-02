Những nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng của màn ảnh Hàn Quốc

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là một nữ diễn viên nổi tiếng không chỉ tại Hàn Quốc mà còn tại nhiều nước châu Á nhờ vào diễn xuất hoàn hảo của mình cũng như sở hữu "nhan sắc quốc bảo". Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật vào năm 1996 khi mới 16 tuổi bằng vai diễn chính trong bộ phim truyền hình First Love. Sau đó, sự nghiệp của Song Hye Kyo phát triển vượt bậc với những vai diễn đáng chú ý trong nhiều bộ phim truyền hình thành công như Autumn in My Heart (2000), All In (2003), Full House (2004)... Năm 2023 vừa qua là một năm đại thắng trong sự nghiệp của Song Hye Kyo, khi cô gặt hái liên tiếp các giải thưởng danh giá nhờ vai diễn trong phim truyền hình trực tuyến The Glory của Netflix.

Kim Tae Ri

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Kim Tae Ri chỉ đóng một số vở kịch. Vào cuối năm 2014, cô xuất sắc đánh bại hơn 1.500 đối thủ để giành được vai nữ chính đầu tiên trên màn ảnh rộng với bộ phim Người hầu gái. Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Kim Tae Ri. Bộ phim đã về cho Kim Tae Ri nhiều thành tích đáng nể đồng thời đưa tên tuổi của cô lên bản đồ toàn cầu. Nữ diễn viên liên tục chiến thắng 8/10 đề cử giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất từ năm 2016 đến 2017, tại các giải thưởng danh giá trong và ngoài nước như Lễ trao giải Rồng Xanh, Director's Cut Awards, Asian Film Awards…

Shin Hye Sun

Nữ diễn viên 34 tuổi là một trong những tên tuổi lớn nhất của làng điện ảnh Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Vai diễn đột phá của cô đã trở lại với ngôi sao năm 2016, Five Enough. Ngay sau đó, cô xuất hiện trong nhiều dự án như Huyền thoại biển xanh và Cuộc đời vàng son của tôi. Tuy nhiên, cô đã trở nên nổi tiếng trong bộ phim Innocence và nhận được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41. Ngoài ra, cô còn được công nhận khi đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình K như Mr. Queen, See You in My 19 Life và Welcome to Samdal-ri.

Han Hyo Joo

Han Hyo Joo vẫn là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và giàu kinh nghiệm của màn ảnh Hàn. Một trong những vai diễn quan trọng trong sự nghiệp của Han Hyo Joo là Dong Yi trong bộ phim cùng tên. Bộ phim cổ trang gây tiếng vang khắp châu Á, giúp Han Hyo Joo giành giải Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang Hàn Quốc năm 2011. Năm 2013, Han Hyo Joo tiếp tục nhận giải Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Rồng xanh lần thứ 34 nhờ bộ phim Cold Eyes. Những năm gần đây, Han Hyo Joo thử sức trong lĩnh vực phim điện ảnh và để gây ấn tượng tốt với khán giả.

Park Shin Hye

Park Shin Hye bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhí và nhận được nhiều sự yêu mến sau khi tham gia bộ phim Miracle in Cell No. 7. Cô là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất trong ngành vì sự xuất sắc của mình. Cô đã trở thành ngôi sao trong loạt phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng như You're Beautiful, The Heirs, Pinocchio, Doctors, Memories of the Alhambra, Alive, Sisyphus: The Myth và Doctor Slump.

Bae Suzy

Bae Suzy khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một thần tượng K-pop và ra mắt trong nhóm nhạc nữ Miss A do công ty giải trí Thái Lan thành lập. Tuy nhiên, cô nhanh chóng thay đổi sự nghiệp sau vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình K-drama Dream High. Sau thành công của Dream High, Suzy tiếp tục thử sức với phim điện ảnh Architecture 101. Đây được xem là một trong 10 bộ phim được xem nhiều nhất ở Hàn Quốc trong quý đầu tiên của năm 2012 với hơn 4,1 triệu lượt xem trong 9 tuần sau khi ra rạp. Sự chăm chỉ, nỗ lực và đời tư sạch sẽ giúp Suzy chiếm cảm tình đặc biệt của khán giả. Hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Suzy luôn duy trì sức nóng và là một trong những ngôi sao thần tượng hàng đầu Hàn Quốc.

Park Bo Young

Park Bo Young bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc tham gia bộ phim truyền hình Secret Campus cùng với Lee Min Ho. Kể từ đó, cô đã được công nhận rất nhiều nhờ khả năng diễn xuất ổn định và khả năng hòa nhập bản thân vào bất kỳ vai trò nào. Một số màn trình diễn đáng chú ý của cô trong các bộ phim bao gồm Scandal Makers, A Werewolf Boy, On Your Wedding Day, Oh My Ghost, Strong Girl Bong-soon, Abyss, Doom at Your Service...

IU

IU không chỉ là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc mà còn được công nhận về khả năng diễn xuất. Sau khi phát hành một số album thành công với tư cách là nghệ sĩ solo, cô bắt đầu dấn thân vào thế giới diễn xuất. Bắt đầu sự nghiệp của mình với Dream High, cô tiếp tục tham gia loạt phim truyền hình K như Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Hotel del Luna, Persona... Cô cũng từng tham gia bộ phim được giới phê bình đánh giá cao do Hirokazu Kore-eda đạo diễn.

Han So Hee

Han So Hee lần đầu debut với tư cách diễn viên trong bộ phim truyền hình Reunited Worlds vào năm 2017 và đến giờ vẫn chưa biết "thất bại" là gì. Dự án đầu tay Reunited Worlds ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất là 8,0%, tiếp theo là Money Flower (rating cao nhất 23,9%), 100 Days My Prince (rating cao nhất 14,4%) và The World of the Married (rating cao nhất 28,4%) đều có sự đóng góp của Han So Hee. Truyền thông Hàn Quốc dành lời khen ngợi cho Han So Hee khi cô liên tiếp gặt hái thành công nhưng chưa bao giờ tỏ ra tự mãn. Dù còn vướng tranh cãi về kỹ năng diễn xuất, Han So Hee vẫn tích cực làm mới bản thân thông qua các thể loại mới, ít gặp trong phim.

Park So Dam

Park So Dam sinh năm 1991. Cô tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc song sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên không quá thuận lợi. Sau nhiều vai phụ trong Veteran, The Priests thì Ký sinh trùng là điểm nhấn mang đến sự nổi tiếng cho người đẹp 9X. Cô được khán giả quốc tế biết đến với vai diễn Kim Ki-jung trong phim. Ký sinh trùng cũng là bộ phim châu Á đầu tiên đạt giải Oscar tại hạng mục phim hay nhất. Nữ diễn viên nổi tiếng với nét diễn có phần gai góc, đa dạng biểu cảm và có thể hóa thân vào các thể loại oái oăm hay đen tối nhất.