Những lối rẽ khác nhau của thí sinh Vietnam Idol 2023

Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol - được mệnh danh là chàng trai thi đâu thắng đấy. Hà An Huy cũng là Quán quân Bài hát hay nhất - Big Song Big Deal và giành giải VTV Awards 2023 hạng mục Gương mặt trẻ ấn tượng. Khá bất ngờ sau chuỗi thành công cùng loạt chương trình ca hát, Hà An Huy lại tham gia... hẹn hò ở Đảo thiên đường (VTV3). Trong những cuộc chia sẻ, phỏng vấn trước đó, nam ca sĩ bộc lộ tính cách hướng nội và thường chỉ tập trung vào thế giới âm nhạc.

Hà An Huy xuất hiện giấu mặt trong tập 1 Đảo thiên đường

Trong tập đầu tiên lên sóng, Hà An Huy tỏ ra không hề lép vế về ngoại hình khi xuất hiện bảnh bao, lịch lãm bên cạnh những ứng cử viên nam khác của Đảo thiên đường. Ca - nhạc sĩ thế hệ Gen Z còn "ghi điểm" với hành động tinh tế thể hiện sự quan tâm chu đáo đối với phái nữ. Tuy nhiên khán giả nhận xét, "đất" thể hiện của Hà An Huy trong tập 1 chưa nhiều đồng thời cũng băn khoăn liệu chàng trai sinh năm 2002 sẽ mang đến câu chuyện gì, bất ngờ gì, tìm kiếm điều gì ở một chương trình hẹn hò.

Hà An Huy trong tập 1 Đảo thiên đường

Một cái tên khác trong Top 6 Vietnam Idol 2023 cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm đó là Vũ Hiền Hellen. Trong suốt hành trình cuộc thi, Vũ Hiền Hellen luôn biết cách biết ngoại hình gợi cảm, chiều cao 1,72m trở thành "điểm cộng" cho các phần trình diễn. Được sự động viên của bạn bè thân thiết cũng như lắng nghe khích lệ của khán giả hâm mộ, Vũ Hiền Hellen đã quyết định tham gia tranh tài ở đấu trường nhan sắc Miss Grand Vietnam 2024. Bên cạnh sắc vóc theo chuẩn hoa hậu, giọng hát trở thành thế mạnh nổi bật của Vũ Hiền Hellen tại Miss Grand Vietnam 2024.

Vũ Thị Thu Hiền (Vũ Hiền Hellen) thi Miss Grand Vietnam 2024

Nguyễn Lê Diễm Hằng (với nghệ danh Lamoon) cũng là một trong những nhân tố nổi bật của mùa thi Vietnam Idol 2023. Không sở hữu chất giọng "khủng" nhưng Diễm Hằng sở hữu cá tính âm nhạc cuốn hút, chất giọng babyvoice đáng yêu cùng phong cách mới mẻ. Mỗi một vòng trình diễn, nữ thí sinh lại hóa thân thành nhân vật hoạt hình, phim ảnh khác nhau với tạo hình được đầu tư công phu. Dừng bước ở Top 6 Vietnam Idol 2023, Diễm Hằng Lamoon rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật với định hướng phát triển trở thành một nghệ sĩ trẻ đa tài, không ngừng biến hóa.

Diễm Hằng Lamoon cũng từng ghi dấu ấn ở chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng với hai ca khúc Mây và núi (viết lời rap) và Đội trời đạp đất (đồng sáng tác với DTAP).

Diễm Hằng (hàng trên, bìa trái) cùng các diễn viên tham gia phim Địa đạo (ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ sinh năm 2003 được lựa chọn tham gia phim Địa đạo do Bùi Thạc Chuyên làm đạo diễn cùng với nhiều diễn viên tên tuổi như Thái Hòa, Quang Tuấn và một số gương mặt trẻ triển vọng. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay với Diễm Hằng, nữ ca sĩ trẻ cùng chia sẻ sự hào hứng với cơ hội trở thành diễn viên chuyên nghiệp.