Những lần nghệ sĩ "chán ghét" bản hit của chính mình

Justin Bieber

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 trên "The Bert Show", Justin Bieber đã chia sẻ rằng "Beauty and a Beat" là một trong những bài hát anh ít yêu thích nhất. Bieber nói: "Tôi chưa bao giờ thực sự thích "Beauty and a Beat". Đó là thứ âm nhạc phổ biến vào thời điểm đó nhưng tôi chưa bao giờ thực sự là một fan cuồng nhiệt của bài hát đó".

Nicki Minaj

Vào đêm giao thừa năm 2023, khi đang biểu diễn tại hộp đêm E11EVEN ở Miami, Nicki Minaj bắt đầu hát "Starships" và dừng lại sau vài giây. Theo truyền thông từ sự kiện, nữ rapper đã tiết lộ: "Tôi không biểu diễn bài hát này nữa. Tôi không thích nó nữa". Đây không phải là lần đầu tiên cô nói về việc cô không thích bản hit trong album phòng thu thứ hai "Pink Friday: Roman Reloaded". Trước đó vào năm 2020, nữ nghệ sĩ cho biết cô ghét bài hát này mỗi lần nó vang lên.

Madonna

Mặc dù bài hát là một trong những bản hit lớn nhất của Madonna nhưng "Like A Virgin" lại không phải là bài hát được bản thân nữ nghệ sĩ yêu thích. Năm 2008, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Z100 FM của New York, cô nói: "Tôi không chắc mình có thể hát lại "Holiday" hay "Like a Virgin" nữa không". Vào năm 2015, Madonna cũng từng nói với Us Weekly rằng "Material Girl" là bài hát cô ít yêu thích nhất và cô "không bao giờ muốn nghe lại".

Charli XCX

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10/2020 với Red Bull , Charli XCX cho biết một bài hát mà cô tiếc nuối trong album "Sucker" năm 2014 là "Break the Rules": "Chỉ có một bài hát trong đời mà tôi không cảm thấy hài lòng khi sáng tác nó. Đó là Break the Rules". Tất cả các bài hát khác, tôi đều cảm thấy tuyệt vời về chúng". Nữ nghệ sĩ cho biết cô đã viết "Break the Rules" khi đang ở trại sáng tác.

Katy Perry

Mặc dù Katy Perry có thể không phá bỏ được bản hit đình đám năm 2008 "I Kissed a Girl", nhưng cô vẫn nghĩ nó chứa đựng một số khuôn mẫu mà nếu có cơ hội, cô sẽ viết lại. Perry nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với Glamour: "Nếu tôi phải viết lại bài hát đó, có lẽ tôi sẽ chỉnh sửa nó. Về mặt ca từ, nó có một vài điều những khuôn mẫu trong đó".

Robert Plant

"Stairway to Heaven" được nhiều người coi là một trong những bản hit hay nhất của nhạc Rock and roll, nhưng Robert Plant của Led Zeppelin đã nói với Los Angeles Times vào năm 1988 rằng bài hát không thành công và anh ấy sẽ không biểu diễn nó trong chuyến lưu diễn: "Tôi sẽ phát điên nếu phải hát bài hát đó trong mọi buổi biểu diễn. Nó không dành cho tôi". Thậm chí Plant cho biết anh đã miễn cưỡng biểu diễn bài hát tại buổi biểu diễn Kỉ niệm 40 năm của Atlantic Records vào năm 1988, nói rằng đó là một cách để cảm ơn lòng trung thành của công ty thu âm đối với anh.

Ariana Grande

Ariana Grande nói ước gì cô ấy chưa bao giờ thu âm bài hát "Put Your Hearts Up" phát hành năm 2011. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với Rolling Stone, cô thừa nhận cảm xúc thực sự của mình về bài hát khi nói rằng: "Nó hướng đến trẻ em nhưng lại có cảm giác quá giả tạo". Nữ ca sĩ mô tả việc quay video âm nhạc cho bài hát là "khoảnh khắc tồi tệ nhất" trong cuộc đời cô cho đến nay.

Lorde

Mặc dù bài hát "Royals" năm 2013 đã thúc đẩy sự nghiệp của Lorde nhưng nói với tờ Daily Record, Lorde thực sự nghĩ rằng bài hát này khá tệ: "Tôi lắng nghe mọi người cover lại bài hát và tạo ra phong cách riêng của họ. Tôi nghe nó dưới mọi hình thức ngoại trừ hình thức gốc mà tôi đã đưa ra và tôi nhận ra rằng nó thực sự nghe thật kinh khủng. Nghe giống như nhạc chuông của chiếc Nokia 2006. Thật là thảm họa".

Kanye West

Trớ trêu thay, rapper Kanye West nói với BBC Radio vào năm 2013 rằng anh ấy chỉ thu âm bản hit "Gold Digger" năm 2005 để kiếm tiền: "Tôi chưa bao giờ thực sự thích bài hát đó, nhưng tôi biết mình sẽ được trả tiền khi thực hiện nó". Và West đã đúng vì bài hát này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho anh ấy cả về tài chính lẫn chuyên môn. Vào thời điểm phát hành, nó đã trở thành bản kỹ thuật số bán chạy nhất mọi thời đại. Nó cũng giúp West giành được kỷ lục của năm và màn trình diễn solo rap hay nhất tại lễ trao giải Grammy 2006.

Lady Gaga

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011 với Pop Justice, Lady Gaga cho biết cô ghét "Telephone", bài hát hợp tác với Beyoncé. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô ấy cảm thấy như vậy không phải vì bản thân bài hát không hay, mà vì cô ấy không có những kỷ niệm tích cực liên quan đến việc sáng tác nó: "Việc phối âm và quá trình hoàn thiện sản phẩm khiến tôi rất căng thẳng", Lady Gaga nhấn mạnh.