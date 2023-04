Nhóm nữ tưởng "one hit wonder" nhưng sở hữu liên hoàn hit gây bão nhạc số

Ra mắt công chúng cuối năm 2021, tân binh nhà Starship IVE nhanh chóng bật lên thành nhóm nhạc nữ đại diện thế hệ mới. Ca khúc debut ELEVEN được dân tình đón nhận rộng rãi, tạo tiền đề cho IVE chinh phục nhiều cột mốc trong sự nghiệp. Đến với lần comeback đầu tiên cùng Love Dive, IVE chính thức trở thành tân binh đáng gờm nhất 2022.

Love Dive là siêu hit 2022 giúp IVE khẳng định vị thế nhưng cũng mang về không ít ý kiến cho rằng nhóm "one hit wonder"

Nổi tiếng hàng đầu gen 4 Kpop, nhưng nhóm nhạc nữ Starship lại thường xuyên bị đánh giá thấp kỹ năng trình diễn. Khán giả nhớ đến nhóm với những bài hát bắt tai, dễ gây nghiện nhưng không ít hoài nghi cho rằng IVE sẽ chỉ nổi tiếng trong thời gian ngắn, là "one hit wonder". Sản phẩm mở đường cho album phòng thu đầu tiên của IVE mới đây đã đập tan mọi ngờ vực.

Ca khúc mở đường Kitsch nối dài thành tích liên hoàn hit cho IVE

Cụ thể, Kitsch - ca khúc mới nhất của IVE đã chính thức đạt Perfect All-Kill (đứng đầu mọi BXH nhạc số Hàn Quốc thuộc hệ thống iChart) vào tối 2/4. Thành tích này nối dài chuỗi hit liên hoàn của IVE kể từ bài hát debut ELEVEN. Cùng với Kitsch, IVE chính thức sở hữu 3 bài hát liên tiếp đạt Perfect All-Kill (sau Love Dive, After LIKE). Có thể thấy, dù ra mắt với không ít ý kiến cho rằng IVE là "one hit wonder" thì hiện tại nhóm nhạc nữ Starship đã khiến dân tình "ngả mũ" bởi sức hút khủng, phát hành bài hát nào thành hit bài hát nấy.

Tracklist album mới của IVE

Sau Kitsch, IVE sẽ chính thức comeback cùng full album phát hành ngày 10/4. Mới đây, Starship đã tung tracklist 11 ca khúc sắp được lên kệ. Dân tình không khỏi bất ngờ bởi 4/6 thành viên IVE đều tham gia sáng tác album mới. Trong đó, thành viên nổi tiếng nhất Jang Wonyoung sáng tác lời 2 ca khúc. Dù liên tục gây tranh cãi bởi khả năng biểu diễn và hát nhép, tài năng Jang Wonyoung vẫn được Knet ghi nhận khi cô nàng tham gia sáng tác.