Những người có tuổi thọ ngắn thường có 5 điểm chung khi ăn uống

Khi mức sống của con người được nâng cao, chúng ta sẽ ngày càng chú trọng hơn đến việc điều hòa cơ thể, giữ gìn sức khỏe. Mọi người muốn có cuộc sống lâu dài hơn và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, "làm sao để sống thọ" vẫn mãi là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Nhiều người ăn chỉ để no bụng nhưng sự thật là chế độ ăn có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Theo chủ nhân giải Nobel Sinh lý và Y khoa 2009, Elizabeth: Con người muốn sống khỏe mạnh qua 100 tuổi, một trong những tiêu chí quan trọng nhất ăn uống hợp lý chiếm 25%, còn lại là những yếu tố khác.

Nhìn chung, một người có tuổi thọ ngắn sẽ thường có những biểu hiện sau trong ăn uống.

Những người có tuổi thọ ngắn thường có 5 điểm chung trong ăn uống

1. Rất lười uống nước

Theo Alex Maliekal - bác sĩ tại bệnh viện St. Vincent Kuravilangad (Ấn Độ), uống nước giúp làm sạch hệ thống đường ruột và tăng cường hoạt động trao đổi chất, ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), tăng cường hệ miễn dịch...

Dù vậy, có rất nhiều người không hiểu được tầm quan trọng của việc uống nước. Khi thiếu nước ở mức độ nhẹ, cơ thể sẽ đối mặt với những biểu hiện khó chịu như mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, chóng mặt, táo bón, thay đổi tâm trạng, dễ cáu gắt... Ở mức nghiêm trọng, bạn có thể hình thành sỏi thận hoặc nhịp tim nhanh, mê sảng, bất tỉnh, tiêu chảy nặng và/hoặc nôn...

Do đó, nếu muốn có một sức khỏe tốt, bạn hãy uống nước đều đặn mỗi ngày.

2. Bỏ bữa sáng

Theo một nghiên cứu được công bố trên JAMA, những người đàn ông bỏ bữa sáng có nguy cơ bị đau tim cao hơn khoảng 27% so với những người ăn sáng. Nghiên cứu cũng cho thấy những phụ nữ có thói quen bỏ ăn sáng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn những phụ nữ ăn sáng hàng ngày.

Bỏ ăn sáng còn được chứng minh là nguyên nhân gây tăng cân khó kiểm soát, tác động tiêu cực đến tâm trạng, gây rụng tóc... Do đó, không sai nếu nói đây là một thói quen gây tổn thọ.

3. Ăn đêm nhiều

Một cuộc điều tra năm 2015 thực hiện bởi hai nhà tâm lý học người Canada cho thấy những người ăn đêm sẽ có giấc ngủ bị quấy rầy nhiều hơn. Ngoài ra, ăn đêm cũng được chứng minh có thể gây ra tình trạng tiêu hóa kém, ảnh hưởng đến nhịp sinh học và từ đó gây tăng cân, tăng huyết áp, sức khỏe tâm thần kém...

4. Thường thấy buồn nôn sau khi ăn

Một trong những dấu hiệu của người có tuổi thọ ngắn đó là không có cảm giác thèm ăn, đồng thời rất khó chịu khi nghĩ đến đồ ăn. Nếu cứ ăn xong bạn lại thấy buồn nôn không thể giải thích được, nếu không phải do thai nghén hoặc thức ăn ôi thiu thì bạn nên đề phòng các bệnh về đường tiêu hóa. Chẳng hạn như viêm loét đường tiêu hóa thông thường và thậm chí là ung thư dạ dày.

5. Thích ăn đồ ngọt

Ăn ngọt là một kiểu ăn uống cực kỳ có hại cho tuổi thọ. Bởi ăn quá nhiều đường sẽ gây suy yếu chức năng của các tế bào và trở thành một yếu tố tiềm năng gây ra ung thư tuyến tụy. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị rằng lượng đường mỗi người mỗi ngày phải được kiểm soát trong vòng 50 gram, tốt nhất là không quá 25 gram.

Nên ăn thế nào để tăng cường tuổi thọ?

1. Chỉ ăn no đến 70%

Người sống thọ họ thường có thói quen chỉ ăn no đến 70% chứ không ăn no quá mức khiến dạ dày quá tải. Lúc này họ sẽ thấy cơ thể ở trạng thái cân bằng, không quá no cũng không quá đói, cơ thể khoan khoái, bụng ấm, tràn đầy năng lượng.

2. Chế độ ăn giàu chất xơ

Người biết giữ gìn sức khỏe thì trên bàn ăn sẽ có rau xanh nhiều hơn thịt, ngoài ra còn có ngũ cốc thô rất giàu chất xơ, còn rau quả thì giàu vitamin và các nguyên tố vi lượng, nếu ăn thường xuyên thì có thể cải thiện khả năng miễn dịch của con người.