Những người sinh 1980 đang phải vật lộn để kiếm tiền, nuôi con thơ, lo cha mẹ già: Hãy nhớ 5 điều

Cuối tuần trước, tôi lái xe đưa bố mẹ và các con ra vùng nông thôn. Trên đường, chúng tôi ghé vào một trang trại nhỏ và mua ít trứng gà địa phương. Ông chủ vừa gói trứng vừa thở dài: “Năm nay là năm bán trứng khó khăn nhất từ trước đến nay. Trước đây, một quả trứng bán được 1,8 tệ (khoảng 6,5 nghìn đồng), giờ 1,2 tệ (khoảng 4 nghìn đồng) cũng chẳng ai mua. Chưa bao giờ tôi thấy áp lực kinh tế nặng nề đến vậy".

Lời ông khiến tôi suy ngẫm. Một mặt, nhu cầu tiêu dùng giảm sút, mặt khác, ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi sắp bước vào tuổi trung niên và cũng mang trong mình những lo âu tương tự. Là “trụ cột” gia đình, tôi cảm nhận rõ rệt: Tiền ngày càng khó kiếm, trong khi chi phí và những điều bất ngờ ngày một nhiều hơn.

Một người dẫn chương trình nổi tiếng từng nói: “Những người sinh những năm 1980, nay đã bước vào trung niên, là thế hệ khó khăn nhất”.

Chúng tôi là thế hệ con một đầu tiên, vừa phải chăm lo cha mẹ già yếu, vừa nuôi con thơ. Chúng tôi chứng kiến cơn sốt bất động sản và gánh trên vai khoản thế chấp ba mươi năm. Chúng tôi sống trong kỷ nguyên Internet, bị cuốn vào vòng xoáy tiêu dùng chưa từng có. Và nay, khi đã bước vào tuổi trung niên, cảm giác khủng hoảng lại hiện hữu hơn bao giờ hết.

Nhưng thay vì buông xuôi, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi để bước qua “cơn bão” này. Dưới đây là 5 điều mỗi người nên khắc ghi để lấy lại cân bằng, vững vàng đi tiếp.

1. Trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để không bao giờ bị đào thải

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng:“Bạn chính là giá trị của bản thân. Chỉ khi liên tục học hỏi, trang bị kỹ năng, bạn mới trở thành người không thể thay thế”.

Xã hội biến đổi nhanh chóng, môi trường làm việc cũng không ngừng dịch chuyển. Ở tuổi trung niên, mất việc không chỉ là cú sốc cá nhân, mà còn là đòn giáng nặng nề vào cả gia đình. Vì vậy, đừng bám víu vào lối mòn cũ mà hãy tìm kiếm sự ổn định. Tại nơi làm việc, bạn chỉ có thể trở nên có giá trị nếu bạn liên tục vượt qua vùng an toàn, cải thiện kiến thức, kỹ năng và tạo ra giá trị.

Khi bạn đến tuổi trung niên, tốt hơn là nên tự “trang bị” mọi thứ cho mình chứ đừng chỉ vì làm hài lòng người khác. Cũng đừng đứng núi này trông núi nọ hay so sánh với cuộc sống của bất kỳ ai, hãy tự tìm cách để bản thân trở nên tỏa sáng. Học thêm chứng chỉ, rèn luyện kỹ năng hay thử sức ở lĩnh vực mới,... tất cả đều có thể giúp bạn chống lại sự đào thải.

Ảnh minh họa

2. Sau giờ làm, đừng chỉ nghỉ ngơi, hãy kiếm thêm nguồn thu

Nhà văn Mạc Ngôn từng nói: “Tiền bạc là niềm tin lớn nhất của con người”. Có tiền, bạn mới đủ bản lĩnh đối diện thử thách.

Ở tuổi 30, sự lười biếng có thể được bỏ qua nhưng ở tuổi 40, cái giá phải trả là cả tương lai. Kiếm tiền là niềm tự tin lớn nhất của người trưởng thành.

Khi tôi tụ tập với bạn bè cách đây vài ngày, chủ đề chúng tôi nói nhiều nhất là tình trạng thất nghiệp, sa thải và công việc làm thêm. Mọi người đều lo lắng rằng nếu họ thất nghiệp ở độ tuổi này, họ sẽ không bao giờ có thể tìm được một công việc phù hợp nữa.

Tuy nhiên nếu có thêm thu nhập phụ, những điều này sẽ bớt lo lắng hơn trước rủi ro thất nghiệp, tài chính cũng đỡ gánh nặng. Một khi bạn bắt đầu một công việc làm thêm, dù bận rộn nhưng bạn sẽ có nguồn thu nhập thụ động. Thu nhập tăng, đồng nghĩa sự an toàn hay cuộc sống của bạn cũng ổn định hơn, có thể tiết kiệm cho các trường hợp khẩn cấp.

Một người bạn của tôi 45 tuổi, sau giờ làm ở nhà máy lại chạy xe dịch vụ buổi tối để kiếm thêm. Khoản tiền đó đủ để con anh có thể đi học tiếng Anh, tham gia các buổi học ngoại khóa. Với những ai lười biếng, họ sẽ thấy đó là điều phi thường nhưng thực tế, đấy là lựa chọn ai cũng có thể làm.

3. Học cách tiết kiệm

Tăng Quốc Phiên từng viết: “Cần cù và tiết kiệm dẫn đến thịnh vượng. Xa hoa và lười biếng dẫn đến suy vong”.

Sống giữa đô thị, từng hơi thở đều tốn tiền. Nhưng tiết kiệm không phải keo kiệt mà đó là triết lý sống. Do đó, cách tốt nhất để quản lý tài chính gia đình là phải chăm chỉ và tiết kiệm.

Tôi thấy cư dân mạng hay đặt ra câu hỏi: "Tại sao bố mẹ chúng ta có thể tiết kiệm tiền, còn chúng ta thì không?".

Có thể nói, trong thời đại này, sự phát triển của thương mại điện tử, livestream đã giúp việc mua sắm trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Chỉ cần 1 cú nhấp chuột, chúng ta có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn. Song đây cũng chính là một phần lý do khiến chúng ta sa đà vào thói quen tiêu dùng quá mức, âm thầm khiến “rỗng ví”.

Hãy rèn luyện các kỹ năng tiết kiệm chẳng hạn như: Tập thói quen mang theo chai nước, khăn giấy,... để tránh chi tiêu nhỏ lẻ; Nấu ăn tại nhà thay vì đặt đồ ăn bên ngoài; Mua ít nhưng bền, chất lượng thay vì chạy theo trend, mua những món đồ chóng hỏng; Tập ghi chép chi tiêu hàng tháng để nhìn lại và cân chỉnh cho phù hợp.

Ảnh minh họa

4. Quản lý tài chính theo ba bước: Tiết kiệm - đầu tư - tích lũy

Warren Buffett từng nói: “Số tiền một người có thể tích lũy trong suốt cuộc đời không phụ thuộc vào số tiền họ kiếm được, mà phụ thuộc vào cách họ đầu tư và quản lý tiền”.

Ở độ tuổi trung niên, chúng ta có thể áp dụng phương pháp quản lý tài chính 3 bước để hình thành thói quen tích lũy tài sản.

Thứ nhất là tiết kiệm tiền. Hãy ép bản thân tiết kiệm 10% tiền mỗi tháng. Ngay khi nhận lương, hãy gửi thẳng 10% vào ngân hàng. Nếu không làm bước này, bạn sẽ chẳng bao giờ có tiền để tiêu.

Thứ hai, tiền đẻ ra tiền, học cách đầu tư. Có thể mua vàng, đầu tư bất động sản, cổ phiếu,...

Thứ ba, tích lũy cho những trường hợp, sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Tạo quỹ khẩn cấp, quỹ cho các loại bảo hiểm đề phòng tai nạn, nhập viện hay một số vấn đề sức khỏe. Ngoài ra cần tích lũy dài hạn, có quỹ hưu trí, quỹ học tập của con cái hay tài sản để lại,...

5. Hạ thấp kỳ vọng, biết đủ để tìm thấy hạnh phúc

Khi một người đặt kỳ vọng quá cao vào cuộc sống mà thực tế không thể đáp ứng, cuộc sống của người đó sẽ giống như một chú chim bị nhốt trong lồng. Dù có bay lượn thế nào, nó cũng không thể thoát khỏi lồng để theo đuổi tự do và hạnh phúc.

Khi kỳ vọng đặt vào bạn vượt quá khả năng đáp ứng của bạn, cơ thể và tinh thần bạn sẽ suy sụp. Cuộc sống sẽ đầy rẫy sự bối rối, lo lắng, vướng mắc và xung đột nội tâm. Việc kiệt sức và luôn trong tâm trạng chán nản trong thời gian dài sẽ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe.

Khi con người bước vào tuổi trung niên, điều đáng sợ hơn cả mất việc làm là mất đi sức khỏe. Một khi sức khỏe suy yếu, công sức tích lũy và làm việc chăm chỉ của cả gia đình trong nhiều thập kỷ thường sẽ bị xóa sổ chỉ trong chớp mắt. Việc hạ thấp kỳ vọng vào cuộc sống thường là chìa khóa cho hạnh phúc của chúng ta.

Hãy sống chậm lại, giảm những kỳ vọng phi thực tế, và tận hưởng niềm vui giản dị: một bữa cơm bên gia đình, một giấc ngủ an yên. Đó mới chính là phần thưởng thật sự ở tuổi trung niên.

Theo Baidu