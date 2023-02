Những khung hình sao nữ hot nhất 2022: Vẻ đẹp ngộp thở của Han So Hee và Jang Won Young có át được body của Yuna?

Vào cuối năm 2022, Han So Hee đã xuất hiện tại sự kiện British Fashion Awards và để lại khoảnh khắc khoe sắc huyền thoại. Giữa dàn mỹ nhân nước ngoài đông đảo, nữ diễn viên My Name trở thành nhân tố chiếm trọn chú ý nhờ diện mạo lộng lẫy, kiêu sa như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Vừa ngọt ngào, yêu kiều lại vừa bí ẩn, quyến rũ, Han So Hee xứng đáng là mỹ nhân hàng đầu tiếp theo của màn ảnh Hàn