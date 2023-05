Nhóm nữ thế hệ mới hát live hậu nhận cúp: IVE - LE SSERAFIM gây tranh cãi, aespa ngày càng hoàn thiện

Gần đây, Park Sang Hoo - phóng viên giải trí từ đài cáp JTBC của Hàn Quốc gây xôn xao khi đưa ra quan điểm hát live sau khi nhận cúp trở thành "hình phạt" với thần tượng sau mỗi lần nhận cúp show âm nhạc. Nhìn từ thực tế, nhiều nhóm nhạc nữ thế hệ mới gây tranh cãi khi hát live, giọng hát bị đánh giá mỏng, yếu và dễ lộ khuyết điểm khi thực hiện sân khấu nhận cúp. Vốn dĩ, kỹ năng hát là kỹ năng quan trọng với mỗi idol, thực tế nêu trên khiến giới chuyên môn cực kì quan ngại. Điểm qua một số nhóm nhạc nữ hàng đầu Gen 4 như IVE, LE SSERAFIM, aespa, NewJeans,... tất cả đều có điểm chung là từng gây tranh cãi vì sân khấu live.

IVE liên tục gây tranh cãi

Nhắc đến nhóm nữ Gen 4 nổi bật nhất, không thể bỏ qua đại diện đến từ Starship - IVE. Ngay thời điểm ra mắt đầu tiên (debut), IVE đã gây chú ý bởi đội hình sở hữu 2 thành viên nổi tiếng, có lượng fan hùng hậu bước ra từ Produce 48: Jang Wonyoung và Ahn Yujin. Có năm đầu tiên hoạt động cực kì thành công, IVE chưa từng nếm mùi thất bại khi sản phẩm ra mắt, các đợt trở lại đều "thắng lớn", gặt hái Daesang, liên hoàn 3 ca khúc đạt Perfect All-Kill (đứng nhất các BXH nhạc số). Là nhóm nhạc dẫn đầu về thành tích nhạc số và độ phủ sóng quốc dân, nhưng IVE "có tất cả trừ giọng hát", nhóm liên tục thu về "gạch đá" sau mỗi sân khấu live.

IVE là nhóm nhạc gen 4 cực kì thành công của Starship

Ở sản phẩm debut ELEVEN, IVE có ký ức khó quên khi nhiều sân khấu nhận cúp bị gắn mác thảm hoạ. Điển hình như sân khấu trên Inkigayo ngày 9/1/2022, IVE khiến fan hoang mang khi hát live mừng chiến thắng cúp âm nhạc bằng giọng hát yếu ớt, thều thào, hụt hơi không rõ lời. Đặc biệt, Jang Wonyoung luôn là tâm điểm tranh cãi không thể lên nốt cao, luyến láy phô nốt và phải cần đến sự trợ giúp của cả nhóm. Ngoài ELEVEN, sân khấu encore ở các đợt trở lại như Love Dive, After LIKE cũng không khá khẩm hơn khi thời điểm ấy nhóm chưa cải thiện kỹ năng live.

Jang Wonyoung và em út Lesseo hát nhép trên sóng truyền hình quốc gia

Đỉnh điểm tranh cãi là khi Jang Wonyoung và em út Lesseo hát nhép ca khúc Strawberry Moon của IU trên sân khấu âm nhạc cuối năm của đài MBC. Hình ảnh hai nữ idol ngồi như búp bê, hát nhép và quá chú trọng vào biểu cảm đã mang về nhiều chỉ trích. Thậm chí, đài KBS còn lên án thẳng thừng thái độ biểu diễn của Jang Wonyoung và Lesseo.

Trở lại cùng I AM, khán giả dần ghi nhận kỹ năng hát của IVE có đôi chút cải thiện

Mới đây, trở lại cùng I AM, khán giả dần ghi nhận kỹ năng hát của IVE có đôi chút cải thiện. Giọng ca chính Liz thể hiện đúng vai trò, Ahn Yujin lên nốt cao ổn định đưa về nhiều lời khen và công chúng dần có thiện cảm hơn với nhóm nhạc nữ nhà Starship.

LE SSERAFIM nhảy tốt nhưng hát chưa ổn định

Trong số nhóm nữ ra mắt năm 2022, "em gái BTS" LE SSERAFIM là nhóm nhạc có kỹ năng nhảy được đánh giá cao nhất nhì thế hệ. Sở hữu Sakura, Chaewon là cựu thành viên IZ*ONE, Kazuha múa ba lê từ nhỏ và Huh Yunjin bước ra từ show sống còn, đội hình nhảy của LE SSERAFIM toàn những "gà chiến bất bại". Do đó, mọi MV chủ đề nhóm phát hành đều có phần nhạc sôi động, nhạc nền dồn dập có thể đẩy mạnh vũ đạo. Được đánh giá cao về kỹ năng nhảy là thế, nhưng giọng hát vẫn là yếu tố gây tranh cãi của LE SSERAFIM.

Vũ đạo của LE SSERAFIM luôn được dàn dựng công phu

Phô diễn các động tác mạnh và phức tạp

Trong lần đầu hát live sau khi nhận cúp với ca khúc Fearless, LE SSERAFIM đã mang về nhiều ý kiến trái chiều xung quanh giọng hát. Ngoài Huh Yunjin và em út Eunchae gây ấn tượng, các thành viên còn lại bị đánh giá hát lệch tông, thực hiện các nốt khá chênh phô. Dù quá trình hoạt động không quá gây tranh cãi như IVE, nhưng khởi đầu với những nhận xét nêu trên vẫn là thử thách đối với nhóm nhạc nữ mới nhà HYBE.

Thời điểm debut, LE SSERAFIM gồm 6 thành viên, Kim Garam - người rời nhóm vì lùm xùm bạo lực học đường là giọng ca chính

Sau 1 năm ra mắt, LE SSERAFIM trở lại cùng Unforgiven và trở thành tâm điểm tranh luận mới nhất với sân khấu nhận cúp tại The Show phát sóng ngày 9/5 vừa qua. Sân khấu này chính là ví dụ được phóng viên Park Sang Hoo dẫn chứng cho quan điểm "encore là hình phạt của nghệ sĩ". Cụ thể, sau khi nhóm giành cúp show, không ít khán giả đánh giá thấp màn khoe giọng live của LE SSERAFIM, Yunjin và Sakura nhận nhiều chỉ trích nhất.

Phản ứng Knet về encore ngày 9/4 của LE SSERAFIM:

- Ngoại trừ một người thì còn lại đều tệ...

- Cũng được đấy nhưng Yunjin bất ổn quá. Nghe nói em này là hát chính mà, thật không ngờ.

- Nhóm này không có ai nổi tiếng với giọng hát nổi bật cả nên tôi cũng chẳng mong đợi gì. Sakura tệ thật sự.

- Đoạn cuối lạc tông quá... Đến tôi cũng bị sốc. Biết Huh Yunjin là hát chính nhưng em này hát chẳng đúng nốt nào cả.

LE SSERAFIM hát live UNFORGIVEN

aespa ngày càng hoàn thiện

Đến từ "lò đào tạo vocal" SM, aespa từ khi ra mắt đã được rèn luyện kỹ càng về giọng hát. Nhưng trong suốt 4 năm hoạt động, aespa cũng không ít lần vướng tranh cãi hát đè, live chưa nội lực. Điển hình như ở sân khấu nhận cúp Savage tại Music Core năm 2021, với tính chất hát mộc 100%, aespa gây xôn xao khi hát đè trên nền nhạc thu sẵn. Năm 2022, aespa là nhóm nhạc nữ thứ 2 của Kpop góp mặt tại Coachella sau BLACKPINK, nhưng màn thể hiện của nhóm tại trời Tây chưa đủ nội lực, khi đặt cạnh nhóm nữ toàn cầu lại càng khó so sánh. aespa vẫn luôn khiến người ta bàn tán về những lần hát live.

Encore Savage tại Music Core năm 2021 aespa gây xôn xao khi hát đè trên nền nhạc thu sẵn

Màn thể hiện của aespa tại trời Tây chưa đủ nội lực

Gần đây, loạt live stage bài hát mới như Spicy, Welcome to MY World liên tiếp nhận về cơn mưa lời khen. Ở năm thứ 4 hoạt động, giọng hát của 2 thành viên Winter và Ningning ngày càng trong trẻo lại không kém phần nội lực, cách xử lý đầy tinh tế phù hợp với âm nhạc thời thượng nhóm hướng tới. Sân khấu nhận cúp mới nhất của aespa cho Spicy tại M!Countdown khiến dân tình "ngả mũ" vì live như mở đĩa. Ở thời điểm hiện tại, aespa chiếm cảm tình từ khán giả nhờ giọng hát và kỹ năng biểu diễn ngày càng hoàn thiện.

Live stage Welcome to MY World nhận về cơn mưa lời khen

aespa gây sốt khi hát encore Spicy

NewJeans được fan Hàn ưu ái

Phá đảo nhạc số với loạt hit quốc dân như Attention, Hype Boy, Ditto, NewJeans chính xác là "con cưng quốc dân" tại Hàn Quốc. Trong loạt nhóm nữ thế hệ mới, có thể nói NewJeans là nhóm ít khi gây tranh cãi hát live nhất. Dù không phải nhóm nữ biểu diễn tốt nhất hay có thành viên sở hữu giọng live vượt trội, nhưng NewJeans giữ được sự ổn định trong các sân khấu, nhóm thu hút nhiều sự chú ý nhất với sân khấu nhận cúp OMG trên Inkigayo.

Lần hiếm hoi NewJeans nhận về nhiều ý kiến trái chiều là khi cover Tell Me của tiền bối Wonder Girls trên sân khấu lễ trao giải cuối năm

Lần hiếm hoi NewJeans nhận về nhiều ý kiến trái chiều là khi cover Tell Me của tiền bối Wonder Girls