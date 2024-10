Những chiếc túi xách đắt nhất của Jin BTS

Jin không chỉ là một thần tượng mà còn là một biểu tượng thời trang toàn cầu.

Túi Mini Sac Plat màu xanh lá cây/xanh lam của Abloh x Vuitton là một sản phẩm nổi bật trong bộ sưu tập thời trang nam Xuân 2022. Trước khi nhập ngũ, Jin đã phát hành bài hát "The Astronaut" và quảng bá nó trong video GQ mang tên "10 điều Jin of BTS Can't Live Without".

Chiếc túi cũng đã xuất hiện trong vlog nấu ăn của anh với đầu bếp Lee Yeon Bok và tại bữa tiệc nghe album của J-Hope. Túi có màu xanh lá cây và xanh lam, với biểu tượng Louis Vuitton dập nổi. Thiết kế của túi vừa thời trang vừa tiện dụng, bên trong lót sợi siêu nhỏ màu xanh lam đậm. Dây xích bạc cho phép người dùng đeo chéo hoặc trên vai. Hiện tại, túi có giá khoảng 4.999 USD. Đây là một món đồ sưu tầm lý tưởng cho những tín đồ thời trang.

Cặp Thom Browne Black Mr. Thom: Tại sân bay ICN, Jin được nhìn thấy trong bộ trang phục giản dị nhưng thanh lịch, gồm áo phông trắng, quần jean xanh đậm và áo khoác nâu. Anh đi giày derby LV abbesses và mang theo chiếc cặp Mr Thom màu đen để đựng vật dụng cần thiết. Thiết kế bóng bẩy của chiếc túi hoàn toàn phù hợp với tổng thể diện mạo của anh.

Cặp Thom Browne Black Mr. Thom được chế tác từ da vân sỏi màu đen bóng, có hai quai xách và huy hiệu ID bằng da ở đế quai xách. Chiếc cặp còn có túi đựng chìa khóa grosgrain ba màu đặc trưng và lá cờ ẩn có tem logo ở mặt trước. Nắp gập có khóa xoay, bên trong có túi khóa kéo và túi vá lót sọc ba màu đặc trưng. Phần cứng tông màu vàng mang đến sự tinh tế cho sản phẩm. Chiếc cặp này được sản xuất tại Ý và có giá bán lẻ khoảng 3.690 USD. Sự kết hợp này thể hiện phong cách thời trang cao cấp của Jin.

Túi Louis Vuitton Damier Graphite Canvas Anton: Khi trở về Hàn Quốc từ Argentina, Jin đã gây chú ý với chiếc túi Louis Vuitton Damier Graphite Canvas Anton, một trong những món đồ đắt giá trong bộ sưu tập của anh. Anh diện bộ trang phục giản dị với áo sơ mi kẻ caro trắng đục và dép lê LV, tạo nên phong cách thoải mái. Dây đeo vai của túi không chỉ tiện lợi mà còn phù hợp với diện mạo lộn xộn của anh, cho phép anh dễ dàng chào người hâm mộ. Túi Louis Vuitton Anton mang thiết kế thông minh, phong cách dành cho nam giới hiện đại.

Chất liệu da vải Damier Graphite với lớp đàn hồi mang đến sự sang trọng và tiện dụng. Chiếc túi có nhiều ngăn giúp sắp xếp đồ đạc hiệu quả. Nó cũng đa năng với quai xách phía trên và dây đeo vai có thể tháo rời. Phần cứng tông màu bạc và lớp lót bên trong bền bỉ là những điểm nhấn nổi bật. Chiếc túi này được sản xuất tại Pháp và có giá khoảng 1.980 USD. Sự kết hợp giữa thời trang và tiện ích khiến túi Anton trở thành một món đồ lý tưởng cho Jin.

Túi Louis Vuitton Monogram Everyday LV Liter Two-Way: Trong tập 1 mùa 2 của chương trình du lịch "In the Soop" của BTS, Jin xuất hiện với chiếc túi LV màu xanh lá cây khi cả nhóm đến nơi. Chiếc túi vẫn được nhìn thấy khi nhóm ngồi trên ghế sofa thảo luận về hoạt động tiếp theo.

Được làm từ vải canvas monogram của Louis Vuitton, túi có màu xanh lá cây nổi bật, thể hiện di sản cao cấp của thương hiệu. Chiếc túi này vừa có thể dùng làm túi tote thời trang vừa làm túi đeo chéo tiện lợi. Không gian bên trong rộng rãi, lý tưởng để chứa đồ dùng hàng ngày. Khóa từ giúp bảo vệ đồ đạc khi di chuyển. Với giá khoảng 2.995 USD, chiếc túi có chất liệu cao cấp và phần cứng bằng đồng thau bạc, mang đến sự tinh tế. Sự kết hợp giữa thiết kế đa năng và chất lượng cao làm cho túi này trở thành một món đồ thời trang lý tưởng.

Balo Logo Gucci: Sau khi trở thành đại sứ của Gucci, Jin đã xuất hiện tại sân bay với trang phục hoàn toàn từ Gucci khi đến Paris để cầm đuốc Olympic cho Hàn Quốc. Anh mặc quần denim, áo sơ mi denim và giày thể thao trắng, tất cả đều từ nhãn hiệu này. Jin còn kết hợp với vòng tay Force 10 Special Olympics từ Fred Jewelry và đồng hồ Rolex Day Date 36. Để hoàn thiện bộ trang phục, anh mang theo chiếc ba lô Gucci.

Balo Gucci Thu/Đông 2024 có thiết kế thể thao, làm từ vải nylon đen mềm nhưng bền. Chiếc ba lô cỡ trung này nổi bật với biểu tượng Gucci và các chi tiết Web màu xanh lá cây và đỏ. Thiết kế chú trọng đến tính thực tế với hai túi khóa kéo bên ngoài và một túi đựng máy tính xách tay bên trong. Với giá khoảng 3.750 USD, đây là một trong những chiếc túi đắt nhất trong bộ sưu tập của Jin.