Những người hơn 30 tuổi không mua nhà: Ở thuê không hề giảm chất lượng sống, chẳng áp lực, giữ được nhiều tiền hơn

Có những người coi việc ở thuê là lựa chọn “bất đắc dĩ” và cũng có những người thì khác: Họ chủ động chọn ở thuê và chẳng áp lực phải mua nhà.

Với nhiều người trẻ Trung Quốc, thuê nhà không còn đơn thuần là giải pháp tạm thời trước khi đủ tiền mua một căn hộ. Khi ngày càng nhiều thành phố đưa ra các mô hình nhà ở dành cho thanh niên, người trẻ có thêm lựa chọn để ổn định cuộc sống mà không phải chịu áp lực chi phí nhà ở quá lớn ngay từ những năm đầu đi làm.

Su Zhen là một trong những người trải nghiệm rõ điều này. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ và tới Hùng An (Trung Quốc) tìm việc, cô từng lo lắng về chuyện tìm chỗ ở. Trước buổi phỏng vấn, Su Zhen nộp hồ sơ thông qua nền tảng dịch vụ kết nối nhân tài của thành phố. Ngay trong ngày, cô nhận được thông báo được ở miễn phí tại khu nhà công vụ dành cho nhân tài trẻ.

“Lúc đó, tôi thực sự đã thở phào” - Su Zhen kể.

Sau khi tìm được việc và ổn định thu nhập, Su Zhen dọn ra khỏi nhà công vụ và thuê một căn hộ mới, ở 1 mình. Với Su Zhen, việc thuê nhà giúp cô giảm bớt áp lực phải tích lũy, từ đó có thêm không gian tài chính dành cho việc trải nghiệm hoặc phát triển bản thân.

Ảnh minh họa Pinterest

Chen Peng - Một kỹ sư phần mềm tại Thượng Hải (Trung Quốc) cũng có cùng quan điểm. Chen Peng thuê căn hộ một phòng ngủ với giá 2.000 NDT/tháng (khoảng 7,1 triệu đồng). Anh cho biết anh dự định trong 3 năm tới là tập trung thời gian, tiền bạc để học lên cao, đồng thời trải nghiệm cuộc sống. Chen Peng không quá đặt nặng việc phải có một khoản tiền cụ thể ở tuổi 30 hay phải mua được nhà.

Những chia sẻ như của Chen Peng hay Su Zhen cho thấy chuyện trên cho thấy thuê nhà đang dần được nhìn nhận theo một cách khác: Thay vì chỉ là bước đệm trước khi sở hữu bất động sản, đây có thể là lựa chọn giúp người trẻ giảm chi phí cố định, có thêm thời gian và giữ sự linh hoạt trong tài chính cũng như cuộc sống.

Thuê nhà trở thành lựa chọn sống dài hạn?

Những chia sẻ như của Chen Peng hay Su Zhen cho thấy chuyện trên cho thấy thuê nhà đang dần được nhìn nhận theo một cách khác: Thay vì chỉ là bước đệm trước khi sở hữu bất động sản, đây có thể là lựa chọn giúp người trẻ giảm chi phí cố định, có thêm thời gian và giữ sự linh hoạt trong tài chính cũng như cuộc sống.

Theo “Sách trắng phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc 2026” do Viện Nghiên cứu Ziroom phối hợp với Xinhua thực hiện, khoảng 80% người thuê được khảo sát chấp nhận thuê nhà từ 5 năm trở lên. Gần 40% trong số đó cho biết hiện tại, họ chưa cân nhắc mua nhà. Điều này cho thấy thuê nhà đang dần chuyển từ hình thức “ở tạm trong giai đoạn chưa mua được nhà” sang một phương thức cư trú dài hạn.

Ảnh minh họa Pinterest

Đáng chú ý, nhóm thuê nhà cũng không còn chủ yếu là người độc thân mới đi làm. Trong nhóm khách thuê nhà năm 2025, người từ 30 tuổi trở lên lần đầu chiếm hơn một nửa. Hơn 70% người thuê sống cùng bạn đời, con cái hoặc bố mẹ, cao hơn đáng kể so với nhóm sống một mình hoặc ở ghép với bạn bè, đồng nghiệp.

Nhu cầu này kéo theo sự thay đổi về loại hình nhà thuê. Hơn một nửa người thuê lựa chọn căn hộ từ 2 phòng ngủ trở lên. Trong đó, 34,7% chọn căn 2 phòng ngủ, trở thành loại hình phổ biến nhất. Riêng nhóm 31-35 tuổi, 39% chọn thuê nguyên căn 2 phòng ngủ; ở nhóm từ 41 tuổi trở lên, hơn 30% chọn căn 3 phòng ngủ trở lên.

Người thuê cũng sẵn sàng trả thêm tiền để đổi lấy chất lượng sống tốt hơn. Khoảng 80% cho biết sẵn sàng chi thêm cho nội thất, thiết bị điện tử hoặc dịch vụ sửa chữa, vệ sinh chuyên nghiệp.

Như vậy, với một bộ phận người trẻ Trung Quốc, câu hỏi không còn đơn giản là “bao giờ mới đủ tiền mua nhà?”. Thay vào đó, họ bắt đầu cân nhắc một lựa chọn khác: Nếu một căn nhà thuê có thể đáp ứng nhu cầu sống, giúp giảm áp lực tài chính và giữ lại nhiều tiền hơn cho tương lai, việc không vội sở hữu bất động sản cũng có thể là một quyết định hợp lý.

(Nguồn: Xinhuanet)