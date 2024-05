Ca sĩ kỳ cựu đăng đàn chỉ trích JYP bất công với nữ thần Tzuyu, hé lộ sự thật chuyện TWICE gia hạn hợp đồng

Ngày mới ra mắt, Tzuyu (TWICE) nhanh chóng nổi tiếng là 1 trong những nữ thần nhan sắc đẹp nhất Kpop thế hệ 3. Nữ idol còn nhận được danh hiệu "Gương mặt đẹp nhất thế giới" năm 2019. Thế nhưng đến nay, tên tuổi Tzuyu trở nên mờ nhạt, mà nguyên nhân được cho là đến từ sự ghẻ lạnh của công ty quản lý JYP Entertainment.

Không chỉ người hâm mộ bức xúc, mà đến bạn của mẹ Tzuyu - ca sĩ kỳ cựu Đào Tinh Oánh cũng phải lên tiếng. Vào ngày 30/4, ca sĩ Đào Tinh Oánh đăng video chỉ thẳng mặt công ty JYP Entertainment đối xử bất công với người cháu gái thân thiết: "Trong số 9 thành viên, bạn có biết Tzuyu xếp hạng mấy về lượng người theo dõi trên Instagram không? Tzuyu có 13,22 triệu người theo dõi. Bạn sẽ sắp xếp các hoạt động của họ như thế nào, như là phát hành album solo, nếu bạn là sếp của họ?". MC khác phụ họa: "Tất nhiên, bạn sẽ giao nhiều việc hơn cho người có thứ hạng cao".

Ca sĩ 55 tuổi đăng đàn chỉ trích JYP Entertainment...

... vì đối xử bất công với Tzuyu

"Hiện tại Tzuyu không phải đại sứ của bất kỳ thương hiệu nào. Con bé xếp cuối trong nhóm về công việc cá nhân. Sau 2021, con bé chưa có bìa tạp chí solo. Tzuyu cũng có thời lượng hát ít nhất nhóm kể từ khi ra mắt đến nay. Điều này không tương xứng với độ nổi tiếng của con bé. Ngoài Jeongyeon và Tzuyu, những thành viên còn lại đều đã dự tuần lễ thời trang. Thân hình và gương mặt của con bé như nữ thần vậy. Con bé rất hợp với các tuần lễ thời trang nhưng chưa bao giờ được tham dự. Vì vậy tôi nghĩ người hâm mộ sẽ cảm thấy bất công" - Đào Tinh Oánh bức xúc.

Dù có sắc vóc nữ thần nhưng Tzuyu chưa từng được tham dự tuần lễ thời trang

Bạn thân của mẹ Tzuyu cũng "bóc trần" sự thật xoay quanh việc TWICE gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment vào năm 2022: "Mọi người phải biết rằng trong hoàn cảnh như vậy, Tzuyu vẫn sẵn sàng gia hạn hợp đồng. Tại sao ư? Con bé cân nhắc lợi ích của các thành viên. Nếu con bé là người duy nhất không gia hạn thì TWICE sẽ chỉ còn 8 thành viên. Ngoài ra, Tzuyu còn nói rằng các chị TWICE đối xử với con bé rất tốt. Nên CEO à, hãy đối xử với con bé tốt hơn. Điều đó có làm tăng lợi nhuận của công ty không? Con bé có đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới. Tzuyu cũng có thể hát tốt. Con bé cover lại nhiều ca khúc tiếng Anh rất hay. Nhảy cũng rất tốt. Vậy tại sao công ty lại xử sự như thế?".

Tzuyu gia hạn hợp đồng vì lợi ích của TWICE, bất chấp bị công ty đối xử bất công

Cuối cùng, nữ ca sĩ kỳ cựu xứ Đài chỉ trích OOTB Studio dùng video gây tranh cãi của Tzuyu và Jihyo để "câu view": "Khi sử dụng đoạn video đó, các bạn có thấy buồn cười không? Nó có buồn cười không? Tôi không nghĩ có ai sẽ cười. Hay các bạn nghĩ điều đó sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn". OOTB Studio xin lỗi fan nhưng không đưa ra lời xin lỗi trực tiếp tới 2 thần tượng.

Đào Tinh Oánh bức xúc: "Họ xin lỗi fan nhưng tại sao không ai xin lỗi Tzuyu? Họ không nghĩ rằng Tzuyu cảm thấy tổ thương sao?". MC còn lại của chương trình lên tiếng: "Nếu họ xin lỗi Tzuyu thì về cơ bản họ đã thừa nhận chuyện nhắm vào con bé".

OOTB Studio sử dụng đoạn video gây tranh cãi của Tzuyu năm 2016 để ghép với video quay mới của Jihyo

Đơn vị này chỉ xin lỗi chung chung, không xin lỗi cụ thể 2 nữ idol

"À, vậy là họ không thể xin lỗi Tzuyu được rồi. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người làm rối tung tất cả trước khi đoạn teaser đó được tung ra. Đúng vậy, ông chủ của TWICE đều duyệt trước mọi màn trình diễn, video, cảnh quay, hợp đồng và mọi thứ khác phải không? Điều này có nghĩa là họ đã đồng ý với chuyện đó? Còn những người quản lý đi cùng Jihyo tới trường quay thì sao? Các bạn cũng đồng tình à? Bạn có bao giờ nghĩ việc này là sai lầm không? Và tất nhiên là đội ngũ sản xuất. Tất cả các bên đều phải đồng ý trước rồi mới thực hiện. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói về vấn đề này trong ngày hôm nay. Tại sao Tzuyu lại bị đối xử như vậy? Tại sao?" - người cô thân thiết của Tzuyu kết luận.

Video chỉ trích JYP Entertainment nhưng chóng viral trên mạng xã hội và nhận được sự hướng ứng của người hâm mộ Tzuyu. Tuy nhiên, công ty quản lý JYP Entertainment vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Ca sĩ Đào Tinh Oánh là bạn thân của mẹ Tzuyu

Nguồn: Koreaboo