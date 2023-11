Những nghệ sĩ nào có thể làm nên lịch sử tại Grammy 2024?

Grammy đã chính thức công bố danh sách đề cử cho lễ trao giải lần thứ 67. Trong đó, SZA là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất tại 9 hạng mục.

Với danh sách đề cử hiện tại, khán giả tin rằng Grammy 2024 có thể trở thành một đêm lịch sử khi một nghệ sĩ phá vỡ kỷ lục và giành chiến thắng. Vậy viễn cảnh lịch sử tại Grammy năm sau có thể diễn ra với nghệ sĩ nào?

Billie Eilish

(Ảnh: Toast Press)

Kịch bản kỷ lục dành cho Billie Eilish chính là nữ ca sĩ có thể nhận được giải thưởng thứ ba ở hạng mục Bản thu âm của năm cho What Was I Made For?, điều này sẽ giúp cô san bằng kỷ lục với Paul Simon và Bruno Mars.

Chưa dừng lại ở đó, nếu chiến thắng, Billie Eilish cũng sẽ trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên ba lần chiến thắng Bản thu âm của năm; nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng ba lần với tư cách nghệ sĩ solo và nghệ sĩ đầu tiên chiếc thắng ba lần trong vòng 5 năm.

Taylor Swift

(Ảnh: Beth Garrabrant)

Taylor Swift có thể nhận được chiến thắng tại hạng mục Album của năm nhờ thành công từ Midnights. Nếu điều này xảy ra, nữ ca sĩ sẽ chính thức trở thành nghệ sĩ đạt được nhiều giải thưởng nhất ở hạng mục này trong lịch sử lễ trao giải Grammy. Trước đó, Taylor từng là chủ nhân của kèn vàng Album của năm với Fealess, 1989 và Folklore.

Ngoài ra, Anti-Hero cũng được đề cử ở hạng mục Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và Màn trình diễn pop solo xuất sắc nhất. Bất ngờ là ngôi sao nhạc pop này lại chưa từng chiến thắng ở bất kỳ hạng mục nào kể trên.

Kendrick Lamar

Nếu Count Me Out chiến thắng MV xuất sắc nhất, Kendrick Lamar có thể trở thành người đầu tiên chiến thắng hạng mục này 3 lần. Hiện nam rapper đang ngang hàng với Peter Gabriel, Michael Jackson, Janet Jackson, Johnny Cash, Beyoncé và Taylor Swift - mỗi người đều sở hữu 2 kèn vàng ở hạng mục này.

Jelly Roll

Jelly Roll sẽ bước sang tuổi 39 vào đêm diễn ra giải Grammy. Nếu như chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, anh sẽ trở thành nghệ sĩ solo nhiều tuổi nhất giành chiến thắng ở hạng mục này.

Bruce Springsteen

Only the Strong Survive hiện là ứng cử viên "nặng ký" cho hạng mục Album giọng pop truyền thống xuất sắc nhất. Đây có thể là giải Grammy đầu tiên Bruce Springsteen giành được trong 14 năm. Huyền thoại nhạc Rock n roll hiện đang sở hữu 20 giải thưởng Grammy danh giá.

Kelly Clarkson

(Ảnh: Brian Bowen Smith)

Kelly Clarkson có thể trở thành người đầu tiên ba lần đoạt giải Album nhạc pop xuất sắc nhất nếu chiến thắng với album Chemistry. Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng giành giải thưởng cho Breakaway và Stronger. Hiện cô đang ngang bằng với Adele với hai chiến thắng ở hạng mục này.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng đề cử Album nhạc pop xuất sắc nhất năm nay là một "trận chiến" vô cùng gay cấn với các ứng cử viên như Olivia Rodrigo, Ed Sheeeran và Taylor Swift.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 2 năm 2024 (giờ Mỹ) và và được truyền hình trực tiếp trên CBS.