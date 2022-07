Những bóng hồng từng vướng tin đồn hẹn hò với Kim Jong Kook

Chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng, Kim Jong Kook cho biết: ''Mẫu người lý tưởng của tôi là một người biết quan tâm, thành thật, không quan trọng vẻ bề ngoài, có mối quan hệ thân thiết với nhau''. Kim Jong Kook được biết đến là một trong những nghệ sĩ khiến Dispatch ngao ngán vì cả ngày chỉ làm việc và tập gym, dẫu theo dõi thế nào cũng không thấy tín hiệu hẹn hò. Vì thế, chuyện kết hôn của nam ca sĩ 46 tuổi luôn là chủ đề nóng mỗi khi được đem ra bàn tán. Tuy nhiên, Kim Jong Kook cũng đã không ít lần vướng phải tin đồn hẹn hò với những mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Hàn.

Song Ji Hyo là nữ diễn viên của làng giải trí Hàn Quốc và cũng là một trong những thành viên của chương trình tạp kỹ Running Man cùng với Kim Jong Kook. Cả hai đã trở thành những người anh em thân thiết trong suốt hơn 10 năm qua. Sau loveline với Kang Gary, phản ứng hóa học giữa Kim Jong Kook và Song Ji Hyo cũng đã nhận được rất nhiều sự yêu thích từ fans hâm mộ của cô nàng.

Xuất hiện trên chương trình chương trình Tteokbokki Brothers của đài MBC, khi được hỏi về mẫu đàn ông lý tưởng, Song Ji Hyo bày tỏ: ''Mẫu người lý tưởng của tôi hoàn toàn trái ngược với anh Kim Jong Kook. Tôi thích một người giống Winnie the Pooh hơn, kiểu người có một chiếc bụng bự ấy''. Câu trả lời này đã khiến nhiều fan của cặp đôi Spartace tỏ ra tiếc nuối. Lý do là vì ai cũng biết Kim Jong Kook là một người có thể hình săn chắc và vô cùng ''nghiện tập gym''.

Nói về loveline giữa Song Ji Hyo và Kim Jong Kook, nữ diễn viên sinh năm 1981 chia sẻ cô từng cảm thấy không thoải mái khi bị ghép đôi trêu chọc với đàn anh. Tuy nhiên, khi nhận được những phản ứng tốt từ khán giả, cô đã quyết định thử ''hùa'' theo loveline và thấy nó thực sự ổn hơn những gì bản thân suy nghĩ trước đó. ''Giờ đây, tôi thoải mái khi đối diện với những trò đùa ghép cặp và còn trêu chọc lại anh Jong Kook. Tôi nghĩ chúng tôi đã dần trở nên thân thiết với nhau hơn'', nữ diễn viên bộc bạch. Thời gian gần đây trên sóng Running Man, Song Ji Hyo luôn chủ động tạo tình huống loveline với Kim Jong Kook khiến các thành viên ai cũng bất ngờ. Hai thành viên Yoo Jae Suk và HaHa - những người nhiệt tình ghép cặp Spartace, cũng phải thở dài ''Tôi không muốn đẩy thuyền chút nào cả'' khi thấy sự mạnh dạn của Song Ji Hyo. Dẫu vậy, mợ Ngố vẫn luôn khẳng định mọi thứ trên show hoàn toàn là những trò trêu đùa chứ không có tình cảm thật như mọi người hay nói.

Với Kim Jong Kook, nam ca sĩ cũng liên tục phủ nhận tin đồn hẹn hò giữa hai người. Anh cho biết, Song Ji Hyo đối với anh giống như một thành viên trong gia đình và cô ấy giống như em gái của anh vậy.

Những điều trên cũng hoàn toàn khẳng định, ''át chủ bài'' và ''người năng lực'' không có mối quan hệ tình cảm như tin đồn. Tuy nhiên, với tình trạng độc thân như hiện tại, fans của Spartace vẫn còn hy vọng về một tương lai cả hai sẽ trở thành một cặp.

Yoon Eun Hye là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu của Hàn Quốc. Trong suốt những năm tháng theo đuổi diễn xuất, cô đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá và có cho mình chỗ đứng vững chắc trong nền điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, nữ diễn viên không may dính phải lùm xùm khiến cô phải tạm ''lánh mặt'' một thời gian. Năm 2020, nữ nhân quay trở lại showbiz Hàn và khi đứng chung với tên của Kim Jong Kook, chủ đề tình cảm giữa hai người chưa bao giờ hết hot.

Khoảnh khắc khiến biết bao người rung động của Kim Jong Kook dành cho Yoon Eun Hye trong X-Man

Cách đây 18 năm, Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook đã tạo nên một ''cơn sốt'' màn ảnh bởi loveline ''làm mưa làm gió'' một thời khi tham gia chương trình tạp kỹ nổi tiếng X-Man của đài SBS.

Cụ thể, trong một tập phát sóng, Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye được xếp chung đội. Tới phần chơi ''Đương nhiên rồi'', khi được hỏi có ghét Yoon Eun Hye hay không, Kim Jong Kook đã ngại ngùng bịt tai nữ diễn viên nhằm tránh để cô tổn thương khi nghe được câu trả lời ''Đương nhiên rồi''. Khoảnh khắc trọn vẹn vài giây đã nhanh chóng trở thành một kỷ niệm để đời đến tận sau này của nam ca sĩ. Cũng chính vì hành động và loveline ngày ấy, sau hàng chục năm, người hâm mộ vẫn luôn tò mò liệu cả hai có thực sự hẹn hò không. Tại thời điểm đó, báo chí Hàn Quốc liên tục đề cập tới chuyện tình cảm giữa Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook, không ngừng nghi ngờ về mối quan hệ này. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định xem nhau như anh em thân thiết.

Đã nhiều năm qua đi, chủ đề này vẫn thường được các thành viên trong Running Man đem ra trêu chọc ''kẻ mạnh''. Đáp lại những điều ấy, Jong Kook chỉ xua tay và tỏ ra ''cáu giận'' trong ngại ngùng.

Sau nhiều năm vắng bóng trong showbiz, Yoon Eun Hye đã quay trở lại với nền giải trí. Cô cũng tham gia nhiều chương trình và có những chia sẻ thẳng thắn về loveline ''gây bão'' năm ấy. Bản thân nữ diễn viên thú nhận, khoảnh khắc đó thực sự khiến cô có chút động lòng. ''Trái tim tôi đã loạn nhịp trong khoảnh khắc đó'', cô xấu hổ nói.

Tháng 5/2022, tin đồn Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye đã từng hẹn hò lại tiếp tục được nổ ra. Lý do là vì trong một video được đăng tải trên YouTube của nữ diễn viên, cô đã chia sẻ rằng bạn trai cũ của cô đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, nhưng thời gian trôi đi, tin nhắn ngày càng ít dần khiến nữ diễn viên lo lắng. Cô nói thêm, ''Đối với một trong những người bạn trai cũ của tôi, tôi đã ghi lại mọi tin nhắn mà anh ấy đã gửi cho tôi vào một cuốn sổ, và tặng cuốn sổ đó cho anh ấy như một món quà. Bạn trai cũ là một người thực sự tốt. Khi nhìn thấy những tin nhắn của bản thân, anh ấy cảm thấy hối tiếc khi tin nhắn anh gửi cho tôi ngày càng ngắn lại''.

Sẽ không có gì đáng nói khi điều này vô tình trùng với câu chuyện được Kim Jong Kook chia sẻ trong chương trình My Little Old Boy của đài SBS vào năm 2018. Khi dọn dẹp trên gác mái và tìm thấy một quyển sổ, nam ca sĩ lúc ấy đã tiết lộ trong sự tiếc nuối: ''Bạn gái cũ đã viết mọi tin nhắn mà tôi gửi cho cô ấy vào quyển sổ này và đưa nó cho tôi. Cô ấy hay gọi tôi là hoàng tử quyến rũ. Cũng nhờ cuốn sổ này và những dòng tin nhắn được ghi chép lại, tôi mới biết lời nói của mình ngày càng ngắn lại''.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này càng làm dấy lên sự nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Sau đó, bên phía đại diện công ty quản lý của Yoon Eun Hye đã xóa video với lý do ''lỗi file''. Đồng thời, quý công ty cũng khẳng định ''Yoon Eun Hye và Kim Jong Kook không hề hẹn hò trong quá khứ, và những tin đồn không liên quan gì đến việc tại sao video bị xóa''.

Tuy nhiên, mặc cho hai bên cùng phủ nhận tin đồn, rất nhiều người vẫn tin rằng cả hai thực sự đã từng hẹn hò. Ngoài ra, fans của cặp đôi vẫn luôn mong mỏi một ngày sẽ được thấy cả hai sớm công khai thành đôi trong tương lai.

Hong Jin Young sinh năm 1985, là ca sĩ của dòng nhạc trot nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cả hai quen biết nhau và dần trở nên thân thiết trong chương trình tạp kỹ Running Man. Cũng nhờ dự án của show, loveline giữa Kim Jong Kook và Hong Jin Young đã dần được hình thành.

Họ trở thành đối tượng bị các thành viên trong show trêu ghẹo vì phong cách ăn mặc quá giống nhau. Trong suốt quá trình quay dự án, phản ứng hóa học giữa hai người càng lúc càng bùng nổ. Với tính cách mạnh mẽ vốn có, Hong Jin Young không ngại khoác tay, làm aegyo hay chia sẻ đồ ăn với Kim Jong Kook. Trong những lần làm khách mời của Running Man, Hong Jin Young luôn khiến các khán giả phải ngỡ ngàng cũng như khiến các thành viên chính của chương trình - những người vốn rất thân thiết và hiểu tính cách của Jong Kook cũng phải bất ngờ. Mọi lời nói và yêu cầu của cô nàng đều được Sparta Kook nghe theo răm rắp, dù có ngại ngùng phản kháng thì cuối cùng, anh vẫn phải làm theo những gì mà Jin Young nói. Đây có lẽ là điều mà không phải ai cũng có thể làm được với một người vốn dĩ nghiêm túc, khó tính và kiên định như Kim Jong Kook.

Năm 2018, trong lễ trao giải SBS Entertainment Awards, Kim Jong Kook và Hong Jin Young đã vinh dự nhận được giải thưởng Cặp đôi của năm. Không thể phủ nhận độ hot của cặp đôi từ Running Man qua My Ugly Duckling. Sự đáng yêu của nữ ca sĩ, cũng như sự ngại ngùng của ''chàng Hổ'' đã tạo nên một couple luôn đốn tim người xem mỗi khi xuất hiện. Mặc dù thường xuyên thể hiện tình cảm trên show truyền hình nhưng Kim Jong Kook vẫn luôn phủ nhận tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ.

Trong chương trình Show!terview with Jessi, khi được phỏng vấn cảm nghĩ của anh đối với Hong Jin Young, Kim Jong Kook chia sẻ rằng nhân cách của cô ấy rất tốt, và sẽ thật tuyệt vời khi cả hai trở thành một cặp. Nam ca sĩ cũng không ngần ngại nói Hong Jin Young chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Điều này khiến fans của cả hai vô cùng thích thú và mơ mộng về một cái kết đẹp giữa họ.

Trên đây là những mỹ nhân đã từng dính tin đồn hẹn hò với Kim Jong Kook. Tin chắc rằng, trong tương lai, thông tin về việc kết hôn của chàng trai sinh năm 1976 vẫn luôn được rất nhiều người quan tâm.