Những cặp đôi trẻ tuổi có cái kết day dứt ở phim Hàn: Buồn nhất là Park Min Young

Không phải cứ cùng nhau gắn bó suốt quãng đời thanh xuân là sẽ bên nhau mãi mãi. Có những cặp đôi thiếu niên phim Hàn đã không chiến thắng nổi số phận, đành chia xa nhau đầy đáng tiếc, hay thậm chí "âm dương cách biệt".

Train to Busan

Có mặt trên chuyến tàu định mệnh, Yong Guk (Choi Woo Sik) và Jin Hee (Sohee) chắc chắn không nghĩ rằng đây sẽ là chuyến đi cuối cùng trong quãng đời thanh xuân của cả hai. Khi dịch zombie lây lan trên tàu, Jin Hee và Yong Guk thậm chí còn bị chia cắt một thời gian. Khi gặp lại nhau, cả hai lại đối mặt với cái kết đắng cay khi Jin Hee bị xác sống cắn. Sau đó vì quá thương bạn gái, Yong Guk đã ở lại cạnh cô, để cho cô tấn công mình.

Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt

Đây vẫn là một trong những cái kết khó chấp nhận nhất trên màn ảnh Hàn đầu năm 2022. Gắn bó cùng nhau suốt khoảng thời gian khó khăn của thiếu niên, Hee Do (Kim Tae Ri) và Yi Jin (Nam Joo Hyuk) sau cùng cũng không thể bên cạnh nhau khi đã thành công. Khi gặp lại nhau sau này, cả hai chỉ có thể mỉm cười nhìn nhau, nói câu xin chào dù trái tim khi ấy có lẽ đã trống rỗng, tổn thương.

Gia Đình Là Số 1

Là bộ phim hài đình đám của Hàn Quốc, Gia Đình Là Số 1 lại kết phim bằng một bi kịch khiến khán giả sau nhiều năm vẫn hoang mang. Trong phim, Yoo Mi (Park Min Young) và Min Ho (Kim Hye Seong) là cặp "gà bông" cùng học chung trường. Ban đầu Yoo Mi thích Yoon Ho (Choi Il Woo), thế nhưng sau đó lại phải lòng người anh trai "mọt sách" Min Ho. Dù rất ngọt ngào bên nhau nhưng thân thế của Yoo Mi không cho phép cô bên cạnh người mình yêu. Yoo Mi thực chất là một gián điệp, và sau khi bị bại lộ thì cô buộc phải rời đi trong nước mắt, chia tay bạn trai Min Ho của mình.

All of Us Are Dead

Tiếp tục là một bộ phim zombie chia rẽ nhiều cặp đôi trẻ, và lần này là All of Us Are Dead. Siêu phẩm truyền hình ra mắt năm 2021 thiết lập bối cảnh dịch zombie tại một trường trung học, tại đó nhiều học sinh phải sống sót và tìm cách trốn thoát. Trong số đó, hai cặp đôi chính Cheong San - On Jo và Su Hyuk - Nam Ra khiến nhiều người xem phải day dứt vì cái kết không mấy tốt đẹp. Cheong San đã hi sinh thân mình để kết liễu phản diện Gwi Nam, để lại một mình On Jo. Trong khi đó Nam Ra phải giữ mình ngoài thế giới zombie do đã bị cắn, tạm thời bị chia cắt với Su Hyuk trước khi mùa 2 lên sóng trong thời gian sắp tới.

Nguồn: Soompi