Nhìn là muốn bay ngay đến Mỹ: Người hâm mộ Argentina cuồng nhiệt dầm mưa, “phủ xanh” cả New York, không khí đã nóng hơn bao giờ hết rồi!

Quảng trường Thời đại trông giống như một góc của Buenos Aires.

Chỉ vài giờ trước trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha, một biển màu xanh đã bao phủ Quảng trường Thời đại. Người hâm mộ Argentina đã chiếm lĩnh thành phố New York, và Quảng trường Thời đại trông giống như một góc của Buenos Aires. Tuy nhiên, không chỉ người hâm mộ đổ về thành phố New York trước trận chung kết, mà cả văn hóa của họ cũng theo đó xuất hiện.

"Người hâm mộ Argentina đã mang một chút hương vị quê nhà đến Quảng trường Thời đại trước trận chung kết FIFA World Cup," Fox Sports chia sẻ trên X.

Fan Argentina dầm mưa

Đoạn video đang lan truyền cho thấy người hâm mộ mặc áo tuyển Argentina quen thuộc vui vẻ dầm mưa ca hát, nhảy múa và cực kỳ háo hức cho trận chung kết vài tiếng nữa.

Các phóng viên ghi nhận một biển áo thi đấu màu xanh đang tràn ngập Quảng trường Thời đại, nơi các Asador đã xếp các lò nướng dọc theo các con phố để chia sẻ món asado. Ở Argentina, asado không chỉ là một bữa tối nhanh chóng; đó là một sự kiện xã hội kéo dài hàng giờ, nơi bạn bè và gia đình quây quần, uống rượu và trò chuyện trong khi thịt được nướng.

Không khí cực nóng trước giờ G

Thành phố New York hiện đang trải nghiệm một phần văn hóa đó, khi ẩm thực, khiêu vũ và những con đường tràn ngập màu xanh trở thành cảnh tượng tại Quảng trường Thời đại. Tuy nhiên, người hâm mộ Argentina không chỉ dừng lại ở các buổi tiệc nướng.

Họ tập trung để vẫy những lá cờ khổng lồ, treo biểu ngữ và hát những bài hát cổ động truyền thống dưới những bảng hiệu neon. Đây là một hình ảnh cho thấy sức lan toả của World Cup vượt xa ra ngoài thể thao. Nó trở thành một ngày hội gắn kết con người, quốc gia, nền văn hoá và các sắc tộc với nhau.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Press Wire

Ảnh: EarthCam

Những gian hàng bán asado - món ăn đặc trưng của Argentina xuất hiện. Ảnh: Instagram/FOX Sports

Trong khi người hâm mộ đang làm phần việc của mình, trách nhiệm giờ đây thuộc về các cầu thủ Argentina để chiếm ưu thế trên sân cỏ. Ánh sáng rực rỡ nhất chắc chắn đổ dồn vào Lionel Messi. Trong "Vũ điệu cuối cùng" tại World Cup, cầu thủ 39 tuổi này đã thể hiện phong độ đỉnh cao với tám bàn thắng và bốn pha kiến tạo. Chỉ cần thêm một trận đấu nữa với phong độ như vậy, lịch sử sẽ được tạo ra. Ngay cả Tây Ban Nha cũng biết điều đó.

"Tôi không nghĩ bạn đã thấy cùng một đội tuyển Tây Ban Nha trong tất cả các trận đấu," đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Rodri cho biết. "Tôi nghĩ trận đấu vào Chủ nhật sẽ khá khác biệt, vì đó sẽ là một trận đấu đòi hỏi thể lực cao hơn, và chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng. Và tôi tin rằng nếu chúng tôi được biết đến vì điều gì ở đội tuyển quốc gia này, thì đó chính là việc chúng tôi biết cách chơi những trận đấu khác nhau tùy theo thời điểm."

Hãy cùng chờ xem nhóm cổ động viên nào có thể chiếm lĩnh Quảng trường Thời đại sau trận đấu Chủ nhật. Hiện tại, Argentina mong muốn mang chiếc cúp về nước, trong khi Tây Ban Nha hy vọng sẽ phá vỡ giấc mơ đó. Hai đội sẽ đối đầu tại Sân vận động MetLife ở East Rutherford, N.J.

Nguồn: Yahoo Sports, Pubity