Những bộ phim "hành hạ" khán giả trong năm 2023 vì quá tồi tệ

(Ảnh: Universal/Everett Collection)

Không thể phủ nhận The Exorcist là một trong những bộ phim kinh dị kinh điển của điện ảnh nhưng phần mới Believer lại quá tồi tệ và nhận về hàng loạt đánh giá tiêu cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả.

Mặc dù là phần tiếp theo ra mắt sau 19 năm kể từ lần cuối nhưng The Exorcist: Believer không thể làm thoả mãn người xem. Sai lầm lớn nhất của phim bị cho là ý tưởng "kinh hoàng" khi Ellen Burstyn trở lại trong 10 phút đáng xấu hổ để rồi kết thúc một cách "lãng xẹt". Nói về phần phim này, ông David A. Gross - điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research - chỉ ra rằng “những đánh giá tiêu cực của các nhà phê bình và sự thờ ơ của khán giả" có thể dẫn tới việc thiếu động lực cho những phần tiếp theo.

(Ảnh: Laura Radford)

Thật đáng ngạc nhiên khi một bộ phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) lại phải lọt top trong bảng xếp hạng không mong muốn này nhưng đó là sự thật. Bộ phim đã bắt đầu vật lộn ngay từ những ngày đầu tiên với thành tích mở màn cực kỳ thấp và cuối cùng phải rời phòng vé với chỉ vỏn vẹn hơn 200 triệu USD, trở thành bộ phim MCU có doanh thu thấp nhất trong lịch sử.

Điều khiến The Marvels thất bại thảm hại là bạn cần phải xem hàng loạt những bộ phim trước đó của Marvel để hiểu cơ bản về cốt truyện. Để bắt đầu, bạn bắt buộc phải xem Captain Marvel, theo sau đó, bạn cũng phải xem loạt phim series Secret Invasion và Ms. Marvel. Và kể cả khi bạn đã xem hết những phần phim này, nội dung của The Marvels vẫn thực sự tệ hại.

(Ảnh: Netflix/Everett Collection)

Sức hấp dẫn của Jennifer Aniston là vô hạn nhưng cũng không thể cứu vãn phần 2 của Murder Mystery. Bộ phim bị New York Post đánh giá là "bộ phim hài ngu ngốc với Jennifer Aniston và Adam Sandler tội nghiệp đóng vai một cặp đôi ngớ ngẩn". Tờ báo này cũng đánh giá cốt truyện của phim quá kỳ cục và "không thể xem nổi". Đây chắc chắn là một nỗi xấu hổ của cả hai ngôi sao nổi tiếng này.

(Ảnh: Warner Bros/Everett Collection)

Nếu như The Marvels là phim có doanh thu thấp nhất lịch sử Vũ trụ điện ảnh Marvel thì Shazam! Fury of the Gods cũng giữ kỷ lục là phim có doanh thu tệ nhất Vũ trụ điện ảnh DC. Thay vì cốt truyện nối tiếp phần đầu tiên, phần thứ 2 thực chất lại giống như phần độc lập của phiên bản gốc ra mắt năm 2018. Do đó, các kết nối của nội dung phim với Vũ trụ điện ảnh DC khá lỏng lẻo, chủ yếu xoay quanh vai khách mời Superman mà thôi.

Về cơ bản, Shazam đã không còn có thể cạnh tranh với sức hút của những siêu anh hùng khác. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng sự đi xuống từ Black Adam đã khiến khán giả không còn quan tâm tới Shazam nữa.