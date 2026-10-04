Vợ chồng thu nhập 19,5 triệu/tháng mua ô tô trả góp 11,7 triệu/tháng: Khoản vay 659 triệu đồng trong 5 năm

Riêng tiền trả góp mua ô tô đã ngốn gần hết thu nhập hàng tháng.

Câu chuyện về chiếc ô tô của Zhang (29 tuổi) và người chồng tên David (31 tuổi) đã khiến cộng đồng cư dân ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) không khỏi xôn xao. Hiện tại, Zhang đã nghỉ việc ở nhà chăm con. Cả gia đình chỉ có 1 nguồn thu duy nhất khoảng 5.000 NDT/tháng (19,5 triệu đồng) đến từ tiền lương của David.

Dù thu nhập không cao, hai vợ chồng vẫn quyết định bỏ hơn 100.000 NDT (khoảng 390 triệu đồng) tiền trả trước và vay thêm 170.000 NDT (khoảng 659 triệu đồng) để mua một chiếc ô tô mới. Tính cả bảo hiểm và các khoản chi phí liên quan, tổng số tiền để xe lăn bánh khoảng 280.000 NDT (khoảng 1,09 tỷ đồng). Khoản vay mua ô tô của vợ chồng Zhang có kỳ 5 năm, với số tiền phải trả hàng tháng là 3.000 NDT (khoảng 11,7 triệu đồng).

Như vậy, riêng tiền trả khoản vay mua ô tô đã tương đương khoảng 60% thu nhập. Sau khi trả nợ mua xe, vợ chồng Zhang chỉ còn khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng) để trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt.

Chiếc ô tô của vợ chồng Zhang

Tình hình tài chính căng thẳng đến mức không ít lần, Zhang phải đi vay hàng xóm vài trăm NDT (khoảng vài triệu đồng) để xoay xở tiền mua thực phẩm hoặc sữa cho con. Việc này đã diễn ra nhiều lần đến mức dù Zhang trả nợ đúng hạn, nhưng hàng xóm cũng bắt đầu ngán ngẩm vì chẳng có tháng nào là cô không gõ cửa nhà họ chỉ để hỏi vay tiền.

Đáng chú ý hơn, chiếc ô tô mà vợ chồng Zhang mua cũng không được sử dụng thường xuyên. Vào những ngày đi làm bình thường, David gần như không lái xe riêng. Chiếc xe thường nằm trong bãi đỗ, chỉ được sử dụng vào cuối tuần hoặc những dịp hai vợ chồng về quê. Khi được hàng xóm hỏi sao mới mua xe mà chẳng thấy đi, David thẳng thắn nói: "Tiền xăng quá đắt".

David tính toán rằng chỉ riêng tiền xăng mỗi tháng đã vượt 1.000 NDT (khoảng 3,9 triệu đồng) nếu lái xe đi làm hàng ngày. Với mức lương 5.000 NDT (khoảng 19,5 triệu đồng), khoản nhiên liệu này cũng là một khoản đáng kể.

Để tiết kiệm, David chọn đi xe của công ty. Anh không phải tự trả tiền xăng, trong một số trường hợp chi phí nhiên liệu còn có thể được công ty hoàn lại. Chiếc ô tô mới vì thế chủ yếu được giữ lại cho những chuyến đi cuối tuần hoặc khi gia đình cần di chuyển đường dài.

Điều này càng khiến hàng xóm cảm thấy khó hiểu hơn. Một cặp vợ chồng đang nuôi con nhỏ, thu nhập chưa cao, đến tiền mua thực phẩm hay tã sữa cho con còn phải đi vay, nhưng lại nhất quyết không chịu bán chiếc ô tô mà họ chẳng mấy khi cầm lái.

Ảnh minh họa

Thực tế, tiền xăng chỉ là một phần trong chi phí sở hữu ô tô tại Trung Quốc. Với một chiếc xe phổ thông, chủ xe còn phải chi cho bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thương mại, bảo dưỡng định kỳ, gửi xe, rửa xe, phí đường bộ, kiểm định và các khoản sửa chữa phát sinh. Nếu không tính tiền trả góp, một gia đình sử dụng ô tô ở mức tương đối bình thường có thể phải dành khoảng 1.000-2.000 NDT/tháng (khoảng 3,9-7,8 triệu đồng) cho toàn bộ các khoản chi này, tùy thành phố và tần suất sử dụng.

Trong đó, bảo hiểm thường là khoản chi cố định đáng kể mỗi năm. Với một chiếc xe mới, tổng tiền bảo hiểm có thể lên tới vài nghìn NDT/năm, sau đó giảm hoặc thay đổi tùy lịch sử sử dụng và mức độ bồi thường. Bên cạnh đó, xe càng sử dụng lâu càng phát sinh thêm chi phí bảo dưỡng như thay dầu, lọc gió, lốp, ắc quy và các bộ phận hao mòn. Nếu sống ở các thành phố lớn, phí gửi xe cũng có thể trở thành một khoản đáng kể, đặc biệt với những gia đình phải thuê chỗ đỗ cố định.

Như vậy, với trường hợp của vợ chồng Zhang, nếu cộng thêm các chi phí vận hành nói trên vào hơn 1.000 NDT (khoảng 3,9 triệu đồng) tiền xăng mỗi tháng, số tiền thực tế dành cho chiếc ô tô có thể cao hơn đáng kể so với khoản trả góp 3.000 NDT (khoảng 11,7 triệu đồng). Tính cả khoản vay và chi phí sử dụng, chiếc xe có thể ngốn hơn 4.000-5.000 NDT/tháng (khoảng 15,6-19,5 triệu đồng) trong những tháng phát sinh nhiều khoản phải chi.

Đây cũng là lý do nhiều người mua ô tô thường chỉ nhìn vào số tiền trả trước và khoản trả góp mà bỏ qua chi phí duy trì chiếc xe trong suốt thời gian sở hữu. Một chiếc xe đã trả hết khoản vay vẫn tiếp tục cần tiền bảo hiểm, bảo dưỡng, nhiên liệu và chỗ đỗ. Với gia đình có thu nhập khoảng 5.000 NDT/tháng (19,5 triệu đồng), chỉ riêng việc duy trì một chiếc ô tô đã có thể chiếm một phần rất lớn ngân sách nếu sử dụng thường xuyên.

(Nguồn: chejiahao.autohome.com.cn)