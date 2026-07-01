Những con số tổng kết toàn bộ World Cup 2026: Phá vỡ mọi kỷ lục, thế giới bóng đá vừa trải qua hơn 1 tháng đặc biệt đến thế này!

World Cup 2026 không chỉ là cuộc tranh tài của các ngôi sao, mà còn là một "cỗ máy" khổng lồ về kinh tế và trải nghiệm người hâm mộ.

Chỉ còn ít giờ nữa, trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động MetLife (New Jersey), khép lại kỳ World Cup 2026 - giải đấu được mệnh danh là quy mô lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trước khi trái bóng cuối cùng lăn, hãy cùng nhìn lại những cột mốc ấn tượng đã tạo nên kỳ đại hội không thể nào quên này.

Những con số kỷ lục khó tin

World Cup 2026 không chỉ là cuộc tranh tài của các ngôi sao, mà còn là một "cỗ máy" khổng lồ về kinh tế và trải nghiệm người hâm mộ.

- 6,5 triệu lượt khán giả: Đây là tổng số người hâm mộ đã trực tiếp đến sân vận động để cổ vũ cho các đội bóng.

- 281.223 người: Số lượng khán giả kỷ lục đổ về các sân vận động chỉ trong một ngày duy nhất (16/06/2026).

- 99,7% công suất: Tỷ lệ lấp đầy ấn tượng của các sân vận động trên khắp Mỹ, Mexico và Canada, chứng minh sức hút chưa từng có của thể thức 48 đội.

- 20 tỷ lượt xem: Con số kỷ lục về tương tác video trên các nền tảng kỹ thuật số toàn cầu.

- 7,7 triệu người: Số lượng người hâm mộ đã tham gia bầu không khí cuồng nhiệt tại các sự kiện FIFA Fan Festivals.

- Sân vận động Thành phố Mexico đã thu hút lượng khán giả đông nhất trong năm trận đấu thuộc khuôn khổ FIFA World Cup 2026, với tổng số người tham dự là 404.120 người.

Ảnh: FIFA

Khi đặt lên bàn cân với World Cup 2022 tại Qatar, kỳ đại hội năm 2026 đã cho thấy một bước tiến dài về quy mô tổ chức và mức độ lan tỏa. Ví dụ, năm 2022, chỉ có hơn 3,4 triệu lượt khán giả đến sân và hơn 1,8 triệu khán giả tại Fan Festival, tức con số của World Cup 2026 đã tăng tới gấp đôi.

Đáng chú ý, giải đấu năm 2026 đã vượt qua tổng số khán giả của hai kỳ World Cup trước đó cộng lại. Giải đấu năm 2018 tại Nga và giải đấu năm 2022 tại Qatar đã thu hút tổng cộng 6,44 triệu khán giả, mặc dù mỗi giải đều có 64 trận đấu.

Có thể thấy, với việc mở rộng thể thức lên 48 đội và tổ chức tại ba quốc gia có cơ sở hạ tầng sân vận động quy mô lớn, World Cup 2026 đã vượt xa con số của năm 2022 ở mọi khía cạnh. Đặc biệt, sự bùng nổ về lượt xem kỹ thuật số cho thấy sức hút toàn cầu của giải đấu đã tăng vọt nhờ vào chiến lược tiếp cận đa nền tảng mạnh mẽ hơn trong 4 năm qua.

"Cơn mưa" doanh thu và tác động kinh tế

Bên cạnh sức nóng trên sân cỏ, World Cup 2026 còn là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ cho khu vực đăng cai:

- GDP tăng trưởng mạnh: Giải đấu ước tính đóng góp tới 40,9 tỷ USD (khoảng 1.042.950 tỷ VND) vào GDP của Bắc Mỹ. Đây là con số dự kiến được đưa ra bởi FIFA và WTO.

- Doanh thu khủng của FIFA: Chu kỳ World Cup 2026 mang về hơn 13 tỷ USD (khoảng 331.500 tỷ VND) từ các nguồn bản quyền truyền hình, vé và tài trợ.

- Kích cầu địa phương: Mỗi thành phố chủ nhà tại Mỹ ghi nhận hoạt động kinh tế tăng từ 160 triệu đến 620 triệu USD (tương đương 4.080 tỷ đến 15.810 tỷ VND).

Ảnh: FIFA

Dịch vụ và du lịch: Nhu cầu "chưa từng có"

Việc sở hữu tấm vé bước vào sân vận động trong kỳ World Cup này được đánh giá là thử thách lớn với bất kỳ tín đồ túc cầu giáo nào:

- 6 triệu vé: Số lượng vé đã được tiêu thụ tính đến trước trận chung kết.

- Hơn 607.350 gói dịch vụ cao cấp (Hospitality): Sự kết hợp giữa fan hâm mộ cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đã tạo nên một thị trường dịch vụ sôi động, trong đó người hâm mộ thông thường chiếm tới 60%.

Các thành phố chủ nhà đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về lượng khách lưu trú quốc tế. Tỷ lệ đặt phòng tại các khách sạn ở gần khu vực tổ chức thi đấu đạt mức 95% trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Ngành dịch vụ du lịch tại Mỹ, Mexico và Canada đã tận dụng cơ hội này để quảng bá văn hóa địa phương thông qua các tour tham quan kết hợp xem bóng đá, tạo nên một "cơn sốt" du lịch thể thao chưa từng có trong thập kỷ qua.

Ngoài ra, chúng ta còn có những con số vô cùng thú vị khác:

- Lượng cáp quang được lắp đặt quanh các sân vận động dài 161.000 km, đủ để quấn quanh Trái đất 4 lần.

- Tổng cộng 13 triệu gigabyte dữ liệu đã được truyền tải qua các mạng lưới của giải đấu và phát sóng

- Hơn 1 tỷ mối đe dọa mạng đã được ngăn chặn thành công.

- Công tác an ninh tại World Cup 2026 được coi là một chiến dịch quy mô chưa từng có, với sự chỉ đạo sát sao từ Nhà Trắng và sự phối hợp đa tầng từ hơn 50 cơ quan liên bang cùng hơn 400 tổ chức thực thi pháp luật địa phương.

Ảnh: AFP

Trận chung kết sắp tới không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới mà còn là "điểm rơi" hoàn hảo cho một kỳ World Cup đã phá vỡ mọi giới hạn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem, ai sẽ là người nâng cao chiếc cúp vô địch tại New Jersey vào hôm nay!

Nguồn: FIFA