Những con số gây chú ý liên quan đến Ronaldo

Đội tuyển Bồ Đào Nha đối mặt nguy cơ mất 37% người hâm mộ khi Ronaldo rời đi.

Lời chia tay của Cristiano Ronaldo với sự nghiệp bóng đá quốc tế sẽ mang lại một "hóa đơn tổn thất" không hề nhỏ cho Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG), và rộng hơn là cả hình ảnh lẫn ngành du lịch của đất nước Bồ Đào Nha.

Dù điều này đã được dự báo từ trước, những con số từ một nghiên cứu quốc tế do ISCTE Executive Education thực hiện mới đây đã chính thức cụ thể hóa bức tranh này. Đáng chú ý, khảo sát được tiến hành trước khi xuất hiện các thông báo chính thức nhưng chỉ vừa mới được công bố.

Nghiên cứu do Tiến sĩ Pedro Dionísio (Giám đốc chương trình Sau đại học về Quản trị và Marketing Thể thao tại Iscte Executive Education) cùng chuyên gia João Coutinho Ferreira (đối tác của Phân viện Nghiên cứu Marketing) đồng thực hiện từ ngày 13 đến 18/10/2026. Với 3.931 câu trả lời trực tuyến (bao gồm 540 mẫu tại Bồ Đào Nha) trải rộng trên 9 quốc gia lớn gồm Anh, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Ả Rập Xê Út, Mỹ, Mexico và Bồ Đào Nha. Khảo sát này mang tính đại diện cho khoảng 31% dân số thế giới.

Nguy cơ sụt giảm hơn một phần ba khán giả quốc tế

Kết quả cho thấy, trung bình có tới 37% người được hỏi tại 9 quốc gia nước ngoài khẳng định sẽ không còn quan tâm theo dõi các trận đấu của Bồ Đào Nha, dù là trên truyền hình hay các nền tảng trực tuyến.

Mức độ sụt giảm quan tâm diễn ra mạnh mẽ nhất tại các thị trường châu Á. Ấn Độ dẫn đầu với 42,2% người hâm mộ quay lưng, tiếp theo là Indonesia với 38,7% và Ả Rập Xê Út với 33,3%. Ngược lại, tại chính Bồ Đào Nha, chỉ có 33,3% người tham gia khảo sát cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục duy trì sự quan tâm theo dõi đội tuyển như trước.

Không dừng lại ở khía cạnh thể thao, sự ra đi của cựu đội trưởng còn khiến đất nước Bồ Đào Nha trở nên xa cách hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Trên tổng số liệu phân tích, 25% người được hỏi dự đoán họ sẽ ít chú ý hơn đến tin tức về Bồ Đào Nha, và 22,9% thừa nhận giảm mong muốn đến du lịch tại quốc gia này. "Các kết quả này báo hiệu một nguy cơ thực sự đối với mức độ chú ý quốc tế dành cho Bồ Đào Nha," báo cáo nghiên cứu nhấn mạnh.

Lời chia tay của Ronaldo để lại nhiều khoảng trống (Ảnh: CNN Potugal)

Dù vậy, tầm ảnh hưởng của siêu sao 41 tuổi không vì thế mà khép lại cùng sự nghiệp thi đấu. Có tới 67,6% người dân Bồ Đào Nha và 71,8% công chúng quốc tế tin rằng Ronaldo sẽ tiếp tục nhận được sự ngưỡng mộ trên toàn cầu ngay cả khi không còn khoác áo ĐTQG.

Đặc biệt, việc bổ nhiệm Ronaldo làm Đại sứ Đội tuyển Quốc gia được xem là một bước đi chiến lược nhằm duy trì sức hút. Tại Bồ Đào Nha, 66,9% người tham gia khảo sát cho biết họ "rất muốn" thấy anh đảm nhiệm vai trò này sau khi giải nghệ, và thêm 19,6% trả lời "muốn". Tính dựa trên tổng số 9 quốc gia nước ngoài, tỷ lệ "rất muốn" lên tới 78,7% và "muốn" là 14,9%, tạo thành một sự ủng hộ gần như tuyệt đối cho việc duy trì mối liên kết giữa Ronaldo và bóng đá nước nhà.

Nếu Ronaldo nhận lời tham gia vào các chiến dịch quảng bá quốc tế, hiệu ứng kéo lại khán giả sẽ rất rõ rệt: 40,6% người dân trong nước và 64,3% công chúng quốc tế khẳng định họ sẽ tăng cường theo dõi các nội dung của ĐTQG Bồ Đào Nha trên mạng xã hội và phương tiện kỹ thuật số.

Nghiên cứu cũng tái khẳng định vị thế vô tiền khoáng hậu của Cristiano Ronaldo trong lịch sử Bồ Đào Nha. Anh đứng đầu danh sách những nhân vật mang lại nhiều uy tín nhất cho đất nước trên trường quốc tế với 45,2% bình chọn từ người dân trong nước, vượt xa các huyền thoại và danh nhân khác như Eusebio (12,6%), Amália Rodrigues (12,4%) hay nhà văn đoạt giải Nobel José Saramago (9,3%). Tỷ lệ ủng hộ dành cho Ronaldo thậm chí còn cao hơn cả ba nhân vật xếp sau cộng lại (34,3%).

Bên cạnh đó, 69,8% người dân Bồ Đào Nha và 76,2% khán giả quốc tế thừa nhận tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của CR7 đối với hình ảnh đất nước. Đồng thời, có tới 65,2% người trong nước và 72,8% bạn bè quốc tế đồng quan điểm rằng danh tiếng và giá trị mà Ronaldo mang lại đã vượt xa khỏi phạm vi của một môn thể thao.