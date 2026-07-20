Tây Ban Nha lúc này: Hàng triệu người hoàn toàn bùng nổ sau khi ĐT vô địch World Cup!

Madrid ngay lúc này đã trở thành nơi hạnh phúc nhất hành tinh.

Người hâm mộ Tây Ban Nha đã tràn ngập đường phố Madrid, vẫy cờ, hò reo và bấm còi xe liên tục sau khi đội tuyển của họ đánh bại Argentina 1-0 để giành chức vô địch World Cup lần thứ hai.

Từng đoàn người hâm mộ mặc những chiếc áo đấu màu đỏ đặc trưng của đội tuyển quốc gia đổ xô dọc theo Paseo de Recoletos về phía Quảng trường Cibeles, điểm tụ tập truyền thống cho các lễ ăn mừng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và người hâm mộ của họ.

Biển người ở Madrid

Người hâm mộ hô vang "Campeones, campeones!" (Nhà vô địch, nhà vô địch!) trong khi một số người đốt pháo sáng.

Ảnh: AFP

Ảnh: BSS

Ảnh: Reuters

Hàng chục nghìn người đã chịu đựng nhiệt độ lên tới 35 độ C từ sáng sớm để có được vị trí tốt nhất trước các màn hình TV khổng lồ tại hai khu vực dành cho người hâm mộ ngoài trời được thiết lập ở Madrid.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy người hâm mộ hò reo và vẫy cờ Tây Ban Nha màu đỏ và vàng tại các quảng trường chật kín người trên khắp đất nước, từ Barcelona ở phía đông bắc đến Seville ở phía tây nam.

Ảnh: AFP

Ảnh: Reuters

Lần cuối cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup là vào năm 2010, khi hàng trăm nghìn cổ động viên chào đón đội tuyển trở về Madrid sau chiến thắng tại Nam Phi.