Những người có EQ cao sở hữu 3 thứ hơn người này, ai tiếp xúc cũng quý ngay lập tức: Bạn có không?

Chỉ số cảm xúc, hay EQ, là khả năng nhận thức, quản lý, kiểm soát hoặc truyền đạt cảm xúc một cách hiệu quả. Matt Abrahams, giảng viên Đại học Stanford về hành vi tổ chức, đồng thời là tác giả của cuốn sách Think Faster, Talk Smarter: How to Speak Successfully When You’re Put on the Spot (Tạm dịch: Suy nghĩ nhanh hơn, nói chuyện thông minh hơn: Cách nói chuyện thành công khi bạn bị đặt vào tình huống khó khăn) cho biết, những người có EQ cao thường có thể tương tác tốt hơn không chỉ với bạn bè và gia đình, mà cả với những người lạ xung quanh trong những cuộc trò chuyện thường ngày.

Ông nói: "Rất nhiều cuộc nói chuyện đều cần sự đồng cảm và khả năng kết nối với người khác, và những người có EQ cao có thể làm điều đó tốt".

Dưới đây là 3 điều những người có EQ cao thường áp dụng để có thể giao tiếp tốt hơn với mọi người trong những cuộc trò chuyện thường nhật.

1. Lắng nghe đối phương

Những người có EQ cao thường lắng nghe và sau đó phản hồi theo cách khiến đối phương cảm thấy được thấu hiểu. Và họ không liên hệ cuộc trò chuyện của người khác với trải nghiệm của chính bản thân mình.

Abrahams nói: "Những người này sẽ sử dụng các câu diễn giải để chứng minh rằng 'tôi đã lắng nghe bạn và tôi thấu hiểu những gì bạn nói'. Nếu một người đang nói về kỳ nghỉ gần đây của họ, người có EQ cao sẽ hỏi chi tiết cụ thể hoặc nói 'kể cho tôi biết thêm đi'. Còn những người có EQ thấp thường có thể hồi tưởng lại và bắt đầu nói về những chuyến đi của chính họ trong quá khứ".

Ảnh minh họa

2. "Phản chiếu" người khác

Sự phản chiếu là đề cập đến hành động vô thức nhằm bắt chước hành vi của người khác trong các tương tác xã hội. Một người có EQ cao có thể "phản chiếu" một cách đầy đồng cảm với những người mà họ đang nói chuyện cùng. Chẳng hạn khi đối phương cảm thấy buồn chán, những người có trí thông minh cảm xúc sẽ có giọng điệu, cử chỉ... một cách đầy đồng cảm với họ.

3. Sử dụng phi ngôn ngữ một cách cởi mở

Ngôn ngữ cơ thể cũng là một phương tiện để giúp bạn có thể truyền đạt thông điệp tích cực đến với người khác. Abrahams nói: "Những người có EQ cao hơn sẽ có vibe nói chuyển cởi mở hơn và thường gật đầu nhiều hơn trước những lời nói của đối phương. Họ cũng đưa ra nhiều phản hồi ngược lại như như 'ừm' hay 'mình hiểu'".

Abrahams chia sẻ thêm: "Những người có EQ cao sẽ hiểu rõ hơn điều gì là quan trọng đối với người khác. Trong cuộc nói chuyện với một người lạ, đó là một điều vô cùng đáng quý".