Giá vàng hôm nay 5/10: Hồi phục nhẹ, vẫn giao dịch ở mức thấp

Sáng 5/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.145 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Đà tăng của giá vàng thế giới bị hạn chế do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã ghi nhận mức tăng theo quý lớn nhất trong thế kỷ này trong quý III.

Áp lực bán cũng gia tăng sau khi giá vàng không giữ được mốc 4.200 USD/ounce trước thông tin Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1%. Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, song chưa đủ để thúc đẩy giá vàng phục hồi.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức)

Theo các chuyên gia, diễn biến giá vàng cho thấy thị trường vẫn giằng co giữa hai nhóm yếu tố. Một bên là nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu, bên còn lại là lợi suất trái phiếu và lạm phát vẫn ở mức cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.145 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, trong số 13 nhà phân tích đã tham gia chỉ có 3 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi 6 người khác dự báo kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. 4 nhà phân tích còn lại cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng, hoặc dự đoán giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 182 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ lần đầu tiên mất đi tâm lý lạc quan đa số kể từ tháng 7.

Những người dự đoán giá vàng tăng chủ yếu tin vào việc Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 10, sau khi dữ liệu việc làm vừa qua cho thấy thị trường lao động yếu hơn dự kiến.

Tuy nhiên, đa phần các chuyên gia lại tỏ ra thất vọng khi dữ liệu này không đủ sức khiến giúp giá vàng chống đỡ lại áp lực từ thị trường chứng khoán tăng mạnh và lợi suất trái phiếu cao.