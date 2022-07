Những đám cưới của người nổi tiếng đẹp như bước ra từ cổ tích Disney

Đám cưới xa hoa, lộng lẫy với chi phí đắt đỏ hay những buổi tiệc tùng là điều mơ ước của nhiều người, thứ mà khi nghĩ lại, ai cũng cảm thấy thích thú. Đối với những người nổi tiếng, tổ chức một đám cưới hoành tráng luôn là lựa chọn của họ.

1. Britney Spears và Sam Asghari

Britney Spears và Sam Asghari đã kết hôn vào 9/6/2022, đám cưới được diễn ra thân mật tại nhà riêng của cô, với chỉ 60 khách mời. Những bông hoa, bầu không khí và cỗ xe mà Britney Spears cưỡi vào buổi lễ dường như rất giống Lọ Lem, và cô ấy thậm chí còn kết hợp trang phục Versace của mình với một đôi dép thủy tinh. Britney đã gọi nó là một “câu chuyện cổ tích”.

2. Kourtney Kardashian và Travis Barker

Kourtney Kardashian kết hôn với Travis Barker không phải một lần mà đến ba lần: một là đám cưới ở Vegas, không ràng buộc về mặt pháp lý trước khi cô kết hôn với anh trong một chiếc váy ngắn màu trắng tại tòa án. Nhưng chính nghi thức diễn ra tại lâu đài ở Ý của họ mới thực sự tạo nên một cảnh tượng hút mắt. Cô dâu mặc đồ Dolce and Gabbana với mạng che mặt thêu tay trông giống như trong một bộ phim Disney.

3. Paris Hilton và Carter Reum

Paris Hilton và Carter Reum làm đám cưới vào 11/11/2021, với hình ảnh cô dâu mặc chiếc áo choàng của Oscar de la Renta, một vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian. Đám cưới diễn ra dưới nền nhạc “Can’t Help Falling in Love” do Kim Petras thể hiện, và địa điểm là bất động sản Bel Air trước đây của ông nội Paris Hilton là nơi diễn ra lễ kết hôn. Đây là nơi cô đã luôn tưởng tượng về đám cưới trong truyện cổ tích của mình, và đúng như vậy, nó đã diễn ra.

4. Sofia Vergara và Joe Manganiello

Nữ diễn viên Sofia Vergara kết hôn với Joe Manganiello vào tháng 11/2015, và tất cả đều do Martha Stewart Weddings sắp xếp, chuẩn bị. Vì thế, mọi thứ diễn ra đều phải thật hoàn hảo. Vergara mặc một chiếc váy Zuhair Murad và bước xuống lối đi dưới nền nhạc của Amanda McBroom The Rose. Đứa con trai duy nhất của bà là Manolo, đã dắt cô đi trên lối đi.

5. Lily Collins và Charlie McDowell

Lily Collins kết hôn với Charlie McDowell trong một buổi lễ cổ tích vào tháng 9/2021. Địa điểm tổ chức hôn lễ là Dunton Hot Springs (Bang Colorado), nơi tạo ra nền rừng hoàn hảo đầy mê hoặc cho chiếc váy cưới Ralph Lauren như thiên thần của Collins. Toàn bộ chủ đề trông rất giống bộ phim “Bạch Tuyết và Thợ săn”, và Collins đã tạo ra một cô dâu đẹp mê hồn.

6. Sophie Turner và Joe Jonas

Khi Sophie Turner và Joe Jonas kết hôn, đám cưới đã diễn ra ở Pháp và được thực hiện một cách rất cẩn thận,. Lý do là vì mức độ nổi tiếng của cô ấy là cao nhất mọi thời đại nhờ “Game of Thrones”. Vào dịp kỷ niệm ngày cưới của họ, Turner cuối cùng đã chia sẻ một số hình ảnh, trông giống như một giấc mơ trong chiếc áo choàng Louis Vuitton, với những bức ảnh chân thực về tất cả vẻ đẹp tuyệt đẹp xung quanh họ.

7. Meghan Markle và Hoàng tử Harry

Một thường dân kết hôn với một hoàng tử là một cái kết đẹp nhất trong mọi câu chuyện cổ tích lãng mạn. Câu chuyện ấy đã xảy ra ngoài đời thực, với lễ thành hôn của Meghan Markle và Hoàng tử Harry. Hàng nghìn công dân Anh đã xếp hàng bên ngoài nhà nguyện để nhìn thấy công chúa mới của họ. Cô dâu đã chọn một thiết kế riêng của nhà thiết kế Clare Waight Keller cho Givenchy và đeo một tấm màn tuyn với một chiếc vương miện kim cương ở bên trong.

8. Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger

Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger đã kết hôn trong một buổi lễ thân mật ở Montecito, California. Cũng chính tại nơi đây, cả cô dâu và chú rể đều mặc những thiết kế riêng của Armani, do chính Giorgio Armani mơ ước. Con trai của Pratt, Jack, từ cuộc hôn nhân trước với Anna Faris, cũng tham dự các nghi lễ, và toàn bộ bầu không khí được mô tả là rất thân mật, tràn ngập tình yêu và tiếng cười.

9. Priyanka Chopra và Nick Jonas

Việc Priyanka Chopra kết hôn với Nick Jonas là sự kết hợp của hai nền văn hóa, chính cuộc hôn nhân của họ đã phản ánh điều đó. Đầu tiên, nữ diễn viên Ấn Độ kết hôn với chú rể người Mỹ theo truyền thống Ấn Độ trong bộ trang phục Sabyasachi lộng lẫy có một không hai, và sau đó, cả hai đã làm lễ theo nghi lễ đạo Thiên chúa, mặc đồ hiệu Ralph Lauren. Đám cưới hoành tráng được tổ chức tại Jodhpur, Rajasthan, Ấn Độ.

10. Hailey Baldwin và Justin Bieber

Justin Bieber và Hailey Baldwin kết hôn lần đầu tiên trong một buổi lễ bí mật vào tháng 9/2018. Phải mất cả năm để cuối cùng họ tổ chức lễ cưới của mình một cách chính thức, nơi Hailey mặc một chiếc váy ren lệch vai và đính ngọc trai của Virgil Abloh và Off-White. Chiếc váy đi kèm với một tấm màn che trang trí bằng ren ấn tượng với dòng chữ "Till Death Do Us Part".