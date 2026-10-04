Khách ngày càng kỹ tính, môi giới chọn đúng điểm tựa để bớt áp lực, tăng cơ hội thành công

Trong bối cảnh người mua bất động sản càng ngày càng kỹ tính, thay vì phải mất phần lớn thời gian và năng lượng cho các thủ tục kiểm tra pháp lý, đối soát chính sách hay giải trình rủi ro dự án, người làm nghề môi giới đang chủ động tìm kiếm những chủ đầu tư có tiềm lực vững mạnh.

Điều này giúp môi giới trút bỏ gánh nặng vận hành phía sau, toàn tâm dồn lực đồng hành cùng dòng tiền của khách hàng.‏

‏Chọn đúng chủ đầu tư, môi giới có thêm "điểm tựa" phía sau‏

‏Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc đang làm thay đổi căn bản hành vi của người mua. Quyết định giao dịch giờ đây không còn phụ thuộc vào những lời hứa hẹn suông hay chiêu trò lướt sóng ngắn hạn. Trái lại, khách hàng đòi hỏi người môi giới phải chứng minh năng lực qua sự am hiểu vĩ mô, khả năng phân tích sản phẩm và thiết kế giải pháp tài chính an toàn, may đo đúng dòng tiền thực tế của khách.‏

‏Đánh giá về bước chuyển mình này, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhìn nhận, thị trường đang hướng tới sự minh bạch, ổn định và phát triển bền vững, đồng nghĩa vai trò của người môi giới buộc phải nâng cấp toàn diện,‏ ‏ ‏ ‏hướng đến giá trị thật, kinh doanh thật và đồng hành thật. ‏

‏"‏ ‏Bên cạnh kỹ năng bán hàng thông thường, môi giới chuyên nghiệp phải có tư duy kinh tế, nhãn quan thị trường và nắm chắc cơ sở pháp lý. Người mua ngày nay rất chú trọng yếu tố an toàn trước khi xuống tiền. Môi giới phải trở thành nhà tư vấn thực sự – đủ năng lực giúp khách hàng đánh giá rủi ro và nhận diện cơ hội.‏ ‏", ông Đính nhấn mạnh.‏

‏Giữa bối cảnh thị trường thanh lọc, nhà đầu tư ngày càng kỹ tính, đòi hỏi người môi giới phải nâng cấp vai trò thành chuyên gia tư vấn tài chính và pháp lý thực thụ.

‏Dưới góc độ đơn vị phân phối, ông Lại Tiến Huy, Phó tổng giám đốc MICC Group, cho rằng việc lựa chọn đúng chủ đầu tư sẽ tạo ra một "điểm tựa" vững chắc cho từng giao dịch, giúp môi giới cắt giảm tối đa các khâu xử lý sự vụ để tập trung vào giá trị cốt lõi. ‏

‏"‏ ‏Lợi thế đầu tiên là thương hiệu. Khi khách hàng đã có niềm tin nhất định với chủ đầu tư, người môi giới sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình tư vấn. Với một thương hiệu lớn như Vinhomes hiện nay, môi giới không phải mất quá nhiều thời gian để bắt đầu lại từ đầu‏ ‏", ông Huy chia sẻ.‏

‏Thêm vào đó, vị Phó TGĐ MICC đánh giá dải sản phẩm rộng của Vinhomes cũng mở mang lại không gian tư vấn linh hoạt cho người làm nghề. Thay vì phải cố gắng "ép" một loại hình căn hộ cho mọi phân khúc, nguồn hàng phong phú – từ các sản phẩm vừa tầm vài tỷ đồng đến biệt thự tích sản hàng chục, hàng trăm tỷ đồng – cho phép môi giới dễ dàng tìm ra phương án tương thích với từng bài toán dòng tiền của khách.‏

‏Ông Lại Tiến Huy đánh giá Vinhomes đã có uy tín hàng đầu nên môi giới sẽ không cần mất thời gian giới thiệu về chủ đầu tư cho khách hàng như nhiều dự án khác. Ảnh: NVCC

Từ kinh nghiệm quản lý dự án và đào tạo đội ngũ, bà Lê Thị Hồng Nhung, Giám đốc dự án Ocean City và dự án Hạ Long Xanh thuộc Bighomes Group, đại lý F1 của Vinhomes, nhận định nền tảng bán hàng được chủ đầu tư chuẩn hóa giúp môi giới giảm đáng kể thời gian xử lý các công việc phía sau. ‏

‏Bà Nhung kể trước đây không ít môi giới kiệt sức vì phải tự kiểm tra từng văn bản pháp lý, đối soát chính sách bán hàng thay đổi liên tục, thậm chí tự đứng ra giải quyết tranh chấp phát sinh. "‏ ‏Nhưng khi đứng trên nền tảng của một chủ đầu tư lớn được chuẩn hóa bài bản, toàn bộ hệ thống thông tin, quy trình giao dịch và chính sách thanh toán đều minh bạch, đồng bộ. Môi giới hoàn toàn yên tâm dồn 100% thời gian cho điều quan trọng nhất: lắng nghe, thấu hiểu túi tiền và đồng hành cùng quyết định của khách hàng‏ ‏", bà Nhung phân tích.‏

‏Sự giải phóng này có ý nghĩa đặc biệt đối với những nhân sự mới hoặc sales chuyển ngành từ lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ô tô sang. Việc không phải bơi giữa ma trận thủ tục phức tạp giúp họ nhanh chóng bắt nhịp, tự tin phát huy thế mạnh chăm sóc khách hàng sẵn có.‏

‏Người mua càng kỹ tính, môi giới càng phải hiểu rõ "túi tiền" của khách‏

Khi các yếu tố nền tảng phía sau đã được chủ đầu tư bảo chứng, uy tín và sự gắn kết của người môi giới với khách hàng sẽ được quyết định bởi kiến thức chuyên môn và đạo đức làm nghề.‏

Ông Lại Tiến Huy lưu ý, chứng chỉ hành nghề chỉ là điều kiện cần để chuẩn hóa, còn điều kiện đủ để khách hàng đồng hành dài lâu nằm ở năng lực phân tích tài chính và sự tử tế. Khách hàng ngày nay đa dạng mục đích – mua để ở, tích sản cho con hay khai thác cho thuê... Nếu môi giới không nắm chắc chính sách, pháp lý và cấu trúc dòng tiền tương tự như một chuyên viên ngân hàng, thì sản phẩm dù tốt đến đâu cũng khó chạm đến quyết định xuống tiền cuối cùng. ‏

‏Theo ông Huy, nghề này muốn đi đường dài thì không thể chỉ nhìn vào khoản hoa hồng chớp nhoáng. Ông ước tính "khoảng 90% giá trị tư vấn nằm ở sự chuẩn xác và minh bạch". Một khi nhận thấy người tư vấn có tâm và có tầm, khách hàng sẽ tiếp tục giao dịch và trở thành cầu nối mang lại những hợp đồng tiếp theo.‏

‏Hệ thống vận hành chuẩn mực và nguồn hàng phong phú từ Vinhomes giúp môi giới giảm tải áp lực thủ tục, rút ngắn chu kỳ chốt hợp đồng.

Bên cạnh kiến thức, trải nghiệm sống của chính người bán hàng là lý lẽ thuyết phục tự nhiên nhất. Sau nhiều năm làm việc với nhiều dòng sản phẩm, bà Lê Thị Hồng Nhung chọn gắn bó với Vinhomes từ trải nghiệm cá nhân. "Bản thân tôi ở nhà Vin, đi xe Vin, con học trường Vin", bà chia sẻ.‏

‏Đứng ở cả hai vai trò, vừa là cư dân vừa là người bán hàng, bà Nhung cho rằng lời tư vấn của mình có chiều sâu và sự tự tin khác biệt. Khi người môi giới đặt niềm tin vào hệ sinh thái mình đang sống, khách hàng sẽ cảm nhận được sự chân thành ấy.‏

‏Việc thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới không làm mất đi cơ hội, mà chỉ chuyển dịch phần thưởng xứng đáng về tay những người biết chọn đúng bệ phóng. Đứng trên vai "người khổng lồ" như Vinhomes không đơn thuần là có nhiều sản phẩm tốt để bán, mà là giải phóng bản thân khỏi các rủi ro, áp lực vận hành phía sau để nâng tầm thành chuyên gia tư vấn tài sản thực thụ.‏

‏Khi nội lực cá nhân kết hợp cùng một chủ đầu tư hàng đầu với pháp lý minh bạch, quỹ hàng dồi dào và hệ sinh thái tiếp sức toàn diện, nghề môi giới bất động sản không còn là công việc thời vụ bấp bênh, mà trở thành sự nghiệp đàng hoàng, bền vững để người làm nghề an tâm lập thân và dựng xây cơ nghiệp.‏