New Balance gây sốt trở lại: Tận dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, cải tiến bắt kịp xu hướng nhưng vẫn trung thành với triết lý kinh doanh riêng biệt

Thời trang là một vòng lặp, các xu hướng tưởng như chỉ thịnh hành trong thời đại trước giờ đã và đang quay trở lại với cường độ mạnh mẽ nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo dân tình. Song song với đó, nhiều thương hiệu tưởng như đang ngủ yên, bỗng có pha gây sốt trở lại, một lần nữa khẳng định tên tuổi trong giới thời trang. Và New Balance chính là một trong số những cái tên như vậy. Suốt từ đầu năm 2022 đến giờ, thương hiệu giày thể thao này đã có tới 3 mẫu giày được săn lùng tìm kiếm nhiều khủng khiếp, tạo nên cơn sốt đối với giới trẻ.

Trong lần mở bán mẫu giày New Balance 550 vào cuối tháng 2 năm nay, thương hiệu này đã thu hút 70.000 khách hàng xếp hàng chờ đợi trong một gian hàng ảo - số lượng khách hàng lớn bất ngờ đối với 1 thương hiệu tầm trung tưởng như đang ngủ yên trong làng thời trang. Nhen nhóm tạo tiếng vang kể từ khi ra mắt vào năm 2020 nhưng phải đến khi bắt tay hợp tác với Teddy Santis của thương hiệu Aimé Leon Dore trong vai trò Giám đốc sáng tạo, New Balance mới chính thức hồi sinh với thành tích ấn tượng.

Có điều, mẫu giày New Balance 550 không được bán lẻ và bán trực tiếp tại store, khách hàng muốn sở hữu đôi giày này cần mua online qua website hoặc các trang phân phối chính hãng khác, đặc biệt họ cần nhanh tay đặt hàng vì nó sold out rất nhanh. Điều này khiến cho số lượng người ''xếp gạch'' chờ đợi rinh về mẫu giày này ngày càng đông hơn và New Balance 550 cũng hot hơn bao giờ hết nhờ cái mác ''khó mà mua được''.

Ban đầu, New Balance 550 năm 2022 có giá 110 USD cho bản thường và 130 USD cho các phiên bản giới hạn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại - giữa năm 2022 và dự đoán là đến cuối năm, giá thành của đôi giày này khi resell được cho là đã độn lên tăng gấp 3 - 4 lần bởi số lượng người mua thì nhiều mà sản phẩm bán ra thì không đủ đáp ứng.

Điều gì đã khiến ngay cả 1 thương hiệu bình dân cũng bị độn giá lên nhiều lần đến vậy? Và New Balance làm cách nào để bỗng chốc gây sốt trở lại nhanh như thế?

New Balance có lối đi riêng

Khác với xu hướng giày thể thao phải màu mè sặc sỡ như Balenciaga Triple S và Off-White x Air Jordan, New Balance trung thành với những màu sắc trung tính tinh tế, nhẹ nhàng mà hiện đại, tối giản mà có sức hút riêng. Đại đa phần phom dáng giày của thương hiệu này đều mang hơi hướng khá casual đơn giản, hướng đến đối tượng khách hàng thích thời trang bền vững, ăn vận theo style tối giản Minilisim, dễ dàng mix&match với mọi các item không cần suy tính nhiều.

Không chạy theo trào lưu quảng cáo diện rộng với nhiều công dụng khác nhau, New Balance luôn gạt bỏ những quảng cáo công nghệ kích thích người mua. Hãng chỉ mô tả giày của mình với 2 đặc tính đúng và thật: tốt và chắc chắn. Khi khách hàng đã quá mệt mỏi và nhàm chán với quảng cáo mì ăn liền cường điệu hóa của giới giày thể thao như "giúp bạn chạy nhanh hơn", "nâng tầm phong cách", "thu hút mọi ánh nhìn"... thì New Balance xuất hiện như một làn gió mát mẻ, đem đến những dòng giới thiệu gần gũi, chân thật và cực kì dễ hình dung, khiến người ta cảm nhận được ngay lập tức những tính năng cơ bản nhất của 1 đôi giày thể thao: chất lượng tốt, cho cảm giác thoải mái khi di chuyển, tiện lợi, lại có màu trung tính.

Blog chuyên về thời trang 5inchandup nhận định rằng New Balance đang đi lên từ những điều đơn giản nhất. Giày của hãng phản ánh nhu cầu của người sử dụng: thoải mái, không nặng nề, không quá đắt, mang đến sự lựa chọn trong tầm chi tiêu của mọi người. Điều này là quá đủ để tạo nên 1 triết lý thời trang.

Tận dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng

Nếu thường xuyên theo dõi phong cách đường phố của các ngôi sao Âu Mỹ, không khó để bắt gặp hình ảnh những đôi giày thể thao của New Balance phủ sóng với tần suất dày đặc. Ngay chính hội It Girl nổi tiếng sành điệu và thời thượng như Bella Hadid, Kendall Jenner hay Hailey Bieber cũng thường xuyên chọn lựa giày của New Balance làm item đồng hành trong những dịp xuống phố.

Kết hợp với các outfit bắt mắt trên người các ngôi sao, giày thể thao của New Balance khiến người ta lập tức bị thu hút, thi nhau tìm kiếm với tốc độ chóng mặt. Không phải Nike hay adidas, đôi giày với kí hiệu chữ N được các nàng mẫu thi nhau lăng xê mới là thứ chiếm được sự quan tâm từ giới trẻ.

Không thể phủ nhận, từ phom dáng cho đến chất liệu và rồi là chất lượng, New Balance thực sự là 1 đôi giày chuyên dùng để mang xuống phố đi chơi. Dễ dàng ăn nhập với nhiều phong cách, cho cảm giác êm chân và nhẹ nhàng, đặc biệt nhất là luôn mang đến nét đẹp năng động trẻ trung, dù diện giày của New Balance theo phong cách nào, đi trong thời gian dài bao lâu thì giày của thương hiệu này vẫn luôn chiều lòng và thỏa mãn yêu cầu của người sử dụng. Bởi thế, chẳng cần tốn quá nhiều công sức trong việc quảng cáo, họ vẫn thành công phủ sóng diện rộng nhờ sức ảnh hưởng của dàn sao Âu Mỹ.

Gây sốt trở lại nhờ cải tiến hợp thời

Khi thời trang Y2K lên ngôi thì người ta chắc chắn sẽ tìm đến những mẫu giày retro vintage, bởi vậy để ý kĩ sẽ thấy những mẫu giày hot của New Balance đều mang phong thái cổ điển cực kì hợp với xu hướng bây giờ. Thay vì đóng khung trong nét thể thao khỏe khoắn đậm chất sporty với phần mũi giày tròn, đế thấp mà các sao Hàn ưa chuộng vài năm về trước thì các mẫu giày New Balance bây giờ lại được lòng dân tình bởi vẻ đẹp theo cách hoàn toàn khác.

3 dòng giày bán chạy nhất của New Balance: 550, 530, 327 đều có phần đế cao khoảng 3 - 5cm, phối màu điểm xuyết trên nền trắng thay vì chỉ giới hạn màu ở phần logo chữ N như xưa. Ngoài ra, chất liệu giày New Balance hiện giờ không chỉ giới hạn ở vải nhung, hãng đưa ra cho người dùng nhiều sự lựa chọn đa dạng tùy theo nhu cầu mỗi người. Thời trang mà vẫn êm chân, trẻ trung năng động mà vẫn hợp xu hướng không sợ lỗi mốt... là những tiêu chí khiến người ta phải lòng giày New Balance hiện tại.

New Balance 550

Bắt tay cùng thương hiệu Aimé Leon Dore cho ra mắt 4 bản phối màu mới, mẫu giày từ năm 2020 này của New Balance khiến dân tình hết sức chú ý và nhận về lượt mua khủng nhờ vẻ ngoài đậm chất cổ điển, gợi lại không khí những năm 80 - 90 của thế kỉ trước. Bên cạnh chữ N quen thuộc in trên thân giày, logo NB ở phía sau thì New Balance 550 hiện nay còn được điểm xuyết màu sắc ở gót, lưỡi gà, 2 bên thân... trở nên thời thượng và bắt mắt hơn

New Balance 530

Những ai mê giày sporty khỏe khoắn năng động thì nhất định không thể bỏ qua mẫu giày 530 của New Balance. Thiết kế giày mang phom dáng chunky tối giản tiết chế hơn so với sự đồ sộ của giày chunky thông thường. Sản phẩm bán chạy nhất chính là phiên bản giày xám nhạt có nền trắng vải lưới - cách mix màu gần tông tạo nên 1 đôi giày trẻ trung, hiện đại và đặc biệt là không bao giờ lỗi mốt. Dòng giày này rất được ưa chuộng cho những người chạy bộ/ cần di chuyển nhiều vì nó sử dụng công nghệ ENCAP, vật liệu EVA và ứng dụng nâng đỡ bàn chân để người dùng có thể vận động thoải mái, dễ chịu

New Balance 327



327 có lẽ là dòng giày khác biệt nhất so với các sản phẩm trước đó của New Balance. Đây là là dòng giày được tạo nên từ nguồn cảm hứng kết hợp 3 thiết kế nổi bật của hãng là 320, 355 và SuperComp. Phần chữ N được đặt to hơn, phần thân khoét sâu vào bên trong - đặc trưng của dòng giày chạy bộ, phần mũi giày vát nhọn hơn với chi tiết gai lớn. Ngoài ra, mẫu giày này còn được phối màu đa dạng hơn hẳn các dòng khác, luôn sử dụng ít nhất 3 tông màu trở lên, tạo nên 1 đôi giày mới mẻ, nổi bật nhưng không hề sến vì luôn có sắc trắng đi kèm

Không phải tự dưng mà có thể quay trở lại vang dội, New Balance của năm 2022 bên cạnh việc giữ nguyên triết lý kinh doanh đánh vào nhu cầu tiềm ẩn chân thật nhất của khách hàng thì còn dần dần bắt kịp với những thay đổi về xu hướng, áp dụng những cải tiến mới trong việc thiết kế sản xuất... Không ngoa khi nói New Balance là 1 trong những hãng giày tầm trung đáng thử nhất thời điểm hiện tại, từ mẫu mã cho đến chất lượng đều xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Ảnh: Internet

