Những chị gái phim Hàn ai cũng muốn có: Cái tên cuối cực ngầu khiến nam chính phải "ngoan ngoãn"

Màn ảnh Hàn có không ít những chị gái xinh đẹp, tinh ý và tốt bụng, có thể vì em mà "chống lại thế giới", hoặc vì thế giới mà dạy dỗ em trở thành người tốt hơn.

Do Bong Soon

Không chỉ sở hữu sức mạnh vượt bậc hơn người, nữ chính Do Bong Soon trong Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon còn là một người tốt. Cô có một cậu em trai song sinh Bong Gi, luôn cố gắng hết sức để nhường nhịn, yêu thương em dù cho trong nhà vẫn còn sự phân biệt đối xử. Ngược lại, Bong Gi cũng không ngừng giúp đỡ, ủng hộ chị gái dù cậu không sở hữu năng lực gì.

Shin Se Kyung (Gia Đình Là Số 1)

Vốn dĩ là nhân vật gây tranh cãi bậc nhất Gia Đình Là Số 1 phần 2, Shin Se Kyung chưa bao giờ là người chị tồi. Ngay từ khi đến nhà Lee sống cùng em gái, cô đã luôn chở che, bảo vệ Shin Ae hết mực. Cô luôn nỗ lực làm việc để Shin Ae được ăn ngon, đi học và không thiếu thốn thứ gì. Chỉ là ở đoạn kết gây ức chế của phim, có lẽ Shin Ae là người đau lòng hơn ai hết!

Go Eun Sung (Người Thừa Kế Sáng Giá)

Nữ chính Go Eun Sung của Người Thừa Kế Sáng Giá gây ấn tượng ở sự mạnh mẽ, quyết đoán của mình. Nhất là với em trai, cô luôn hết mình không điều kiện. Eun Sung chấp nhận đối diện với mọi thử thách, trải qua muôn vàn khó khăn để tìm lại được em trai, thế nhưng không hề đánh mất đi bản ngã của mình.

Bora (Reply 1988)

Ban đầu, Bora là một nhân vật khá đáng ghét, còn được mệnh danh là "bà chằn lửa" cú Lời Hồi Đáp 1988. Tuy nhiên về sau, khán giả có thể hiểu được Bora vốn dĩ chỉ hơi cộc cằn, song mang trái tim đầy ấm áp. Cô quan tâm các em bằng sự nghiêm khắc, ngoài ra vẫn âm thầm ủng hộ Duk Sun mọi lúc. Bora không thể hiện ra ngoài không có nghĩa cô không tốt đâu nhé!

Gu Jun Hee (Vườn Sao Băng)

Trừng trị được nam chính Gu Jun Pyo hư hỏng của Vườn Sao Băng chỉ có thể là Gu Jun Hee mà thôi! Cô chị gái xinh đẹp, bản lĩnh luôn biết cách dạy dỗ cậu em, thế nhưng bình thường cô cũng khá tốt bụng, ân cần, nhất là đối với nữ chính Geum Jan Dee. Có lẽ Jun Hee cũng là một trong những yếu tố không nhỏ góp phần giúp Jun Pyo "quay đầu", trở thành nam chính mẫu mực.

Nguồn: Soompi