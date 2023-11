Bộ phim tệ nhất vũ trụ siêu anh hùng Marvel

Trước đây, Eternals ( Chủng tộc bất tử ) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania ( Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới Lượng tử ) được xem là những nốt trầm nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang trên đà thoái trào. Tuy nhiên, The Marvels ( Biệt đội Marvel ) ra mắt làm thay đổi cục diện. New York Post gọi bộ phim do Nia DaCosta đạo diễn là dấu mốc đáng buồn cho sự sụp đổ của loạt phim màn ảnh rộng được yêu thích hàng đầu nước Mỹ và toàn cầu.

The Marvels , dự kiến khởi chiếu tại Mỹ vào ngày 10/11, thuộc Giai đoạn 5 của MCU, xoay quanh nhóm nữ siêu anh hùng Carol Danvers/Captain Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel và Monica Rambeau.

Phần phim thứ 33 trong MCU nhận đánh giá thấp vì cốt truyện cũ rích và rối rắm. Ảnh: AP.

Phim tiếp nối dòng thời gian của Captain Marvel (2019) và phim truyền hình Ms. Marvel (2022). Do đó, khán giả cần xem ít nhất hai bộ phim tiền truyện cộng thêm series WandaVision chỉ để biết các nhân vật là ai. Ngoài ra, để hiểu thêm về bối cảnh phim là cuộc chiến kéo dài 30 năm của người Kree với loài Skrulls, cũng như hiệp ước hòa bình mà Nick Fury (Samuel L. Jackson) cố gắng đàm phán nhưng bị hủy bỏ, người xem phải bỏ thêm thời gian cho miniseries Secret Invasion trên Disney+. Đối với những người chưa biết gì về MCU, đây không phải lựa chọn phù hợp bởi khó có thể thẩm thấu được diễn biến câu chuyện và hiểu được ai là ai, vai trò của họ là gì. Thậm chí, những người đã xem qua các bộ phim trước cũng khó mà nhớ hết các tình tiết quan trọng.



Sau khi mất đáng kể thời gian để chuẩn bị ra rạp xem phim, thứ chào đón khán giả là một cốt truyện không thể cũ hơn: bộ ba siêu anh hùng ngăn chặn nhân vật phản diện (lần này là Kẻ kết tội Dar-Benn do Zawe Ashton đóng) chiếm giữ vật thể sở hữu sức mạnh toàn năng của vũ trụ (Quantum Band hay Vòng lượng tử).

Ba nhân vật chính không tạo được yêu thích cho người xem. Nhân vật Captain Marvel (Brie Larson) bị chê nhạt nhẽo, Ms. Marvel (Iman Vellani) gây khó chịu và Monica Rambeau (Teyonah Parris) cho thấy sự nhồi nhét nhân vật. Ngoài ra, phim còn có thêm những nhân vật đưa vào chẳng để làm gì như chiến binh Valkyrie do Tessa Thompson xuất hiện chớp nhoáng trong một phút hay Hoàng tử Yan (Park Seo Joon) có thời lượng lên hình 2 phút 47 giây với tạo hình “khó đỡ”... Việc thêm thắt nhân vật thừa thãi khiến đạo diễn DaCosta cùng các đồng biên kịch Megan McDonnell và Elissa Karasik bị đánh giá không biết cách kết thúc bộ phim một cách hợp lý.

Ngoài ra, phim tiêu tốn 270 triệu USD để thực hiện nhưng những gì khán giả được thấy có vẻ đắt ngang một tập trong phần 5 của Stargate SG-1 , series khoa học viễn tưởng lên sóng từ năm 1997 đến 2007.

Phim đầu tư khoản tiền khổng lồ nhưng chất lượng sánh ngang với phim truyền hình chiếu gần 30 năm trước. Ảnh: AP.

Các nhà làm phim cố gắng che đậy nhiều sai sót xuyên suốt bộ phim bằng những tình tiết “điên rồ”. Không có sự phát triển nhân vật hấp dẫn nào đáng nhắc đến, đừng lo lắng vì có hành tinh tên là Aladna, nơi mọi người hát thay vì nói chuyện. Các phân cảnh hành động ngớ ngẩn và buồn cười được bù đắp bằng gia đình hài hước của Kamala Khan. Người xem bối rối từ đầu đến cuối sẽ được xoa dịu bằng cảnh đàn mèo ngoài hành tinh lên tàu vũ trụ.



Điểm cộng lớn nhất của The Marvels là thời lượng chỉ 1 giờ 45 phút. Đây là bộ phim MCU ngắn nhất được thực hiện. Khán giả không phải chịu đựng hàng giờ lê thê, nhàm chán trong rạp.

Các nhân vật trong phim không gây ấn tượng cho người xem. Ảnh: AP.

Theo NY Post