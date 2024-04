Những món đồ trang sức đắt nhất trong lịch sử điện ảnh Hollywood

Chiếc vòng cổ Toussaint Cartier trong Ocean's 8

Không chỉ ấn tượng về dàn diễn viên toàn sao, Ocean's 8 (2018) (tựa Việt: Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô) còn gây chú ý bởi chiếc vòng cổ Toussaint Cartier đắt giá. Bộ phim Ocean's 8 xoay quanh vũ hội thường niên Met Gala – nơi quy tụ hào nhoáng của tầng lớp thượng lưu thế giới. Chính vì thế, Met Gala trở thành mục tiêu "đi săn" của các chị quý cô đến từ băng cướp thế kỷ với mục tiêu là sợi dây chuyền Jeanne Toussaint đắt giá lên đến hàng trăm triệu đô được mang bởi nữ minh tinh Daphne Kluger (Anne Hathaway).

Chiếc vòng cổ mang tên Jeanne Toussaint có giá trị 150 triệu USD và được Jacques Cartier tạo ra vào năm 1931. Tuy nhiên, chiếc vòng ban đầu đã không còn nữa nên thiết kế độc đáo của chiếc vòng cổ này đã được Cartier sao chép thông qua các bản vẽ và ảnh lưu trữ. Nó cũng được giảm kích thước so với nguyên bản để phù hợp với với vai diễn Daphne Kluger (Anne Hathaway thủ vai), cô cũng đã đeo chiếc vòng cổ đắt giá này khi tham dự Met Gala của bộ phim.

Các thợ kim hoàn của Cartier đã phải lao động miệt mài trong suốt hơn tám tuần để làm nên sợi dây chuyền cân đối, chính xác đến từ chi tiết nhỏ nhất, và phải đặt vừa vặn vào cổ của nữ minh tinh trong vai Daphne Kluger.

Chiếc vòng cổ Trái tim đại dương trong Titanic

Chiếc vòng cổ kim cương xanh khổng lồ đeo trên cổ Kate Winslet trong phim Titanic là một trong những món đồ trang sức nổi tiếng nhất từng được đeo trong lịch sử điện ảnh.

Được mệnh danh là Trái tim của đại dương trong phim, chiếc vòng cổ có điểm nhấn là một viên kim cương màu xanh được cắt gọt tỉ mỉ thành hình trái tim, lấy cảm hứng từ viên kim cương Hope nổi tiếng. Tất nhiên, sau này nó là nguồn cảm hứng cho nhiều thợ kim hoàn, những người tiếp tục tạo ra những bản sao có giá trị cao trị giá khoảng 200 - 300 triệu USD, khiến nó trở thành đối thủ nặng ký trong danh sách những món đồ trang sức đắt nhất trong phim từng được bán ra.

Đối với viên Hope Diamond nguyên bản, viên 45,54 carat đã được bán cho thương gia đá quý Harry Winston ở New York vào năm 1969. Winston sau đó đã tặng nó cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian, nơi nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Elizabeth Taylor và bộ sưu tập trang sức đắt tiền

Ngôi sao điện ảnh Elizabeth Taylor đã khéo léo khoe bộ sưu tập trang sức cao cấp của cô trong nhiều bộ phim. Một trong số đó là chiếc vòng cổ ngọc trai La Peregrina đã đi vào huyền thoại. Chiếc vòng cổ giàu tính lịch sử là món quà từ chồng bà Richard Burton và về mặt lịch sử thuộc về hoàng gia Tây Ban Nha. Trong Anne of the Thousand Days năm 1969, Taylor một lần nữa đeo lại món trang sức này và nó thực sự đã khiến chủ nhân tỏa sáng.

Bên cạnh đó, viên ngọc trai hình quả lê được Burton mua với giá 37.000 USD tại cuộc đấu giá Sotheby's London năm 1969. Năm 2011, chiếc vòng cổ tương tự của nữ diễn viên quá cố đã được bán đấu giá ở New York với giá 11 triệu USD. Trong khi nhiều món đồ trong hộp trang sức của Taylor đã được các nhân vật của cô đeo, một món đồ nổi bật mà cô nhắc lại là chiếc nhẫn kim cương Krupp của mình. Sau đó nó được đổi tên thành Elizabeth Taylor Diamond và được bán với giá khổng lồ 8,8 triệu USD tại một cuộc đấu giá ở thành phố New York .

Vòng cổ kim cương của Nicole Kidman

Được coi là “Spectacular” như số nhạc đi kèm, chiếc vòng cổ kim cương được Công tước xứ Monroth (Richard Roxburgh) tặng cho nhân vật Satine của Nicole Kidman ở Moulin Rouge là một trong những món đồ trang sức đắt nhất từng xuất hiện trong phim.

Được thiết kế bởi thợ kim hoàn người Australia Stefano Canturi, chiếc vòng cổ lấp lánh được chế tác thủ công bằng vàng trắng 18K và nạm 134 carat kim cương. Món đồ trang sức tinh xảo nặng 426 gram và được đính tổng cộng 1.308 viên kim cương. Được coi là một trong những món đồ trang sức có giá trị nhất trên phim, nó trị giá khoảng 3 triệu USD.

Chiếc vòng cổ kim cương Isadora

Cảnh Andie Anderson của Kate Hudson trong chiếc váy lụa Carolina Herrera màu vàng trong How to Lose a Guy in 10 Days (2003) là một khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng. Để tăng thêm sức hấp dẫn của nó, Hudson còn đeo một chiếc vòng cổ kim cương màu vàng tuyệt đẹp để củng cố vị trí ngôi sao của chương trình. Đây chắc chắn là một trong những món đồ trang sức nổi tiếng nhất từng xuất hiện trong phim.

Mặt dây chuyền 84 carat lấy cảm hứng từ viên kim cương màu vàng Tiffany được bán với giá 5 triệu USD. Điều thú vị là nhân viên an ninh đặc biệt và một chiếc xe bọc thép đã được điều động đến trường quay trong quá trình quay phim để đảm bảo an toàn cho món đồ trang sức quý giá.

Những viên ngọc lấp lánh của Tiffany & Co. trong The Great Gatsby

The Great Gatsby của Leonardo DiCaprio và Carey Mulligan là bộ phim trong mơ của mọi người đam mê thời trang. Quần áo thời trang cao cấp và đồ trang sức theo phong cách Art Deco miêu tả lối sống lòe loẹt của Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) trong phim.

Với sự tham gia của Tiffany và Co. để cung cấp những món đồ trang sức đặc trưng trong phim, Daisy Buchanan của Mulligan được phép tỏa sáng trong một loạt các món đồ rực rỡ thể hiện một cách khéo léo sự hào nhoáng và quyến rũ của những năm 1920. Trong phim, chiếc vương miện Savoy bằng kim cương và ngọc trai nuôi cấy, như một chiếc mũ đội đầu tuyệt đẹp đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên màn ảnh và ngoài đời, trị giá khoảng 220.000 USD.

Viên kim cương màu vàng Tiffany trong Death on the Nile

Là sản phẩm tái tạo lại viên kim cương Tiffany nổi tiếng của Audrey Hepburn trong Breakfast at Tiffanys, chiếc vòng cổ kim cương màu vàng 128 carat trang nhã này đã được giới thiệu trong bộ phim năm 2022 của Kenneth Branagh trong Death on the Nil e.

Nhân vật Linnet Doyle của Gal Gadot xuất hiện với chiếc vòng cổ tuyệt đẹp, không chỉ là một món trang sức quý giá mà còn có liên hệ chặt chẽ với cốt truyện. Chiếc vòng cổ có một viên kim cương màu vàng cắt đệm nặng 128,54 carat được treo từ những viên kim cương trắng 100 carat được sắp xếp theo mô hình hình học. Các chuyên gia ước tính món trang sức đáng nhớ này trị giá 30 triệu USD.

Món trang sức huyền thoại của Julia Roberts trong Pretty Woman

Một khoảnh khắc văn hóa đại chúng rõ ràng liên quan đến đồ trang sức trong rạp chiếu phim diễn ra trong bộ phim hài lãng mạn được tôn kính Pretty Woman (1990) của Julia Roberts và Richard Gere. Chiếc vòng cổ đính kim cương và hồng ngọc tinh xảo trị giá khoảng 550.000 USD. Đây là một trong những món đồ trang sức đắt nhất từng xuất hiện trong một bộ phim từ đầu những năm 90.

Vòng cổ Chanel của Anna Karenina

Trong bộ phim chuyển thể từ Anna Karenina trên màn ảnh năm 2012, Keira Knightley duyên dáng nổi bật với những món đồ trang sức Chanel thanh lịch, thu hút sự quyến rũ của xã hội thượng lưu Nga.

Nhà thời trang Pháp đã tạo ra một bộ sưu tập đặc biệt cho bộ phim, trong đó có chiếc vòng cổ kim cương Camelia Poudré với thiết kế hoa xếp tầng. Cùng với sự quyến rũ không thể bắt chước của Knightley, món đồ này đã trở thành một tác phẩm nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh và là một trong những món đồ trang sức đắt tiền nhất xuất hiện trong phim. Chiếc vòng cổ kim cương được cho là trị giá 3 triệu USD.

Đồ trang sức đắt tiền và gu thẩm mỹ của Lady Gaga trong House of Gucci

Lady Gaga đã gây ấn tượng lâu dài với vai diễn Patrizia Reggiani khét tiếng trong House of Gucci , và phần trang phục xuất sắc của bộ phim cũng xứng đáng được khen ngợi vì sự quyến rũ mang lại.

Những món đồ trang sức xa hoa mà Gaga đeo trong phim bao gồm một chiếc vòng cổ nạm hồng ngọc và kim cương tuyệt đẹp của Bulgari. Được đính 77 viên kim cương cắt tròn, bộ sưu tập Le Magnifiche ước tính trị giá hơn 625.000 USD.

Trang sức của Marilyn Monroe trong phim The Moon of Baroda

Trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes năm 1953, Marilyn Monroe đã đeo chiếc Diamonds Are a Girl's Best Friend được trang trí bằng kim cương, bao gồm The Moon of Baroda, một viên đá quý tuyệt đẹp lấp lánh nổi bật quanh cổ cô.

Viên kim cương hình quả lê nặng 24 carat có lịch sử lâu đời, với danh sách những chủ nhân nổi tiếng trong quá khứ bao gồm Marie Antoinette, Nữ hoàng Pháp, cũng như Maria Theresa của Áo. Chiếc vòng cổ là một trong những món đồ trang sức nổi tiếng nhất từng thấy trong lịch sử điện ảnh, với giá trị ước tính hơn 4 triệu USD.