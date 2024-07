Những màn ghép đôi hot nhất Anh tài: Tự Long - Soobin "plot twist", Tiến Luật - Tiến Đạt gây sốt nhưng hot nhất vẫn là Bằng Kiều - Binz!

Tối 13/7, tập 3 của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng. Ở tập này, đội hình trình diễn trước đó tan rã, và các anh tài phải tiến hành chia đội mới và thành lập các nhà để chuẩn bị cho công diễn 1. Theo đó, 33 nghệ sĩ sẽ thành lập 8 nhà, bao gồm: 2 nhà 3 thành viên, 3 nhà 4 thành viên và 3 nhà 5 thành viên. Quá trình thành lập nhà trải qua 2 vòng: ghép cặp và chiêu mộ.

Ở giai đoạn ghép cặp, 2 anh trai bất kỳ sẽ tự bắt cặp với nhau. Sau đó, họ sẽ tiến vào khu vực chung để tìm kiếm và chiêu mộ những mảnh ghép phù hợp trong số các anh tài còn lại cho nhà của mình. Luật chơi mới này vừa giúp chương trình thêm kịch tính, vừa tạo ra những cặp anh tài hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ trên sân khấu công diễn 1 sắp tới như Soobin Hoàng Sơn - Tự Long, Bằng Kiều - Binz, Tiến Đạt - Tiến Luật.

1. Bằng Kiều - Binz

Bằng Kiều - Binz chọn về chung đội với nhau ở công diễn 1

Bằng Kiều và Binz đã phát tín hiệu cho nhau và có cuộc trò chuyện sau khi phần ghép cặp tự do bắt đầu. Cuối cùng, nam ca sĩ 7X đã quyết định kết hợp cùng Binz với lý do muốn làm những điều vượt ngoài khả năng của bản thân. Bằng Kiều là anh tài nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình lãng mạn, trong khi Binz lại là rapper chất chơi nhất hiện nay. Sự kết hợp của 2 anh tài có màu sắc âm nhạc đối lập, lại thuộc 2 thế hệ khác nhau hứa hẹn sẽ tạo nên một tiết mục vượt ngoài mong đợi. Đây cũng được đánh giá là đội cực mạnh ở vòng công diễn 1.

2. Tự Long - Soobin Hoàng Sơn

"Anh lớn" Tự Long là cái tên được nhiều người giành giật. Tự Long được 2 đội mạnh là Binz - Bằng Kiều, Cường Seven - Soobin "theo đuổi", ra sức thuyết phục anh về đội của họ. Sau khoảng thời gian suy nghĩ, Tự Long đưa ra quyết định đầy bất ngờ khi về chung nhà với Soobin và Cường Seven, bỏ qua lời mời hấp dẫn của Binz và Bằng Kiều. Cú "plot twist" trong việc chọn đội của Tự Long cũng là điểm nhấn gây chú ý trong tập 3 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhóm của Tự Long, Soobin và Cường Seven sẽ biểu diễn ca khúc Trống Cơm. Đây cũng đánh giá là tổ hợp thú vị khi một nghệ sĩ NSND thuộc thế hệ 7X kết hợp cùng 2 ca sĩ đàn em ở lứa 9X.

Tự Long từ chối Bằng Kiều - Binz để chọn về đội của Soobin Hoàng Sơn - Cường Seven

3. Tiến Luật - Tiến Đạt

Giữa lúc các anh tài khác đang gặp phân vân trong việc ghép cặp để tạo thành nhà cuối cùng, Tiến Đạt đã đề nghị cùng ghép cặp với Tiến Luật. Họ trở thành "đôi bạn cùng tiến". Việc ghép cặp "bất đắc dĩ" này khiến Tiến Luật vô cùng hoang mang và phải suy tính chiến thuật tìm đồng đội mạnh cho vòng công diễn 1. Sau đó, Tiến Luật đã tung chiêu và thuyết phục thành công Rhymastic - người đang bị nhiều đội khác giành giật, trở thành mảnh ghép chốt sổ cho đội mình, Chia sẻ về lựa chọn này, Rhymastic cho hay anh muốn "thử thách bản thân để kích thích khả năng sáng tạo nghệ thuật". Do đó, khán giả hiện đặc biệt mong chờ tiết mục của nhóm anh tài gồm rapper - diễn viên hài - ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc này.

Tiến Đạt và Tiến Luật có màn ghép cặp bất đắc dĩ để tạo thành "đôi bạn cùng tiến" trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai





https://kenh14.vn/nhung-man-ghep-doi-hot-nhat-anh-tai-tu-long-soobin-plot-twist-tien-luat-tien-dat-gay-sot-nhung-hot-nhan-van-la-bang-kieu-binz-2024071411231271.chn