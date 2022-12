Những nhóm game thủ nữ đời đầu từng chắp cánh cho Linh Ngọc Đàm, MisThy, Uyên Pu giờ ra sao?

Khái niệm nữ game thủ xuất hiện kể từ khi game online du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên phải đến những năm 2014 - 2017, việc các cô gái chơi game mới trở nên phổ biến rộng rãi hơn, các nhóm nữ game thủ cũng từ đó mà ra đời. Những cô gái xinh đẹp, có thực lực đã tập hợp lại với nhau để cùng stream, cùng đi chinh chiến tại các giải đấu lớn nhỏ.

Các nhóm nữ đã có khoảng thời gian dài để trưởng thành và phát triển cùng nhau. Hiện tại, dù không còn chung đường, có người vụt sáng thành streamer đình đám, có người lại rẽ hướng nhưng những kỉ niệm về thời kì hoàng kim của các cô gái vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người hâm mộ.

The Queen Team

Trước khi tách ra hoạt động riêng, The Queen Team là một "thế lực" thực sự lớn trong làng game Việt. Được thành lập vào tháng 5/2014 với cái tên "khai sinh" là Boba Queen, The Queen Team tập hợp những nữ game thủ LMHT chuyên nghiệp xinh đẹp, xuất sắc nhất, đồng thời có sức ảnh hưởng lớn đến Esports Việt thời bấy giờ. The Queen Team là đội tuyển nữ Esports đầu tiên, có gaming house để tiện cho việc tập luyện và stream một cách nghiêm túc. Các cô gái cũng thường xuyên stream để giao lưu với game thủ từ khắp mọi miền đất nước.

The Queen Team - team nữ đình đám một thời

Trong suốt quá trình hoạt động, các cô gái The Queen Team đã đạt đến đỉnh cao cả về tài lẫn sắc, tuy nhiên cũng có những "drama" chấn động cả làng game Việt. Cho đến hiện tại những "người cũ" của The Queen Team vẫn là những gương mặt có độ phủ sóng rộng khắp bao gồm những hot streamer đình đám nhất hay thậm chí cả những nhân vật đầy quyền lực của Esports Việt Nam.

Cái tên nổi bật nhất chắc chắn phải kể đến MisThy, nữ streamer nổi tiếng nhất nhì Việt Nam hiện nay. MisThy gia nhập nhóm vào năm 2016 và là thành viên thế hệ F2 với vị trí đi rừng và đường giữa của The Queen Team LMHT. Sau khi quyết định rời nhóm để tập trung vào công việc streamer, cô nàng đổi tên từ MeiMei thành MisThy và nhanh chóng tỏa sáng trong vai trò mới. MisThy là một trong những nữ streamer thành công nhất hiện tại, độ phủ sóng lớn tới nỗi kể cả không chơi game cũng biết đến cô nàng. Dù cho có rất nhiều streamer mới xuất hiện, thì cũng không thể xô đổ tường thành mà MisThy đã dựng nên.

Thành viên cũng hot không kém MisThy, đó chính là Uyên Pu. Gia nhập The Queen Team cùng thời điểm với MisThy, Uyên Pu thi đấu LMHT ở vị trí xạ thủ, sau đó cô nàng này cũng tách ra để phát triển sự nghiệp của riêng mình. Hiện tại, Uyên Pu tập trung hơn vào công việc kinh doanh chuỗi cửa hàng bánh canh và cyber game hiện đại. Không những vậy, cô nàng còn có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Bên cạnh đó, còn có Ohsusu cũng làm streamer hay JAVie là một nhân vật có tiếng nói của làng Esports Việt. Những thành viên còn lại cũng theo đuổi phát triển sự nghiệp streamer nhưng không quá nổi bật, số ít khác đã lặng lẽ dừng cuộc chơi.

Epic Goddess (EpicG)

EpicG là team nữ của Epic Gaming, được thành lập từ tháng 11/2014, gồm 5 cô gái rất xinh đẹp đến từ các trường đại học ở Hà Nội. EpicG tập hợp những nữ streamer xa lạ có đam mê với bộ môn LMHT, cùng stream ở Epic Gaming. Thời gian đầu hoạt động chung, các cô gái chưa có sự ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau, sau này họ đã phối hợp với nhau hơn, cùng nhau chinh chiến qua nhiều giải đấu.

Epic Goddess là nhóm gồm 5 cô gái

Hiện tại, cái tên EpicG chỉ còn là kỉ niệm trong lòng các khán giả hâm mộ các cô nàng. Cả nhóm đã tách ra theo đuổi sự nghiệp riêng, có thành viên đã toả sáng thực sự khi đứng một mình.

Điển hình như EpicG.Persephone - Linh Ngọc Đàm, sau khi không còn đứng trong đội hình EpicG, cô nàng đã vụt sáng trở thành nữ streamer nổi tiếng nhất nhì làng game Việt. Cũng như MisThy và Uyên Pu, độ hot của Linh Ngọc Đàm lớn đến mức có thể sánh ngang bất cứ ngôi sao giải trí nào.

Hiện tại, cô nàng hoạt động livestream ít hơn mà thay vào đó là lấn sân sâu hơn vào showbiz thông qua các hoạt động đóng phim, thời trang, vlog, thậm chí là cả kinh doanh. Đàm Tổng cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng khác như Quỳnh Anh Shyn, Xemesis, Độ Mixi, MisThy, Uyên Pu… Không những vậy, nữ streamer còn là hình mẫu lý tưởng của các bạn trẻ Gen Z bởi vừa sở hữu trong tay sự nghiệp thành công, nhan sắc xinh đẹp và cả khối tài sản kếch xù. Dường như trong EpicG hiện tại, cô nàng là người thành công nhất.

Cô nàng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt

Bên cạnh đó còn có Xuka Nhật Hoa, cô nàng xạ thủ với nick name EpicG.Aphrodite. Hiện tại, cô nàng vẫn chăm chỉ stream và thường xuyên xuất hiện trên các kênh sóng truyền thông. Xuka cũng là một trong những nữ streamer ít ồn ào nhất làng game Việt, không phát ngôn gây sốc, không lộ ảnh hay clip phản cảm, không lùm xùm tình ái. Phần lớn thời gian đều tập trung vào công việc và đam mê. Cô nàng được khán giả đón nhận với nhiều vai trò khác nhau, không chỉ là streamer, game thủ mà còn là "thánh ăn đêm", "reviewer".

Cô nàng streamer xinh đẹp Xuka Nhật Hoa

EpicG.Hera - Kiều Anh Hera cũng trở thành streamer có tiếng trong làng game Việt, bỏ qua scandal tình ái thì hiện tại cô có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ.

Kiều Anh Hera cũng làm streamer và hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ

Hai cái tên còn lại là EpicG.Athena (Nguyễn Thị Diệp Anh) và EpicG.Tyche (Lê Thu Thảo) thì kém nổi bật hơn và dường như biến mất khỏi bản đồ làng game Việt.

FFQ LOFI

Thời điểm ông bầu QTV chính thức tung teaser về một nhóm game thủ nữ mới đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, bởi lẽ đây là nhóm nữ đông nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Kể từ đó trở đi, nhóm hoạt động với cái tên FFQ LOFI, tham gia thi đấu ở 2 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại và PUBG.

Nhóm game thủ nữ đông dân nhất thời đó - FFQ LOFI

Biến động lớn nhất trong lịch sử của FFQ là vào năm 2018, nhóm phải bỏ giải Girls Power Championship gây bức xúc rất lớn trong cộng đồng fan, bởi các cô gái khi đó có cửa sáng vô địch. Đặc biệt hơn, lý do bỏ giải của FFQ LOFI liên quan đến vấn đề giới tính của nữ game thủ đường giữa FFQ.Windra. FFQ.Windra là một người chơi vô cùng tài năng, đảm nhiệm vai trò đi đường giữa của đội. Việc cô là người chuyển giới đã bị chính những người bạn thân cận tiết lộ ra bên ngoài, ảnh hưởng rất nhiều đến Windra và cả FFQ.

Sau lùm xùm về vấn đề giới tính trong quá khứ, Windra hiện nay vẫn làm streamer theo đuổi ngành game

Hiện tại Windra và một số thành viên khác đã chuyển hướng sang làm streamer nhưng danh tiếng cũng chưa thực sự nổi bật. Có lẽ thời gian hoàng kim nhất của họ đó là khi còn hoạt động và thi đấu chung dưới cái tên FFQ LOFI.