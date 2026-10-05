Đầu tháng 10 gửi ngân hàng 100 triệu, lãi tối đa bao nhiêu?

Mức lãi suất cao nhất hiện là 7,8%/năm cho khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Theo khảo sát mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng vào đầu tháng 10, lãi suất tiền gửi có sự chênh lệch rõ rệt giữa các kỳ hạn. Nếu có 100 triệu đồng nhàn rỗi và gửi tiết kiệm, số tiền lãi nhận được sẽ phụ thuộc vào ngân hàng, kỳ hạn và mức lãi suất áp dụng.

Công thức tính: Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số tháng gửi/12.

Lãi suất tiết kiệm ngày 4/10

1. Gửi tiết kiệm 100 triệu kỳ hạn 6 tháng: Lãi tối đa 3,8 triệu đồng

Ở kỳ hạn 6 tháng, ACB đang niêm yết mức lãi suất cao nhất là 7,6%/năm. Tiếp theo là Sacombank với lãi suất 7,2%/năm. Ở vị trí thứ 3 là BAC A Bank với lãi suất 7,05%/năm.

Như vậy nếu gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng, mức tiền lãi tương ứng như sau:

- Gửi tại ACB: 100 triệu x 7,6% x 6/12 = 3,8 triệu đồng.

- Gửi tại Sacombank: 100 triệu x 7,2% x 6/12 = 3,6 triệu đồng.

- Gửi tại BAC A Bank: 100 triệu x 7,05% x 6/12 = 3,525 triệu đồng.

2. Gửi tiết kiệm 100 triệu kỳ hạn 12 tháng: Lãi tối đa 7,8 triệu đồng

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB vẫn có mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm. Tiếp theo là Sacombank với lãi suất 7,5%/năm. Ở vị trí thứ 3 là LPBank và Saigonbank cùng mức 7,2%/năm.

Như vậy nếu gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, mức tiền lãi tương ứng như sau:

- Gửi tại ACB: 100 triệu x 7,8% x 12/12 = 7,8 triệu đồng.

- Gửi tại Sacombank: 100 triệu x 7,5% x 12/12 = 7,5 triệu đồng.

- Gửi tại LPBank hoặc Saigonbank: 100 triệu x 7,2% x 12/12 = 7,2 triệu đồng.

3. Gửi tiết kiệm 100 triệu kỳ hạn 18 tháng: Lãi tối đa 11,25 triệu đồng

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank có mức lãi suất cao nhất là 7,5%/năm. Tiếp theo là LPBank với lãi suất 7,15%/năm. Ở vị trí thứ 3 là VPBank với lãi suất 7,1%/năm.

Như vậy nếu gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kỳ hạn 18 tháng, mức tiền lãi tương ứng như sau:

- Gửi tại Sacombank: 100 triệu x 7,5% x 18/12 = 11,25 triệu đồng.

- Gửi tại LPBank: 100 triệu x 7,15% x 18/12 = 10,725 triệu đồng.

- Gửi tại VPBank: 100 triệu x 7,1% x 18/12 = 10,65 triệu đồng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 4/10/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân. Đây là mức tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy sản phẩm, số tiền gửi và điều kiện của từng ngân hàng.

Lời khuyên cho người có dự định gửi tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng

1. So sánh lãi suất thực tế giữa các ngân hàng trước khi gửi

Khi quyết định gửi tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng, đừng chỉ nhìn vào mức lãi suất niêm yết cao nhất. Hãy so sánh lãi suất thực tế, điều kiện duy trì số dư tối thiểu và chính sách cộng lãi. Nhiều ngân hàng đưa ra lãi suất hấp dẫn nhưng chỉ áp dụng cho khoản tiền lớn hoặc khách hàng mới.

Việc dành 15-20 phút đối chiếu bảng lãi suất của các ngân hàng sẽ giúp bạn chọn được mức lãi suất cao và phù hợp - điều đặc biệt quan trọng với khoản tiền gửi dài hạn.

2. Tính toán rõ nhu cầu sử dụng tiền trong thời gian gửi

Gửi kỳ hạn dài nghĩa là tiền bị "khóa" ít nhất 12-24 tháng. Trước khi gửi, hãy liệt kê các khoản chi lớn có thể phát sinh (học phí con, sửa nhà, mua xe…). Nếu khả năng cần rút tiền trước hạn cao, hãy chia nhỏ khoản tiền thành nhiều kỳ hạn khác nhau hoặc chọn gói cho phép rút một phần mà không mất toàn bộ lãi.

Cách này giúp bạn vừa hưởng lãi suất cao vừa giữ được sự linh hoạt, tránh tình trạng buộc phải rút sớm và chịu lãi suất không kỳ hạn rất thấp.

3. Theo dõi biến động lãi suất và chính sách ngân hàng định kỳ

Lãi suất tiết kiệm dài hạn thường được cố định ngay từ đầu, nhưng môi trường lãi suất có thể thay đổi. Sau khi gửi, hãy theo dõi định kỳ (mỗi 3-6 tháng) xem ngân hàng có điều chỉnh lãi suất mới hay ra mắt sản phẩm ưu đãi hơn không.

Nếu lãi suất thị trường tăng mạnh, bạn có thể cân nhắc tất toán sớm (nếu chi phí rút trước hạn chấp nhận được) để chuyển sang kỳ hạn mới có lãi cao hơn. Việc theo dõi chủ động giúp bạn không bị "kẹt" với mức lãi thấp trong thời gian dài.