Những người không nên uống nước dừa

Báo VietNamNet dẫn lời lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn, nước dừa chứa carbohydrate tự nhiên dưới dạng đường dễ hấp thụ, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng. Loại nước này còn được coi như điện giải tự nhiên rất giàu kali, magie, canxi và natri giúp cơ thể phục hồi sau vận động, mệt mỏi hoặc mất nước.

Thời điểm uống nước dừa tốt nhất là vào buổi sáng. Ngoài ra, thức uống này được khuyến cáo uống vào trước hoặc sau khi tập thể dục cũng có lợi.

Trong Đông y, nước dừa có tính hàn, vị ngọt, tác dụng vào kinh tỳ, vị, phế, thận, giúp thanh nhiệt, sinh tân dịch, lợi tiểu, giải độc và dưỡng âm. Thức uống này rất thích hợp cho người bị nóng trong, khô miệng, tiểu gắt, háo khát do mất nước hoặc say nắng.

Nước dừa tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên uống

Tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng phù hợp uống nước dừa. Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS Vũ Thị Huế - Trưởng khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tư vấn những đối tượng sau không nên uống nước dừa:

Người mắc bệnh đái tháo đường. Trong nước dừa có lượng đường tự nhiên ở mức vừa phải tốt cho người bình thường nhưng với người đái tháo đường sẽ làm tăng đường huyết. Do vậy, những người tiền đái tháo đường cũng cần lưu ý và hạn chế uống nước dừa.

Người suy thận mạn, tăng kali máu. Người đang uống thuốc lợi tiểu giữ kali.

Người có lá lách và dạ dày bị yếu/chức năng hoạt động kém dẫn đến hay đi lỏng, tiêu hóa kém, dễ bị đầy bụng, lạnh bụng hoặc tiêu chảy. Những đối tượng này nên tránh uống nước dừa lạnh thay vào đó nên chọn các đồ uống ấm.

Trong y học cổ truyền cũng không khuyến khích phụ nữ sau sinh hoặc đang trong chu kỳ kinh nguyệt uống nhiều nước dừa. Điều này dễ gây ra ảnh hưởng đến chức năng của lá lách, gây ra sự ứ đọng, ẩm ướt trong cơ thể.

Bên cạnh đó với những trường hợp cảm nắng nếu như có biểu hiện vã mồ hôi, mệt mỏi, huyết áp tụt nhẹ và chân tay lạnh thì không nên uống nước dừa, đặc biệt là nước dừa lạnh.