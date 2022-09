Những nhân vật phản diện được yêu thích trên màn ảnh rộng của vũ trụ DC

Được mệnh danh là “hoàng tử tội phạm DC”, Joker luôn lọt top những nhân vật phản diện được yêu thích nhất trên màn ảnh, chính vì thế trong hơn 50 năm đã có nhiều phiên bản Joker được đưa lên màn ảnh. Trong đó các phiên bản của các tài tử Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với những nét chấm phá riêng biệt.

Như trong Joker (2019), khác với những phiên bản trước, Joker của Joaquin Phoenix không hoá điên bởi ảnh hưởng của bể chứa axit, mà đơn giản là một diễn viên hài nhưng bị những kẻ suy đồi tại thành phố Gotham thối nát chà đạp tới tận cùng của xã hội. Từ đây, những đau thương của hắn dần chuyển hoá thành sự điên loạn, mất trí và khao khát “trả thù đời”. Còn trong các phiên bản khác, Joker được khắc hoạ là kẻ thù truyền kiếp của Batman, là một bản ngã đối lập và là hiện thân của tất cả mọi thứ mà Batman chống lại. Điều khiến Joker nguy hiểm hơn cả chính là sự khó đoán trong từng hành động, hắn không màng đến tiền bạc hay danh vọng nên chẳng thể nào bị mua chuộc, ngoài ra hắn cũng không có mục tiêu cụ thể nên không thể đoán được các nước đi của hắn. Joker không sở hữu siêu năng lực nhưng sự điên loạn trong bộ óc thiên tài của Joker khiến hắn trở thành kẻ ác đáng dè chừng nhất thành phố Gotham.

Harley Quinn

Xuất hiện lần đầu trong DCEU qua Suicide Squad vào năm 2016, màn hoá thân của nữ diễn viên Margot Robbie vào vai Harley Quinn với sự thông minh, tạo hình lôi cuốn cùng cá tính điên loạn ngay lập tức chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Nhận thấy tiềm năng của nhân vật này, Warner Bros. cùng DC Films đã bật đèn xanh cho dự án phim độc lập dành riêng cho Harley Quinn và sau ba năm thai nghén, bộ phim với tên Birds Of Prey được trình làng năm 2020.

Mặc dù Joker là nhân vật được khán giả chờ đợi nhất khi bộ phim The Suicide Squad rục rịch ra mắt, thì Harley Quinn với sự thể hiện của Margot Robbie lại là nhân vật chiếm trọn ánh hào quang. Từ cái bóng "người tình của Joker", cô thoát khỏi mối tình độc hại để dẫn đầu hội chị em DC đối đầu các ác nhân trong Birds of Prey. Và giờ đây, nàng trở lại với hình ảnh điên hơn, liều hơn và xứng danh "át chủ bài" của biệt đội cảm tử trong các dự án phim sắp tới. Cũng giống như tình cũ Joker, Harley Quinn không có những siêu năng lực nhưng khả năng cận chiến cùng sự điên rồ khiến cô trở thành một kẻ thực sự khó chơi với bất cứ ai.

King Shark

Sau khi bom tấn The Suicide Squad được công chiếu, anh chàng người cá King Shark - còn được gọi là Nanaue - đã trở thành một trong những nhân vật được yêu thích bên cạnh Harley Quinn. Với chiếc bụng mỡ cùng vẻ ngoài đáng yêu, ngộ nghĩnh đã giúp nhân vật này gây chú ý hơn so với tạo hình cơ bắp đáng sợ trong nguyên bản.

Tính cách của Nanaue trong phim cũng ngây thơ, hồn nhiên và không bạo lực như truyện gốc. Dù cho King Shark có “ăn tạp” những kẻ rơi vào tay mình nhưng lại không hề khiến khán giả cảm thấy sợ hãi. Tâm hồn King Shark như một đứa trẻ, thậm chí còn thích đọc sách vì suy nghĩ sách giúp hắn trông thông minh hơn. Trong The Suicide Squad, King Shark phải chịu một số trận đánh lớn, nhưng anh ta vẫn sống sót do gần như bất khả xâm phạm nhưng trong nguyên tác truyện tranh King Shark còn mạnh hơn thế. King Shark có sức mạnh vật lý và khả năng chống chịu siêu phàm với lớp da rất khó xuyên thủng. Giới hạn sức mạnh mà King Shark sở hữu cho đến hiện tại là chưa thể xác định được. Với một bộ phim bạo lực và điên loạn như The Suicide Squad 2 thì sự xuất hiện của Harley Quinn hay King Shark thực sự là điểm nhấn ấn tượng và thú vị khiến khán giả xem phim vừa không thấy nặng nề và vẫn giải trí.

Black Adam

Là một trong hai bom tấn của nhà DC năm nay, Black Adam khiến khán giả phấn khích khi lần đầu tiên mang phản anh hùng lừng lẫy cùng tên lên màn ảnh rộng trong tháng 10 năm nay. Black Adam là nhân vật phản anh hùng có quyền năng tối thượng từ các vị thần, sở hữu những siêu năng lực mà ngay cả những siêu anh hùng lừng lẫy nhất cũng phải kiêng dè. Cuộc đời bi tráng và hành trình “sinh ra là một nô lệ, tái sinh thành một vị thần” của Black Adam sẽ được kể dưới góc nhìn mang đậm tính thần thoại trong tựa phim điện ảnh riêng đầu tiên về mình.

Nhân vật Black Adam được khắc họa bởi Dwayne Johnson, nam diễn viên vốn quen mặt khán giả trong những bộ phim hành động, hài hước. Trong lần chính thức chạm ngõ vũ trụ DC khi vào vai một siêu anh hùng thực thụ, tài tử “The Rock” sẽ mang đến một hình tượng Black Adam cao lớn, vững chãi, xứng tầm “phản anh hùng mạnh nhất vũ trụ DC” với những pha hành động nghẹt thở. Không chỉ là “một siêu anh hùng mới”, Black Adam sẽ là câu chuyện đầy xúc cảm về một phản anh hùng với cuộc đời bi tráng, mang trong mình những uất hận, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với bất cứ ai vì lý tưởng công lý của bản thân mình. Với bối cảnh hoành tráng, đa dạng được đầu tư mạnh tay, cùng phần kỹ xảo và hiệu ứng hình ảnh vô cùng đã mắt, Black Adam sẽ là tác phẩm siêu anh hùng mới mẻ và thu hút mà người yêu điện ảnh khó lòng bỏ lỡ.