Những lý do GENfest là sự kiện không thể bỏ lỡ cuối tuần này tại The Global City

Lần đầu tiên, Lễ hội âm nhạc GENfest sẽ chính thức được tổ chức tại The Global City - Trung tâm mới TP.HCM trong 2 ngày 4 - 5/11. Khởi động với màn công bố line-up nghệ sĩ không thể xuất sắc hơn, bao gồm 4 nghệ sĩ Hàn Quốc và 11 nghệ sĩ Việt Nam, GENfest còn liên tục hé lộ về các hoạt động bên lề thú vị, tập hợp đầy đủ các lĩnh vực được giới trẻ quan tâm và yêu thích nhất trong thời điểm hiện tại. Cùng điểm lại những lý do biến GENfest thành lễ hội hấp dẫn nhất cuối tuần này tại The Global City (Đỗ Xuân Hợp, An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM).



Địa điểm rộng lớn và hoành tráng

Trong 2 ngày tổ chức, Lễ hội âm nhạc GENfest dự kiến thu hút tới 35.000 lượt khán giả. The Global City có sức chứa lớn cùng nhiều tiện ích quy mô và mảng xanh thoáng đãng, lợi thế di chuyển dễ dàng chỉ mất khoảng 15 phút từ quận 1. Quy mô của The Global City lên đến 117,4 hecta, diện tích mảng xanh và mặt nước lên đến 26 hecta, mang đến không gian xanh mát, lý tưởng để mọi người dạo chơi và khám phá.

Tại The Global City, các khu vực của GENfest dần hình thành và gây choáng ngợp bởi độ hoành tráng. Từ khu vực bãi đỗ xe, cổng vào cho đến sân khấu chính, người tham dự sẽ đi qua hàng loạt không gian khác nhau như booth chụp ảnh, chơi trò chơi, trải nghiệm workshop, sân khấu DJ, sân khấu acoustic, các tiệm cafe - ăn uống… Đến The Global City tham dự GENfest, người tham dự chắc chắn được "check-in" thoả thích và có một ngày cuối tuần hoạt động hết công suất ở các khu vực trải nghiệm.

Hoạt động thú vị, Gen Z cần gì GENfest có đó!

Lợi thế từ không gian tổ chức sự kiện rộng lớn - The Global City, GENfest đầu tư đem đến hàng loạt hoạt động "xịn sò". Bắt đầu từ 9 giờ sáng mỗi ngày, GENfest với chủ đề "Shine On Day" đem đến vô vàn các trải nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu của Gen Z. Các bạn trẻ có thể "check-in" cùng những mô hình siêu to khổng lồ, bước vào trải nghiệm đa giác quan cùng triển lãm và các khu trưng bày nghệ thuật. Với những người yêu thể thao thì GENfest đem đến giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp và cả workshop về trượt ván. Bên cạnh đó, các cô gái không thể nào bỏ qua cơ hội soi da miễn phí, nhận quà tặng mỹ phẩm và "lên đồ" theo phong cách Y2K ở booth Thời trang.

Trước thềm sân khấu chính thức bắt đầu từ 17 giờ, GENfest còn có khu vực "nhạc chill" nhẹ nhàng phục vụ tất cả mọi người. Những ai yêu thích "quẩy sung" có thể đến sân khấu DJ, còn người đam mê "karaoke" nhẹ nhàng lại được thưởng thức nhạc live acoustic từ các ban nhạc trẻ tài năng. Đặc biệt, đến khung giờ hoàng hôn, các khán giả của GENfest không nên bỏ lỡ cơ hội lưu lại những bức hình trong không gian đẹp lý tưởng của The Global City.

Sân khấu tỷ view với dàn line-up không thể xịn hơn

Từ 17 giờ cùng ngày, sân khấu của GENfest sẽ sáng đèn để bắt đầu "Bright on Stage" với các nghệ sĩ từ Hàn Quốc và Việt Nam. Điểm đặc biệt của GENfest chính là sân khấu của mỗi nghệ sĩ đều được thiết kế, dàn dựng riêng như một "mini concert" do Đạo diễn - Giám đốc sân khấu Blonde Nguyễn đảm nhận. Trong 2 ngày tổ chức, GENfest hứa hẹn đem đến đêm nhạc với đủ cung bậc cảm xúc cùng chất lượng âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật hàng đầu, nơi các nghệ sĩ cùng người hâm mộ cháy hết mình và cùng nhau tỏa sáng.

Các nghệ sĩ sẽ trình diễn trong ngày đầu tiên của GENfest - 4/11 là 2 nghệ sĩ Hàn Quốc - HyunA, ZICO và 5 nghệ sĩ Việt Nam - tlinh, HIEUTHUHAI, Low G, GDucky, Gill. Tới ngày thứ hai của GENfest - 5/11, Lee Hyo Ri và Zion.T sẽ đổ bộ cùng B Ray, GREY D, Wren Evans, Pháo. Theo thống kê, tổng số lượng các bản hit được trình diễn tại GENfest có thể lên đến 160 ca khúc trong 2 ngày tổ chức, xứng tầm sân khấu "tỷ view" có một không hai tại TP.HCM trong dịp cuối năm 2023.